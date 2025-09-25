Comment le DNS souverain DNS4GOV protège les infrastructures publiques

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

DNS4GOV bloque les cybermenaces à la source, sans collecte de données, pour renforcer la cybersécurité des institutions publiques européennes dès la couche DNS.

En bref DNS4GOV s’adresse à toutes les institutions publiques : ministères, mairies, écoles, hôpitaux, opérateurs critiques.

La solution offre une protection immédiate contre les malwares, rançongiciels et attaques de type DNS tunneling.

Elle repose sur une infrastructure DNS redondante opérée au sein de l’UE, sans transfert de données hors-Europe.

Des dizaines de gouvernements et CERT européens ont déjà commencé leur déploiement ou leurs tests.

DNS4GOV marque une nouvelle étape dans la protection des services publics européens. Conçue par Whalebone dans le cadre du programme DNS4EU mandaté par la Commission européenne, cette solution de DNS protecteur (PDNS) vise un déploiement massif dans les institutions gouvernementales. À travers une architecture distribuée mais centralisée, elle offre une défense préventive contre les cybermenaces, sans recourir à des solutions extraterritoriales. L’enjeu : doter l’Europe d’un DNS souverain, sécurisé, et simple à adopter, pour mieux faire face aux exigences réglementaires comme la directive NIS2 et garantir la continuité numérique des services publics.

Qu’est-ce qu’un DNS et en quoi renforce-t-il la sécurité ?

Le DNS (Domain Name System) est un système de résolution d’adresses qui permet de traduire les noms de domaine (comme « dcod.ch ») en adresses IP compréhensibles par les machines. Chaque fois qu’un utilisateur accède à un site web, une requête DNS est effectuée pour localiser le serveur correspondant. Ce processus, invisible pour la plupart des utilisateurs, est pourtant essentiel au fonctionnement d’Internet.

Le contrôle de cette couche représente un levier stratégique en matière de cybersécurité. En analysant les requêtes DNS, il est possible de bloquer l’accès à des domaines malveillants avant même qu’une connexion ne soit établie. Cela permet d’interrompre des campagnes de phishing, d’empêcher la propagation de logiciels malveillants ou encore de déjouer des tentatives de contrôle à distance via des serveurs de commande. Un DNS protecteur agit donc en tant que première ligne de défense, avec une efficacité d’autant plus grande qu’il est déployé à l’échelle d’un pays ou d’un secteur entier.

Une protection unifiée et évolutive pour les institutions publiques

DNS4GOV repose sur une infrastructure technique robuste, construite pour répondre aux défis spécifiques des entités publiques. Cette solution ne nécessite aucun matériel supplémentaire : elle fonctionne via des résolveurs DNS situés exclusivement dans l’UE, gérés par Whalebone selon un modèle multi-tenant. Chaque institution garde ainsi la maîtrise de ses politiques de sécurité tout en profitant d’une protection coordonnée au niveau national.

L’intérêt principal réside dans la prévention immédiate des menaces dès la couche DNS. Cela comprend les tentatives de phishing, les malwares, les serveurs de commande et de contrôle (C2), ainsi que les tunnels DNS souvent utilisés pour exfiltrer des données. Grâce à l’intégration avec la plateforme européenne MISP (Malware Information Sharing Platform), chaque menace détectée par un acteur du réseau est automatiquement partagée et bloquée en quelques minutes sur l’ensemble des résolveurs DNS4EU.

Comment cela fonctionne avec DNS4GOV (source : Guide d’intégration Whalebone DNS4GOV)

Cette approche favorise une réponse rapide sans intervention manuelle. Des tableaux de bord centralisés permettent aux responsables informatiques de suivre le trafic DNS, d’ajuster les politiques de sécurité (par niveau de menace ou catégories de contenu), et d’administrer des milliers d’appareils de manière centralisée. Des scénarios variés de déploiement ont été prévus, du simple redirectionnement DNS à l’usage d’agents mobiles ou de résolveurs sur site pour les environnements sensibles.

