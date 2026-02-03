Cybersécurité : Les 20 événements majeurs en France en 2026

Découvrez l’agenda stratégique des 20 événements cybersécurité incontournables en France pour le 1er semestre 2026. Les temps forts pour NIS 2 et l’IA.

TL;DR : L’essentiel Cet article exclusif couvre le premier semestre 2026, de février à juin. Il offre aux professionnels et décideurs une visibilité totale sur l’agenda français, en filtrant le bruit médiatique pour ne retenir que les 20 événements et conférences incontournables de la cybersécurité.

L’analyse décrypte les rendez-vous incontournables comme le Forum InCyber (FIC) ou le Paris Cyber Summit, tout en intégrant les événements sectoriels critiques (Santé, Espace, Maritime) pour une couverture exhaustive des enjeux de conformité NIS 2 et d’IA agentique.

Bien que consolidées avec rigueur, ces informations doivent être vérifiées sur les sites officiels des organisateurs.

Vous recherchez l’agenda des 20 événements majeurs en France pour le semestre 1 de 2026 ? Ce rapport détaille les rendez-vous incontournables de la cybersécurité, de février à juin, pour comprendre où se joue l’avenir numérique. Et si vous êtes plutôt intéressé par les événements et conférences majeures en Suisse c’est par ici.

Le premier semestre 2026 marque une rupture structurelle dans l’approche française et européenne de la cybersécurité. L’analyse exhaustive du calendrier révèle une mutation profonde du marché : nous entrons dans une phase de maturité industrielle contrainte, où l’improvisation n’a plus sa place.

Deux sujets incontournables du moment façonnent cet agenda 2026 :

L’application coercitive de la conformité : Avec la directive NIS 2 pleinement transposée et désormais en vigueur, la cybersécurité a muté. Elle n’est plus une simple option technique mais une véritable licence d’opérer pour des milliers d’entités essentielles et importantes. Cela booste mécaniquement la fréquentation d’événements business comme Ready For IT ou AccesSecurity, où les budgets sont débloqués pour éviter les sanctions. L’émergence de l’IA agentique : Thématique centrale du Paris Cyber Summit et du Cyber-IA Expo, l’IA ne se contente plus de générer du texte ou du code ; elle devient décisionnelle. Cette capacité d’action autonome déplace le risque vers la logique même des systèmes. C’est le défi prioritaire des CISO (chief information security officers) en 2026 : comment auditer une machine qui prend des décisions de sécurité en temps réel sans intervention humaine ?

Le paysage cybernétique français en 2026

L’année 2026 s’ouvre dans une situation contrastée. D’un côté, l’écosystème français est hyper-structuré, fort de piliers solides comme le Campus Cyber à la Défense, le Pôle d’excellence Cyber à Rennes, et le Forum international de Lille. La France s’affirme comme une puissance cyber de premier rang en Europe. De l’autre, la surface d’attaque explose littéralement avec la verticalisation des menaces vers des secteurs critiques jusqu’ici relativement épargnés : le domaine spatial, la santé connectée et le transport maritime.

Ce guide propose de ne seulement lister des dates dans un calendrier mais de de fournir une cartographie rapide des principaux lieux d’influence pour la cybersécurité. Voici la liste détaillée et analysée des 20 événements majeurs qui rythmeront la cybersécurité en France ce semestre, décryptés pour vous permettre d’organiser vos déplacements.

Agenda détaillé des 20 événements majeurs (Février – Juin 2026)

Cette section détaille les conférences, salons et sommets identifiés comme importants pour les professionnels du secteur mais aussi les personnes intéressées par la cybersécurité.

1. Cyber-IA Expo : La nouvelle frontière de l’automatisation

Dates : 3 février 2026

: 3 février 2026 Lieu : Palais des Congrès, Paris

: Palais des Congrès, Paris Format : Salon stratégique & démonstrations techniques

L’année cyber débute par le Cyber-IA Expo, véritable point de bascule entre deux mondes technologiques qui fusionnent.

Pourquoi y aller ? En février 2026, l’IA Act européen impacte lourdement l’implémentation des SOC (Security Operations Centers) automatisés en imposant des standards inédits de traçabilité décisionnelle et de transparence. Les RSSI doivent désormais garantir que leurs « analystes IA » respectent ces exigences réglementaires strictes avant tout déploiement en production, sous peine de non-conformité majeure.

