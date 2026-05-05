Locked Shields 2026 : la Suisse et la France sur le podium

L’Armée suisse décroche la deuxième place de cet exercice mondial de cyberdéfense, talonnée par la France après 3 jours de simulations très intenses.

TL;DR : L’essentiel L’alliance regroupant l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse termine à la deuxième position. Ce groupe de spécialistes a même remporté la première place du volet spécifique consacré à la communication stratégique.

L’équipe franco-suédoise se hisse à la troisième place du classement général final. Ce résultat confirme le haut niveau de préparation des unités techniques de l’ANSSI et des cybercombattants lors des simulations intensives.

Plus de 4000 participants issus de 41 nations ont défendu des infrastructures vitales contre des attaques. Les scénarios incluaient la protection de réseaux électriques et de systèmes de vote électronique face à un adversaire simulé.

L’édition 2026 de Locked Shields s’est conclue le 24 avril par un succès majeur pour les forces de défense européennes. Durant une semaine, des experts issus de l’armée, de l’administration et des infrastructures critiques ont protégé des systèmes informatiques complexes contre des offensives coordonnées. L’exercice, organisé par le Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN (CCDCOE), a testé la réactivité des nations alliées face à des menaces numériques hybrides en temps réel.

Une alliance multinationale performante pour la résilience

La délégation helvétique à Locked Shields, composée d’une cinquantaine de spécialistes, a joué un rôle moteur au sein de sa Blue Team. Selon le portail admin.ch, cette équipe a brillé par sa capacité à mutualiser les compétences techniques, juridiques et stratégiques. L’interopérabilité entre les nations partenaires a permis de contrer efficacement les tentatives de déstabilisation des réseaux fictifs durant toute la durée des épreuves.

Les cybercombattants français et suédois ont également démontré lors de cette événement Locked Shields une expertise solide pour sécuriser les services essentiels. L’actualité de l’ANSSI souligne que cet engagement continu renforce la protection des systèmes d’information nationaux. La collaboration étroite entre acteurs civils et militaires reste la clé pour maintenir la stabilité des services publics face à des incidents cyber majeurs.

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Les participants à Locked Shields devaient en effet sécuriser des systèmes critiques comme les réseaux de distribution d’énergie, les dispositifs de défense aérienne et les plateformes de vote électronique. Ces cibles simulent les points vitaux d’une nation en cas d’attaque informatique.

L’intelligence artificielle au centre des manœuvres défensives

Les nouvelles méthodes d’attaque exploitant l’IA transforment radicalement la protection des infrastructures. Les défenseurs et participants à Locked Shields ont dû identifier des activités malveillantes automatisées tout en protégeant des systèmes de défense aérienne. L’exercice a également intégré le volet de la communication stratégique pour tester la maîtrise de l’information en période de crise.

Le succès des équipes sur le podium de Locked Shields 2026 témoigne d’une préparation rigoureuse face aux défis de l’espace numérique. Les enseignements tirés de ces simulations contribuent directement à la sécurité des citoyens en anticipant les futurs modes de conflit. Cette collaboration multinationale doit permettre d’assurer une réponse plus robuste et coordonnée lors de véritables incidents de grande ampleur.

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