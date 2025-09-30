Interpol récupère 439 millions $ lors d’une opération mondiale contre les escroqueries en ligne

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Interpol et 40 pays ont mené l’opération HAECHI VI, récupérant 439 millions $ issus d’escroqueries en ligne et de scams financiers.

Interpol a récemment annoncé les résultats de l’opération HAECHI VI, une initiative mondiale visant à lutter contre les crimes financiers facilitée par la cybertechnologie. Menée sur cinq mois, cette opération a permis de récupérer 439 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies, grâce à la coopération de 40 pays. Cette action a ciblé plusieurs formes de fraude en ligne, impactant des milliers de victimes à travers le monde, et souligne l’importance de la collaboration internationale pour contrer les menaces numériques.

Une lutte mondiale contre la fraude en ligne

L’opération HAECHI VI a été un effort massif pour endiguer les cybercrimes financiers à l’échelle mondiale. Selon Bleeping Computer, l’opération a permis de récupérer 342 millions de dollars en monnaies soutenues par les gouvernements et 97 millions de dollars en actifs physiques et virtuels. Les autorités ont également réussi à bloquer plus de 68 000 comptes bancaires et à geler près de 400 portefeuilles de cryptomonnaies. Ce déploiement international a mis en lumière des escroqueries telles que le phishing vocal, les arnaques amoureuses, l’extorsion en ligne et la fraude à l’investissement. Parmi ces succès figure la saisie de 6,6 millions de dollars en Thaïlande, marquant la plus importante récupération dans ce pays à ce jour.

L’opération a également permis de démanteler un vaste réseau au Portugal, où 45 suspects ont été arrêtés pour avoir détourné 228 000 euros de comptes de sécurité sociale destinés à des familles vulnérables. Comme le rapporte Interpol, ce réseau utilisait des dispositifs numériques pour accéder illégalement aux comptes et modifier les informations bancaires. Cette initiative souligne l’importance de la vigilance et de la coopération entre les forces de l’ordre pour protéger les systèmes financiers mondiaux contre de telles menaces.

L’opération HAECHI VI a également mis en œuvre le mécanisme I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) d’Interpol, qui a joué un rôle crucial dans l’interception de fonds volés. Par exemple, les autorités coréennes et émiraties ont réussi à récupérer 3,91 millions de dollars envoyés à un compte bancaire illégitime à Dubaï, grâce à une communication rapide rendue possible par I-GRIP. Selon Security Affairs, cette technologie a permis de bloquer les transferts frauduleux après la découverte de documents d’expédition falsifiés. Ces efforts illustrent comment l’innovation technologique et la collaboration internationale peuvent efficacement contrer les flux financiers illicites et aider à récupérer des fonds volés.