En février 2026, l’IA Act européen impacte lourdement l’implémentation des SOC (Security Operations Centers) automatisés en imposant des standards inédits de traçabilité décisionnelle et de transparence. Les RSSI doivent désormais garantir que leurs « analystes IA » respectent ces exigences réglementaires strictes avant tout déploiement en production, sous peine de non-conformité majeure. Enjeu clé : Il s’agit d’évaluer concrètement la maturité des solutions de détection comportementale post-LLM face aux attaques synthétiques, et de structurer la sécurité de l’IA elle-même (AI Security Posture Management). L’objectif critique est de blinder les modèles d’entreprise contre les risques d’empoisonnement de données (data poisoning) et les manipulations adverses qui pourraient retourner l’IA contre son propriétaire.

2. FIRST Technical Colloquium : Le huis clos de l’élite incident response

Dates : 9 – 10 février 2026

: 9 – 10 février 2026 Lieu : Meliá Paris La Défense

: Meliá Paris La Défense Organisateur hôte : Group-IB

: Group-IB Format : Colloque technique (Accès restreint/Cooptation)

L’arrière-boutique de la défense mondiale, loin des projecteurs médiatiques.

Le concept : Organisé par le Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), cet événement agit comme le système nerveux central de la réponse à incident mondiale. C’est bien plus qu’une conférence : c’est le rendez-vous opérationnel incontournable des CERTs et CSIRTs, favorisant la coopération transfrontalière et le renforcement des cercles de confiance (Trust Circles) nécessaires pour coordonner la riposte en temps de crise majeure.

: Organisé par le Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), cet événement agit comme le système nerveux central de la réponse à incident mondiale. C’est bien plus qu’une conférence : c’est le rendez-vous opérationnel incontournable des CERTs et CSIRTs, favorisant la coopération transfrontalière et le renforcement des cercles de confiance (Trust Circles) nécessaires pour coordonner la riposte en temps de crise majeure. Contenu : Les sessions, régies par un protocole strict de confidentialité (TLP:AMBER/RED), plongent dans l’anatomie des dernières tactiques des attaquants (TTPs) avant qu’elles ne soient rendues publiques. L’accent est mis sur le partage d’indicateurs de compromission (IoCs) frais pour ajuster les défenses proactives. C’est une étape indispensable pour anticiper les vagues de cybercriminalité saisonnières, notamment les campagnes de ransomwares ciblant les clôtures d’exercices fiscaux au printemps.

3. JSSI (Journée de la sécurité des systèmes d’information)

Dates : 10 mars 2026

: 10 mars 2026 Lieu : ESIEA, Paris (et distanciel)

: ESIEA, Paris (et distanciel) Thème : « La supply chain, maillon faible de la cyber »

: « La supply chain, maillon faible de la cyber » Format : Conférence associative (OSSIR)

La boussole technique et éthique de l’OSSIR, réputée pour son indépendance.

Le Thème 2026 : La sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle (Software Supply Chain Security). Ce choix fait écho à la multiplication des attaques par rebond via des bibliothèques open source compromises ou des éditeurs tiers infiltrés.

: La sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle (Software Supply Chain Security). Ce choix fait écho à la multiplication des attaques par rebond via des bibliothèques open source compromises ou des éditeurs tiers infiltrés. L’intérêt : C’est un événement « par les pairs », dénué de tout discours commercial ou marketing. C’est le lieu idéal pour les RSSI et architectes cherchant la vérité technique sur les faiblesses structurelles des écosystèmes CI/CD modernes. On y débattra de la généralisation des SBOM (Software Bill of Materials) et de la signature cryptographique des artefacts comme standards de survie.

4. IT & Cybersecurity Meetings : Le rendez-vous business de la Côte d’Azur

Dates : 17 – 19 mars 2026

: 17 – 19 mars 2026 Lieu : Palais des Festivals et des Congrès, Cannes

: Palais des Festivals et des Congrès, Cannes Format : Salon Business One-to-One

Le format ultra-efficace pour les décideurs, calqué sur le modèle de Ready For IT mais positionné plus tôt dans la saison.

Le concept : C’est le rendez-vous transactionnel par excellence. Pas de longues conférences théoriques, mais des rendez-vous pré-organisés entre DSI/RSSI porteurs de projets et fournisseurs de solutions. C’est l’endroit idéal pour boucler les budgets ou lancer les appels d’offres du Q2.

: C’est le rendez-vous transactionnel par excellence. Pas de longues conférences théoriques, mais des rendez-vous pré-organisés entre DSI/RSSI porteurs de projets et fournisseurs de solutions. C’est l’endroit idéal pour boucler les budgets ou lancer les appels d’offres du Q2. Public : Exclusivement réservé aux décideurs (Top Décideurs) invités et aux exposants. L’ambiance y est propice au networking de haut niveau dans un cadre prestigieux, favorisant la signature de contrats.