Une adoption progressive mais ambitieuse à l’échelle nationale

DNS4GOV propose un chemin de maturité clair, pensé pour s’adapter à la diversité des contextes gouvernementaux. Le niveau zéro permet de bénéficier d’une protection minimale sans configuration. Le niveau un encourage un redéploiement national, centralisé autour d’un ou plusieurs résolveurs. Ensuite, des interfaces de gestion individuelles permettent d’affiner les politiques et d’obtenir des rapports détaillés. Enfin, le niveau trois permet un contrôle total avec agents nomades et résolveurs sur site, pour les ministères sensibles ou les services de secours.

L’adoption peut s’opérer en quelques mois, selon une feuille de route en trois phases : une étape de conception et de test pilote (1 à 3 mois), suivie d’un déploiement initial (3 à 6 mois), puis d’un déploiement complet à grande échelle (jusqu’à 6 mois supplémentaires). Cette montée en charge est facilitée par l’absence de licences individuelles et un accompagnement complet par les équipes techniques de Whalebone, y compris en matière de formation et de benchmarks de performance.

Au printemps 2025, plus de 20 centres nationaux de cybersécurité (NCSC) sont en phase avancée d’intégration, avec huit preuves de concept en cours et plus de 17 CERT intégrés dans le réseau d’échange d’intelligence via MISP. Plus de 500 membres de l’écosystème DNS4EU ont déjà participé à des conférences, ateliers et webinaires pour accélérer l’appropriation.

En comparaison avec les solutions commerciales classiques, DNS4GOV se distingue par son respect natif de la réglementation européenne (NIS2, RGPD), son ancrage dans le territoire européen, et l’absence totale de monétisation des données. Il s’agit d’un service conçu pour répondre aux réalités du secteur public, avec un support dédié et une gouvernance claire.

Une infrastructure de confiance, pensée pour durer

Les résolveurs DNS4EU – sur lesquels repose DNS4GOV – sont aujourd’hui déployés dans plus de dix pays (Irlande, France, Espagne, Suède, Allemagne, etc.), apportent performance, redondance et conformité. Chaque point de présence a été prévu pour maintenir une faible latence tout en assurant une disponibilité maximale. L’infrastructure est évolutive et peut être localisée selon les exigences spécifiques d’un pays ou d’un secteur.

Carte des résolveurs publics DNS4EU (source : Guide d’intégration DNS4GOV de Whalebone)

En intégrant les flux de renseignement issus de dizaines de partenaires (CERT, opérateurs télécoms, chercheurs académiques, etc.), Whalebone alimente ainsi en continu son moteur de détection. L’IA prédictive, l’analyse de domaines malveillants émergents ou encore la surveillance des places de marché cybercriminelles permettent d’anticiper les menaces. À cela s’ajoute un volet d’analyse contextuelle des domaines et de détection spécifique aux fraudes ciblant le secteur public ou bancaire.

La coopération continue avec les CERT nationaux et les ministères permet de mutualiser les efforts de cybersécurité à l’échelle européenne, tout en respectant les spécificités locales. Chaque pays conserve la maîtrise de ses politiques de filtrage, de l’accès à ses sous-structures, et de ses processus de gouvernance.

DNS4GOV n’est donc pas seulement un outil technique, mais un cadre opérationnel prêt à renforcer la résilience numérique des États membres. En déployant une telle solution, les gouvernements investissent dans une défense durable, coopérative, et parfaitement alignée avec les impératifs de souveraineté numérique de l’Union européenne.

Pour en savoir plus

Site officiel du projet DNS4EU Rejoignez DNS4EU, une initiative européenne fournissant des services DNS sécurisés, privés et fiables aux utilisateurs de toute l’Europe. Protégez votre expérience en ligne grâce à des solutions DNS qui privilégient la confidentialité, la protection des données et la conformité aux normes européennes. Explorez DNS4EU pour un Internet plus sûr. Lire la suite sur joindns4.eu

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail