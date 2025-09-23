Deux adolescents inculpés pour la cyberattaque majeure contre TfL à Londres

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Deux jeunes liés au groupe Scattered Spider sont accusés d’une cyberattaque contre TfL, révélant la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux cybermenaces.

En août 2024, le réseau de transport londonien, Transport for London (TfL), a été ciblé par une cyberattaque majeure, causant des perturbations significatives et des pertes financières importantes. Les autorités britanniques ont récemment inculpé deux adolescents pour leur implication présumée dans cette attaque. Le groupe de hackers « Scattered Spider », qui opère depuis le Royaume-Uni et les États-Unis, est soupçonné d’être à l’origine de cette intrusion. Cette affaire souligne l’importance croissante des menaces cybernétiques dans les infrastructures critiques.

Enquête sur la cyberattaque du réseau de transport londonien

Le 31 août 2024, une intrusion dans le réseau de Transport for London a causé des perturbations majeures, nécessitant des mois de récupération. Les enquêteurs ont identifié 2 adolescents de 18 et 19 ans, comme membres présumés du groupe criminel « Scattered Spider », impliqué dans cette attaque. Ce groupe est connu pour cibler diverses entreprises, notamment MGM et Caesars Entertainment. Selon The Verge, l’attaque a entraîné des pertes financières de plusieurs millions de livres pour TfL, mettant en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux cybermenaces. La cybercriminalité, en particulier celle provenant de pays anglophones, est en augmentation, et cette affaire en est un exemple frappant.

Les deux adolescents ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs et inculpés en vertu du Computer Misuse Act. Le groupe « Scattered Spider » a également été lié à des attaques de ransomware, où les données volées sont utilisées pour extorquer de l’argent aux victimes. Selon Ars Technica, ces attaques ont généré plus de 115 millions de dollars en paiements de rançon sur trois ans. Les autorités ont récupéré une partie des fonds extorqués en Bitcoin, illustrant les efforts continus pour contrer ces cybercriminels. Leur arrestation et leur inculpation marquent une étape importante dans l’enquête complexe menée par les autorités britanniques.

Le National Crime Agency (NCA) et ses partenaires internationaux, dont le FBI, continuent de travailler ensemble pour identifier et traduire en justice les membres de réseaux cybercriminels comme « Scattered Spider ». L’un d’eux fait face à des accusations supplémentaires pour des tentatives d’intrusion dans les réseaux de santé américains, tandis que l’autre est accusé de ne pas avoir divulgué les codes de ses appareils saisis. Selon la NCA, les charges retenues sont le fruit d’une collaboration intensive entre diverses agences. Cette affaire met en lumière l’importance de la coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité et protéger les infrastructures critiques des attaques futures.

