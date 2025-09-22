LAPSUS$ Hunters annonce sa fermeture définitive

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le 8 septembre, le groupe de hackers LAPSUS$ Hunters 4.0 a annoncé sa fermeture. Ils ont nargué les autorités, affirmant avoir évité toute capture.

Le groupe de hackers LAPSUS$ Hunters 4.0 a annoncé le 8 septembre sa fermeture définitive. Connus pour leurs actions audacieuses, ils ont provoqué les autorités, notamment le FBI et les forces françaises, en affirmant qu’ils avaient échappé à toute tentative de capture.

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté de la cybersécurité, soulignant l’impact des groupes de hackers sur les infrastructures critiques et la difficulté des forces de l’ordre à les appréhender.

Fermeture des LAPSUS$ Hunters 4.0 : une annonce inattendue

Le groupe de hackers LAPSUS$ Hunters 4.0, célèbre pour ses attaques audacieuses, a annoncé sa fermeture le 8 septembre. Selon GBHackers, cette décision intervient après plusieurs provocations envers les autorités, notamment le FBI et les forces françaises.

Le groupe a diffusé sur son canal Telegram un message de défi, affirmant avoir échappé à toute tentative de capture. Cette déclaration a surpris de nombreux experts en cybersécurité, qui suivent de près les activités des hackers. Les LAPSUS$ Hunters 4.0 étaient connus pour leur capacité à cibler des infrastructures critiques, causant des perturbations significatives. Leur annonce de fermeture soulève des questions sur la capacité des forces de l’ordre à contrer de tels groupes, malgré les efforts déployés pour renforcer la sécurité numérique.

Les LAPSUS$ Hunters 4.0 ont également été liés à l’attaque contre Jaguar Land Rover, une entreprise de renom, comme le rapporte HackRead. Cette attaque a mis en lumière la vulnérabilité des grandes entreprises face aux menaces cybernétiques. En ciblant des firmes de cette envergure, les hackers démontrent l’ampleur des défis que doivent relever les équipes de sécurité informatique. De plus, la fermeture annoncée par le groupe pourrait être stratégique, une manière de se retirer temporairement pour mieux revenir sous une autre forme. Les experts en cybersécurité restent prudents, soulignant que ces groupes peuvent ressurgir à tout moment et sous de nouvelles identités.

L’annonce de la fermeture des LAPSUS$ Hunters 4.0 pourrait également avoir des répercussions sur d’autres groupes de hackers. En effet, cette décision pourrait inciter d’autres entités cybercriminelles à revoir leurs stratégies pour éviter d’attirer l’attention des autorités. Cependant, la cybersécurité reste un domaine en constante évolution, où les menaces sont toujours présentes. Les organisations doivent donc continuer à renforcer leurs défenses et à s’adapter aux nouvelles méthodes employées par les hackers. Cette annonce marque une étape dans la lutte contre la cybercriminalité, mais rappelle aussi l’importance d’une vigilance constante pour protéger les données sensibles et les infrastructures critiques.

