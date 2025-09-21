L’ancien chef de la sécurité de WhatsApp poursuit Meta pour défaillances

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Meta est accusée de graves manquements à la sécurité de WhatsApp par son ancien chef de la sécurité, qui a intenté une action en justice fédérale.

L’ancien chef de la sécurité de WhatsApp, a récemment intenté une action en justice fédérale contre Meta, la société mère de l’application de messagerie. Ce procès révèle des failles importantes en matière de sécurité et de confidentialité que Meta aurait cachées malgré un accord de 5 milliards de dollars avec la Federal Trade Commission. Le contraste est frappant avec les campagnes publicitaires de Meta vantant la confidentialité de WhatsApp, utilisée par trois milliards de personnes dans le monde.

Grave accusations sur la sécurité et la confidentialité de WhatsApp

L’ancien collaborateur, qui a pris les rênes de la sécurité de WhatsApp en 2021, affirme que Meta a sciemment ignoré et caché des vulnérabilités critiques. Ces failles, selon lui, exposent les utilisateurs à des risques sérieux pour leurs données. Ces allégations sont particulièrement préoccupantes étant donné l’ampleur de l’utilisation de WhatsApp, avec ses trois milliards d’utilisateurs mensuels. Il a ainsi déposé sa plainte au tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Il accuse Meta de ne pas avoir respecté un accord de règlement de 5 milliards de dollars conclu avec la Federal Trade Commission. Cet accord visait à renforcer les pratiques de confidentialité de la société après des incidents passés.

Selon Ars Technica, ces publicités incluaient des slogans affirmant que « personne ne peut voir ou entendre vos messages personnels, pas même nous ». Cependant, les accusations de cet ancien collaborateur suggèrent que la réalité est bien différente. Il affirme que Meta était non seulement au courant des problèmes, mais a également choisi de les dissimuler au public et aux régulateurs. Cette dissimulation pourrait avoir des conséquences juridiques et financières graves pour Meta, au-delà de l’impact sur sa réputation.

Les retombées de cette affaire pourraient être considérables pour Meta, surtout si ses allégations sont prouvées. Les entreprises comme Meta, qui dominent le paysage numérique, sont sous pression pour prouver qu’elles prennent la sécurité des données au sérieux. Alors que le procès avance, il sera crucial de suivre comment Meta réagit à ces accusations et quelles mesures elle prendra pour garder la confiance des utilisateurs et des régulateurs.

