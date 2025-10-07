BLACK ALPS 2025 : le rendez-vous suisse de la cybersécurité 🗓️ 20 et 21 novembre 2025

💡 Ne manquez plus l’essentiel
Black Alps 2025 rassemblera les 20 et 21 novembre 2025 plus de 600 experts à Yverdon-les-Bains pour deux jours de conférences techniques et un concours éthique de cybersécurité.

En bref

  • La conférence Black Alps se tiendra les 20 & 21 novembre 2025 à Yverdon-les-Bains.
  • Plus de 600 professionnels et passionnés de cybersécurité y sont attendus.
  • 17 présentations techniques seront proposés parmi 151 soumissions.
  • Un concours éthique (CTF) gratuit clôturera l’événement le 21 novembre.

Le domaine de la cybersécurité suisse compte sur Black Alps pour se renforcer en visibilité, partage et communauté. Cette conférence offre deux journées techniques intenses, des soirées de réseautage et un défi de hacking. Elle attire chercheurs, ingénieurs, décideurs et passionnés autour des enjeux concrets et émergents de la défense numérique. Le format 2+2 (jours + soirs) témoigne de l’ambition de créer un lieu hors du temps pour la réflexion technologique et l’échange humain.

Une programmation rigoureuse pensée pour l’impact opérationnel

La sélection du programme 2025 s’appuie sur 151 propositions, dont 17 talk retenus pour leur pertinence opérationnelle. Le comité accorde la priorité aux sujets exploitables pour les équipes techniques, pas aux discours théoriques. On y trouvera des sujets comme « Hacking de chambres d’hôtel à partir de nom/date », « Fuzzing de bibliothèques avec driver automatique », ou encore « Secrets Kubernetes divulgués dans le cloud ». Ces thèmes montrent l’accent mis sur les menaces réelles vécues par les opérateurs, les hébergeurs, les gestionnaires d’infrastructure ou les entreprises disposant de technologie connectée. Le fait d’avoir une conférence dès 8h30 jusqu’à tard dans la nuit signale une volonté de couvrer aussi bien les exposés experts que les temps de partage informels.

Ce format pousse les participants à rester connectés en continu, ce qui peut générer des synergies informelles souvent déterminantes. Le dîner réseau du 20 novembre à Grandson est explicitement conçu pour renforcer le maillage entre acteurs. En associant les conférences aux moments sociaux, Black Alps vise à faire émerger des collaborations, des projets francophones ou des échanges entre secteurs.

Le CTF : point d’orgue technique et tremplin d’engagement

Le 21 novembre dès 19h, le concours Capture The Flag (CTF) sera proposé sans frais aux participants, avec des prix à la clé. Le CTF est structuré en style Jeopardy, avec des défis couvrant l’exploitation web, le reverse engineering, la forensique ou la crypto. La participation est ouverte à tous, en solo ou en équipe (maximum 8), mais l’inscription est obligatoire. Ce défi permet de tester les apprentissages de la conférence dans un contexte ludique mais exigeant. Il s’inscrit dans la tradition de Black Alps, ayant déjà proposé des compétitions similaires dans les éditions précédentes.

Ce CTF joue trois rôles stratégiques : solidifier l’esprit communautaire, permettre aux novices de se confronter à des challenges pratiques, et offrir un point d’entrée attractif pour les talents techniques. C’est aussi une occasion de comparer les méthodologies de défense, d’évaluation et de réponses entre participants.

Impact attendu et rôle dans l’écosystème suisse

Black Alps 2025 ambitionne d’être bien plus qu’un événement : un catalyseur d’innovations et de réseaux dans le paysage helvétique. Avec plus de 600 participants mobilisés, l’événement vise à structurer une communauté durable. Le format bimensuel (conférence annuelle + événement social) renforce ce positionnement à long terme. Dans un contexte de rareté des talents cybersécurité en Suisse, ce genre d’initiative est aussi un levier de recrutement, de valorisation des expertises locales et d’attractivité internationale.

En ciblant des sujets opérationnels et critiques pour les entreprises (cloud, IoT, exploitation automatisée, sécurité applicative), Black Alps 2025 répond à une demande forte de retour sur investissement. En outre, le lien entre théorie et pratique, concrétisé par des talks techniques et le CTF, maximise l’effet sur les compétences des participants.

En conclusion, Black Alps 2025 s’annonce comme un moment de convergence entre le savoir, l’action et le réseau. La Suisse pourrait disposer ainsi d’un rendez-vous de référence pour les acteurs francophones de la cybersécurité, renforçant le maillage local tout en restant ouvert aux influences globales.

