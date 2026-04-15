Souveraineté numérique : la France confirme Linux

Pour renforcer sa souveraineté numérique, la France impose Linux et des outils souverains afin de réduire la dépendance aux solutions extra-européennes.

TL;DR : L’essentiel En France, la souveraineté numérique franchit un cap avec l’adoption massive du système Linux au sein des administrations publiques pour sécuriser les données.

Chaque ministère doit remettre un plan d’action détaillé d’ici l’automne 2026, couvrant les outils collaboratifs, la sécurité, l’intelligence artificielle ainsi que les bases de données.

Le modèle de la Gendarmerie nationale, qui gère plus de 100 000 postes sous Linux, démontre la viabilité du projet avec une réduction de près de 40% du coût total de possession.

La souvernaineté numérique de la France entre dans une phase opérationnelle sans précédent pour sa transition vers l’indépendance technologique. Lors d’un séminaire interministériel organisé le 8 avril 2026, la Direction interministérielle du numérique (DINUM) a officialisé l’abandon progressif de Windows sur ses postes de travail au profit de Linux. Cette décision, soutenue par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), s’inscrit dans une volonté globale de désensibilisation vis-à-vis des logiciels propriétaires américains.

La France structure sa sortie des dépendances logicielles

Comme le précise numerique.gouv.fr, cette stratégie coordonnée par la DINUM concerne huit catégories critiques, de la bureautique à l’intelligence artificielle. Les ministères disposent de quelques mois pour formaliser leurs trajectoires vers Linux, une étape nécessaire pour offrir une visibilité claire à la filière industrielle européenne. Des solutions souveraines comme Tchap, Visio et FranceTransfert sont déjà déployées, à l’image de la Caisse nationale d’Assurance maladie qui migre ses 80 000 agents vers ce socle technique interministériel.

Cette transition s’appuie sur des infrastructures de confiance certifiées SecNumCloud par l’ANSSI. La plateforme « La Suite Numérique » est hébergée sur les serveurs d’Outscale, garantissant un contrôle strict sur les données et les tarifs appliqués aux administrations. Selon thenextweb.com, l’objectif est de s’affranchir d’un marché du cloud européen dominé à environ 85% par des fournisseurs extra-européens.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

Un virage stratégique fondé sur des succès concrets

Le gouvernement s’inspire directement de la réussite de la Gendarmerie nationale qui a migré 97% de son parc informatique, soit plus de 100 000 postes de travail, vers son propre système dérivé de Linux. Ce précédent valide la capacité technique des services de l’État à piloter des bascules d’envergure tout en réalisant des économies de licences substantielles.

L’accélération de ce calendrier en France répond à un contexte géopolitique complexe et à la nécessité de reprendre le contrôle sur les décisions stratégiques nationales. Comme le souligne le ministre de l’Action et des Comptes publics, la puissance publique ne peut plus subir les évolutions unilatérales des éditeurs tiers. La généralisation de Linux dans l’administration confirme que la maîtrise du système d’exploitation est désormais la pierre angulaire de l’autonomie logicielle et de la souveraineté numérique du pays.

FAQ : Transition vers Linux et souveraineté en France

Pourquoi la France impose-t-elle la migration vers Linux dans ses ministères ? La France a choisi de généraliser Linux pour garantir sa souveraineté numérique. L’objectif est de reprendre le contrôle sur les données stratégiques, les règles de sécurité et les coûts, tout en réduisant la dépendance aux solutions dont l’État ne maîtrise pas les évolutions. Quels sont les outils numériques souverains utilisés par l’État français ? L’administration s’appuie sur « La Suite Numérique », un ensemble d’outils incluant la messagerie sécurisée Tchap, la plateforme de visioconférence Visio et l’outil de partage FranceTransfert. Ces services sont hébergés sur des infrastructures certifiées SecNumCloud pour assurer la protection des données publiques. Quel est le calendrier pour la fin de la dépendance aux logiciels extra-européens ? La Direction du nunmérique a initié sa propre migration le 8 avril 2026. L’ensemble des ministères et opérateurs publics doivent formaliser leur plan de réduction des dépendances numériques d’ici l’automne 2026, avec un déploiement progressif des nouvelles solutions.

Pour approfondir le sujet