5. Workspace Paris : Le « dernier mètre » de la sécurité

Dates : 24 – 26 mars 2026

: 24 – 26 mars 2026 Lieu : Paris Expo Porte de Versailles

: Paris Expo Porte de Versailles Format : Salon design & environnement de travail

L’édition 2026 intègre massivement la dimension « digital workplace » sécurisée, reconnaissant que le bureau est désormais un service hybride.

Focus : L’accent sera mis sur la gestion des identités (IAM) sans contact (« Zero Trust » physique) et le privacy by design dans les bâtiments intelligents. C’est le lieu de rencontre stratégique entre la DSI et les Services Généraux pour éviter que les capteurs IoT du « Smart Building » ne deviennent les chevaux de Troie du réseau d’entreprise.

6. Forum InCyber (FIC) : Le sommet de la puissance publique

Dates : 31 mars – 2 avril 2026

: 31 mars – 2 avril 2026 Lieu : Lille Grand Palais, Lille

: Lille Grand Palais, Lille Thème : « Maîtriser nos dépendances numériques ? »

: « Maîtriser nos dépendances numériques ? » Format : Sommet international & salon

L’événement pivot du semestre avec plus de 20 000 participants, véritable vitrine de l’autonomie stratégique européenne.

Analyse : Le thème 2026, avec son point d’interrogation, acte avec lucidité la fin du rêve d’une autonomie totale au profit d’une gestion pragmatique des risques de dépendance (clouds hyperscalers, composants asiatiques). Il s’agit de définir quelles dépendances sont acceptables et lesquelles sont critiques.

: Le thème 2026, avec son point d’interrogation, acte avec lucidité la fin du rêve d’une autonomie totale au profit d’une gestion pragmatique des risques de dépendance (clouds hyperscalers, composants asiatiques). Il s’agit de définir quelles dépendances sont acceptables et lesquelles sont critiques. À ne pas manquer : Les tracks spécialisés qui structurent l’événement : Invest InCyber pour le financement des scale-ups souveraines, ID Forum dédié au déploiement massif du portefeuille d’identité numérique européen (EUDI Wallet), et CFI (Cybersecurity for Industry) pour la résilience de l’industrie 4.0. C’est également le lieu où se croisent les commandements cyber militaires et les industriels de défense.

7. AWS Summit Paris : La réalité du cloud souverain

Dates : 1er avril 2026

: 1er avril 2026 Lieu : Palais des Congrès, Paris

: Palais des Congrès, Paris Format : Conférence constructeur (Cloud)

Bien que généraliste, c’est l’une des plus grandes conférences de sécurité « de facto » en France par le volume de professionnels formés.

Enjeu 2026 : Focus massif sur l’IA agentique hébergée et la sécurité serverless. Cet événement servira de baromètre pour mesurer l’adoption réelle du « Cloud de Confiance » via les partenariats stratégiques d’AWS (les offres « Bleu » ou « S3NS » et leurs équivalents). Les discussions techniques tourneront autour de la gestion des clés de chiffrement (BYOK/HYOK) pour garantir l’étanchéité des données face aux lois extraterritoriales.

8. Documation : La gouvernance de l’information

Dates : 8 – 9 avril 2026

: 8 – 9 avril 2026 Lieu : Paris Expo Porte de Versailles

: Paris Expo Porte de Versailles Format : Salon gestion de l’information

Le point de convergence où la cybersécurité rencontre la conformité légale et l’archivage.

Sujet brûlant : La sécurisation des documents non structurés (contrats, mails, brevets) face aux nouvelles IA génératives d’entreprise (RAG – Retrieval-Augmented Generation). Une base de connaissances mal cloisonnée exposée à une IA interne est une fuite de données garantie. L’autre sujet phare sera la sécurisation cryptographique de la facturation électronique obligatoire.

9. Botconf : La rigueur scientifique contre le crime

Dates : 14 – 17 avril 2026

: 14 – 17 avril 2026 Lieu : Reims (Comédie de Reims)

: Reims (Comédie de Reims) Format : Conférence scientifique internationale

Le sanctuaire de la lutte anti-malware, délocalisé à Reims pour garantir confidentialité et cohésion.

Programme : Quatre jours d’immersion technique avec décorticage des botnets émergents, ateliers de reverse engineering avancé et analyse forensique des malwares IoT. C’est un rendez-vous obligatoire pour les éditeurs antivirus, les chercheurs en menace et les forces de l’ordre cyber (C3N, OCLCTIC) qui y partagent leurs succès d’investigation.

