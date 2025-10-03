Les dernières actualités des cybercriminels – 3 oct 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Deux adolescents néerlandais ont été arrêtés pour espionnage en faveur de la Russie en utilisant des dispositifs de piratage.

Un homme a été condamné à une amende de 343 500 $ pour avoir diffusé des images pornographiques deepfake de femmes australiennes.

Cinq suspects ont été arrêtés pour une fraude à l’investissement en cryptomonnaie de 100 millions d’euros touchant 23 pays.

Une opération mondiale coordonnée par INTERPOL a permis de récupérer 439 millions de dollars issus de crimes financiers.

Cette semaine en cybersécurité, des incidents marquants ont révélé des menaces variées allant de l’espionnage à la fraude financière. Deux adolescents néerlandais ont été appréhendés pour avoir tenté d’espionner Europol au profit de la Russie, illustrant une nouvelle forme de recrutement de jeunes pour des activités cybercriminelles. Par ailleurs, un cas inédit de pornographie deepfake a conduit à une amende significative, soulignant l’impact croissant des technologies de manipulation d’image. Dans le domaine de la fraude financière, une vaste opération coordonnée par Eurojust a démantelé un réseau de fraude à l’investissement en cryptomonnaie, tandis qu’INTERPOL a récupéré des centaines de millions de dollars lors d’une opération mondiale. Ces événements mettent en lumière la nécessité d’une vigilance accrue et d’une coopération internationale pour contrer les menaces cybernétiques.

Deux adolescents néerlandais de 17 ans ont été arrêtés pour avoir utilisé des dispositifs de piratage afin d’espionner Europol pour le compte de la Russie. Selon BleepingComputer, ils ont utilisé un dispositif de reniflage WiFi à proximité des bureaux d’Europol et d’Eurojust à La Haye. Les adolescents ont été recrutés via Telegram et leur arrestation a suivi un signalement des services de renseignement néerlandais. Europol a confirmé qu’aucun système n’a été compromis, mais les deux suspects restent en détention pour une durée d’au moins deux semaines. Cet incident marque une escalade dans le recrutement de jeunes pour des activités cybercriminelles en Europe.

Un homme a été condamné à payer une amende de 343 500 $ pour avoir diffusé des images pornographiques deepfake de femmes australiennes. Cette décision de la cour fédérale, rapportée par The Guardian, envoie un message fort contre l’utilisation abusive des technologies de manipulation d’image. Le cas a été porté devant la justice par le commissaire à la sécurité en ligne, marquant une première dans ce genre d’affaires en Australie. Cette condamnation illustre les conséquences légales croissantes pour les auteurs de deepfakes, une technologie de plus en plus utilisée à des fins malveillantes.

Eurojust a arrêté cinq personnes impliquées dans une fraude à l’investissement en cryptomonnaie qui a escroqué plus de 100 millions d’euros à plus de 100 victimes. Comme le rapporte The Hacker News, cette opération coordonnée a mené à des perquisitions en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie. Les suspects ont été arrêtés pour avoir orchestré un schéma frauduleux complexe touchant principalement la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Cette affaire souligne l’ampleur des fraudes en ligne et la nécessité d’une coopération internationale pour les combattre efficacement.

Un suspect a été arrêté au Royaume-Uni pour une attaque par ransomware RTX causant des perturbations dans les aéroports européens. Comme le détaille BleepingComputer, l’attaque a affecté le logiciel MUSE de Collins Aerospace, utilisé pour le traitement des passagers. L’arrestation a eu lieu à West Sussex, mais l’enquête est toujours en cours. Les perturbations ont entraîné des retards et des annulations de vols dans plusieurs aéroports, notamment à Londres, Bruxelles, Cork, Dublin et Berlin. Cette attaque souligne la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux cybermenaces.

Un adolescent accusé de cyberattaques contre des casinos de Las Vegas a été remis à ses parents après s’être rendu aux autorités. Selon BleepingComputer, le jeune de 17 ans a été libéré sous la garde de ses parents par un juge de la cour familiale. Les attaques, survenues en 2023, avaient ciblé plusieurs établissements de jeux à Las Vegas. Cette affaire met en lumière l’implication croissante des jeunes dans des activités cybercriminelles et pose des questions sur la prévention et la réhabilitation des mineurs impliqués dans de tels actes.

Une opération coordonnée par INTERPOL a permis de récupérer 439 millions de dollars issus de crimes financiers à travers 40 pays. D’après INTERPOL, l’opération HAECHI VI a ciblé sept types de crimes financiers, incluant le phishing vocal, les escroqueries amoureuses et le blanchiment d’argent. Plus de 68 000 comptes bancaires ont été bloqués et près de 400 portefeuilles de cryptomonnaie gelés. Cette opération démontre l’efficacité des efforts internationaux pour perturber les réseaux criminels et récupérer les fonds volés.

Dans une opération panafricaine, 260 suspects ont été arrêtés pour cybercriminalité, et 1 235 appareils électroniques ont été saisis. Comme le rapporte INTERPOL, l’opération Contender 3.0 a ciblé des réseaux criminels transnationaux exploitant les plateformes numériques. Les pertes des victimes sont estimées à près de 2,8 millions de dollars. Cette opération met en évidence la collaboration internationale nécessaire pour lutter contre les escroqueries en ligne et protéger les victimes potentielles.

