Cyberattaque sur Collins Aerospace : chaos dans les aéroports européens

Une attaque informatique contre Collins Aerospace a paralysé les check-in européens, provoquant annulations, retards et révélant la fragilité des infrastructures critiques.

Les aéroports européens ont été impactés ce week-end par une attaque cybernétique ciblant Collins Aerospace. Cette entreprise américaine, spécialisée dans les technologies de l’aviation et de la défense, a vu ses systèmes de check-in et d’embarquement perturbés, affectant des hubs majeurs tels que Heathrow, Bruxelles et Berlin.

L’incident a forcé les aéroports à recourir à des procédures manuelles, provoquant des retards considérables et des annulations de vols, et laissant des milliers de passagers en attente. Cette attaque souligne les vulnérabilités dans l’infrastructure numérique des transports.

Impact profond de l’attaque sur les infrastructures aéroportuaires

Selon SecurityAffairs, l’attaque a mis en lumière la fragilité des infrastructures critiques dépendant d’un fournisseur unique. Les experts en cybersécurité avertissent que cette dépendance crée un point de défaillance unique, pouvant entraîner des perturbations majeures sur plusieurs sites. En effet, l’attaque a causé des files d’attente interminables et des retards massifs, avec plus de 29 vols annulés et des centaines d’autres affectés. Les aéroports ont dû basculer vers des opérations manuelles, une mesure qui a prolongé les temps d’attente et accru la frustration des passagers. Cette situation a montré à quel point une attaque ciblée peut perturber la fluidité des opérations aéroportuaires.

Comme le rapporte Politico, l’impact de l’attaque s’est étendu au-delà des aéroports touchés directement. Les agences de cybersécurité de plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni et la Belgique, ont été mobilisées pour évaluer et répondre à la situation. Les aéroports de Bruxelles, Berlin, Dublin et Londres Heathrow ont tous rapporté des perturbations dans leurs systèmes informatiques, bien que le contrôle du trafic aérien n’ait pas été affecté. Les équipes de réponse aux incidents de cybersécurité de l’UE surveillent activement les développements, bien que l’alerte n’ait pas été élevée. Cette coordination internationale souligne l’importance d’une réponse concertée face aux cybermenaces transfrontalières.

Le secteur aéronautique a connu une augmentation de 600 % des attaques de 2024 à 2025, ce qui met en évidence les risques associés à une dépendance excessive aux modèles centralisés et à l’efficacité opérationnelle. L’incident de Collins Aerospace a révélé des failles critiques dans la sécurité numérique des transports, incitant les experts à appeler à des mesures de sécurité renforcées et à des plans de contingence. Les aéroports touchés ont conseillé aux passagers de vérifier l’état de leurs vols avant de se rendre sur place, tandis que Collins Aerospace s’efforce de rétablir la pleine fonctionnalité de ses systèmes. Cette attaque sert de rappel brutal des vulnérabilités inhérentes aux infrastructures numériques modernes et de la nécessité de renforcer les défenses contre de telles menaces.

