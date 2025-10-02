Cybercriminalité en Afrique : 260 arrestations après une vaste opération d’Interpol

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Une opération coordonnée par Interpol dans 14 pays africains démantèle un vaste réseau cybercriminel impliqué dans des escroqueries sentimentales et des sextorsions en ligne.

La cybercriminalité est en pleine expansion, et les autorités africaines ont récemment pris des mesures significatives pour contrer cette menace. Une opération coordonnée dans 14 pays africains a permis l’arrestation de 260 individus soupçonnés d’activités cybercriminelles. Cette initiative, connue sous le nom d’Opération Contender 3.0, s’est concentrée sur des réseaux criminels transnationaux utilisant des plateformes numériques pour manipuler et escroquer des victimes. Parmi les techniques employées, les escroqueries sentimentales et la sextorsion ont été particulièrement visées, révélant un impact important tant financièrement que psychologiquement sur les victimes.

Un réseau cybercriminel transnational démantelé

Selon Interpol, l’opération a permis de saisir 1 235 appareils électroniques, ainsi que d’autres éléments probants tels que des documents falsifiés et des cartes SIM. Des pays comme le Ghana ont été particulièrement touchés, avec 68 arrestations et 835 appareils saisis. Les autorités ont découvert que les suspects utilisaient des profils fictifs et des images volées pour tromper leurs victimes. Les pertes financières dues à ces escroqueries ont été estimées à environ 450 000 USD, bien que 70 000 USD aient pu être récupérés. Ces réseaux utilisaient divers stratagèmes pour extorquer de l’argent, notamment des frais de livraison ou de douane fictifs.

En Angola, huit individus ont été arrêtés pour avoir ciblé des victimes via les réseaux sociaux. Ces criminels utilisaient des documents frauduleux pour créer de fausses identités, facilitant ainsi les transactions financières et dissimulant leur véritable identité. Le Sénégal a également été le théâtre de 22 arrestations, avec la découverte d’un réseau qui se faisait passer pour des célébrités pour escroquer environ 34 000 USD à 120 victimes. Cette opération souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

La collaboration avec des partenaires privés tels que Group-IB et Trend Micro a joué un rôle crucial dans le succès de l’opération. Ces partenariats ont permis un meilleur partage des données et une amélioration des capacités opérationnelles. De plus, l’échange de rapports d’activité cybernétique d’Interpol a facilité des actions rapides de la part des pays participants.

Le soutien du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni a été essentiel, soulignant l’importance de l’assistance internationale dans la lutte contre ces crimes complexes. Une évaluation récente de la menace cybernétique en Afrique a révélé que les infractions liées au cyberespace représentent une proportion moyenne à élevée de tous les crimes dans les pays africains membres.

