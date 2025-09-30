Windows 10 : Microsoft prolonge gratuitement le support en Europe

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Microsoft étend sans frais le support de Windows 10 en Europe, répondant aux exigences du DMA et aux critiques sur l’obsolescence programmée.

Microsoft a récemment annoncé un changement significatif concernant le support de Windows 10, particulièrement en Europe. Face aux critiques sur sa politique de mise à jour, l’entreprise a décidé de prolonger gratuitement le soutien pour les utilisateurs de l’Espace économique européen. Cette décision fait suite à des pressions exercées par le groupe Euroconsumers, qui a dénoncé les pratiques de Microsoft comme étant contraires à la législation européenne. Ce changement affecte directement les utilisateurs de Windows 10 qui, sans ce soutien prolongé, auraient dû faire face à des choix difficiles concernant la mise à jour de leurs systèmes.

Microsoft s’adapte aux exigences européennes

Selon PCWorld, Microsoft a initialement prévu de rendre le support étendu de Windows 10 accessible uniquement moyennant des frais ou sous certaines conditions, telles que l’utilisation de Windows Backup avec un compte Microsoft. Cependant, l’intervention de Euroconsumers a poussé l’entreprise à revoir sa position pour les utilisateurs de l’Espace économique européen, qui n’auront plus à payer ou à remplir ces conditions jusqu’en 2026. Cette adaptation est une réponse directe aux exigences du Digital Markets Act de 2022 (voir encadré ci-dessous), qui interdit aux entreprises dites « gatekeepers » de restreindre l’accès à leurs services. Ce retournement de situation souligne la capacité des régulations européennes à influencer les pratiques commerciales des géants technologiques.

🧭 Qu’est-ce que le Digital Markets Act (DMA) ? Entré en vigueur en 2022, le Digital Markets Act est une réglementation européenne visant à encadrer les pratiques des grandes plateformes numériques dites gatekeepers (ou « contrôleurs d’accès »). Objectifs : Garantir une concurrence équitable dans le secteur numérique

Empêcher les abus de position dominante

Renforcer les droits des consommateurs et des entreprises utilisatrices Périmètre :

Le DMA s’applique aux géants du numérique remplissant certains critères de taille et d’influence (nombre d’utilisateurs, chiffre d’affaires, contrôle sur les écosystèmes). Il impose des obligations précises, comme : Ne pas imposer de services liés (ex : comptes ou logiciels)

Assurer l’interopérabilité et la portabilité des données

Offrir un accès équitable aux développeurs et concurrents En cas de non-respect, des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial sont prévues.

Dans un contexte où la moitié des utilisateurs de Windows n’ont pas encore migré vers Windows 11, cette décision est cruciale. Le marché a évolué depuis la fin du support de Windows 8, avec de nombreux utilisateurs se tournant vers des solutions plus économiques comme les smartphones. La prolongation du support de Windows 10 en Europe pourrait ainsi retarder la transition forcée vers de nouveaux appareils, réduisant ainsi la pression financière sur les consommateurs. Comme le souligne TechSpot, cette approche pourrait également influencer les décisions d’autres grandes entreprises technologiques confrontées à des régulations similaires.

D’après Bleeping Computer, Microsoft a également publié la dernière mise à jour de prévisualisation pour Windows 10, version 22H2, qui corrige des problèmes liés à l’expérience initiale et à la connectivité du protocole SMBv1. Cette mise à jour, bien que non sécuritaire, montre l’engagement continu de Microsoft à améliorer l’expérience utilisateur. Cependant, la question de la planification de l’obsolescence reste un sujet de préoccupation. Euroconsumers critique cette approche, soulignant que la limitation des mises à jour de sécurité réduit la durée de vie des produits et contribue à l’augmentation des déchets électroniques. Cette situation met en lumière l’importance de politiques durables pour prolonger la vie des appareils technologiques, tout en réduisant l’impact environnemental.

