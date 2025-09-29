Ferme SIM géante à New York : une menace inédite pour les réseaux télécoms

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Une ferme SIM massive près de New York menace l’infrastructure télécom en inondant les réseaux de trafic malveillant et de messages automatisés.

L’opération récente menée par le Secret Service a révélé une vaste ferme SIM dans la région de New York, mettant en lumière une menace potentielle pour l’infrastructure télécom des États-Unis. Cette découverte souligne l’ampleur des installations, qui pourraient paralyser le réseau cellulaire en inondant les tours cellulaires de trafic. Avec plus de 100 000 cartes SIM, cette ferme a la capacité d’envoyer 30 millions de messages par minute, ce qui pourrait perturber le réseau cellulaire de New York.

La menace cachée des fermes SIM : un danger sous-estimé

Les fermes SIM, utilisées par des cybercriminels pour des activités malveillantes telles que le spam et le swatting, sont devenues une menace croissante. Selon Wired, la récente découverte d’une ferme SIM à New York a révélé son potentiel de perturbation du réseau cellulaire. La ferme, située à moins de 35 miles de Manhattan, contenait des équipements capables de gérer simultanément des milliers de cartes SIM. Ces infrastructures permettent non seulement d’envoyer des messages en masse, mais aussi de recevoir des messages, rendant possible le contrôle à grande échelle des communications. Bien que souvent associées à des activités frauduleuses, ces fermes peuvent également être exploitées pour des attaques plus graves, comme le swatting, où des faux rapports d’urgence sont utilisés pour mobiliser les forces de l’ordre contre des cibles innocentes.

🔍 Qu’est-ce qu’une ferme SIM ?

Une ferme SIM est une infrastructure composée de milliers de cartes SIM connectées à des modems automatisés. Elle permet d’envoyer et recevoir massivement des messages, souvent à des fins frauduleuses : campagnes de spam, swatting, contournement d’authentification par SMS ou création automatisée de comptes. Utilisées par des cybercriminels ou des acteurs du marché gris, ces fermes exploitent les failles des réseaux mobiles à grande échelle, posant un réel risque pour la sécurité des télécommunications.

L’enquête menée par le Secret Service a révélé que cette ferme SIM était impliquée dans des incidents de swatting visant des membres du Congrès américain. Bien que les fermes SIM soient souvent utilisées pour des escroqueries, leur capacité à perturber les services cellulaires est une préoccupation majeure. Comme le rapporte la BBC, les autorités ont agi rapidement pour démanteler cette menace avant qu’elle ne puisse être utilisée pour cibler des événements critiques, tels que l’Assemblée générale des Nations unies. Le potentiel de ces fermes à envoyer des millions de messages en quelques minutes souligne leur dangerosité, particulièrement dans des environnements urbains denses comme New York.

Outre les implications pour la sécurité nationale, les fermes SIM ont également des applications dans des marchés gris comme la revente de billets. Selon 404 Media, ces infrastructures sont aussi prisées par les revendeurs de billets qui les utilisent pour contourner les vérifications par SMS des plateformes de billetterie. Les appareils saisis par le Secret Service sont semblables à ceux utilisés par les scalpers pour créer des comptes multiples, leur permettant d’acquérir des billets en grande quantité. Cette utilisation montre comment la technologie des fermes SIM peut être détournée pour des activités légales ou quasi-légales, en plus de ses applications criminelles. Le démantèlement de ces fermes est crucial pour protéger les réseaux de communication et empêcher leur exploitation à des fins malveillantes.