10. MixIT : L’éthique dans la tech

Dates : 16 – 17 avril 2026

: 16 – 17 avril 2026 Lieu : CPE Lyon, Villeurbanne

: CPE Lyon, Villeurbanne Format : Conférence tech & société

La dimension sociétale et éthique indispensable de la cyber.

Angle : Au-delà du code, MixIT aborde les biais algorithmiques dans les outils de sécurité et la responsabilité numérique des développeurs. L’événement promeut activement la diversité comme un atout de défense : des équipes aux profils variés sont plus aptes à anticiper des vecteurs d’attaque non conventionnels (« Diversity as a Defense »).

11. Devoxx France : La sécurité « shift left »

Dates : 22 – 24 avril 2026

: 22 – 24 avril 2026 Lieu : Palais des Congrès, Paris

: Palais des Congrès, Paris Format : Conférence développeurs

Le plus grand rassemblement de développeurs en France, où la sécurité n’est plus un sujet périphérique.

Tendance 2026 : Le DevSecOps n’est plus une option mais un standard de production. Les conférences techniques couvriront l’intégration native des scanners de vulnérabilités (SAST/DAST) dans les pipelines, la sécurité de la supply chain Java/NPM (pour éviter les attaques par confusion de dépendance), et l’émergence du secure coding assisté par IA. L’objectif est de transformer chaque développeur en « Security Champion ».

12. SantExpo : L’urgence vitale

Dates : 19 – 21 mai 2026

: 19 – 21 mai 2026 Lieu : Paris Expo Porte de Versailles

: Paris Expo Porte de Versailles Format : Salon santé & médico-social

Le « village numérique » de SantExpo est devenu le QG de la cyber hospitalière en France.

Priorité : La résilience opérationnelle des hôpitaux face aux vagues incessantes de ransomwares. Mais au-delà de l’IT, l’accent sera mis en 2026 sur la sécurité des dispositifs médicaux connectés (IoT médical, pacemakers, pompes à insuline) : comment patcher un équipement vital sans interrompre les soins ? C’est ici que la cyber touche directement à la vie humaine.

13. CYSAT Europe : La guerre des étoiles numérique

Dates : 20 – 21 mai 2026

: 20 – 21 mai 2026 Lieu : Station F, Paris

: Station F, Paris Format : Sommet spécialisé (Espace & cyber)

L’événement unique en Europe réunissant l’industrie spatiale et l’élite des hackers éthiques.

Contexte : Avec l’explosion du New Space et des constellations privées, les satellites sont devenus des cibles de choix (déni de service, détournement, brouillage).

: Avec l’explosion du New Space et des constellations privées, les satellites sont devenus des cibles de choix (déni de service, détournement, brouillage). Au programme : Démonstrations de hacking de satellites sur banc d’essai (« FlatSat ») pour prouver les vulnérabilités des composants COTS (Commercial Off-The-Shelf) envoyés en orbite. Les débats porteront aussi sur la protection des données spatiales (« space data cloud ») et la sécurisation des liens montants/descendants.

14. Cyber On Board : La sûreté maritime

Dates : 26 – 28 mai 2026

: 26 – 28 mai 2026 Lieu : Presqu’île de Giens (Var)

: Presqu’île de Giens (Var) Format : Conférence scientifique & industrielle

La cybersécurité appliquée à l’environnement contraint des navires et des ports.

Défis : Le défi majeur reste l’isolation des réseaux critiques de navigation (ECDIS, propulsion) sur des navires de plus en plus connectés (Starlink maritime) pour le bien-être des équipages et la maintenance prédictive. Un enjeu crucial pour les armateurs et assureurs maritimes face au risque de « navires fantômes » ou de blocages portuaires par ransomware.

15. Paris Cyber Summit (PCS) : Le « reset » transatlantique

Dates : 2 – 3 juin 2026

: 2 – 3 juin 2026 Lieu : Maison de la Chimie, Paris

: Maison de la Chimie, Paris Format : Sommet diplomatique

Le « Davos » politique de la cyber, lieu de haute influence internationale.

Thèmes : « The Transatlantic Reset » & « The Rise of Agentic AI ». Il s’agira de reconstruire la confiance numérique entre l’UE et les USA, souvent érodée par les législations extraterritoriales (FISA 702). Le sommet abordera également la régulation des agents autonomes pour éviter une course aux armements numériques incontrôlée, illustrant le « Brussels Effect » où l’Europe tente d’imposer ses standards éthiques au monde.

16. Ready For IT : Le business décomplexé

Dates : 2 – 4 juin 2026

: 2 – 4 juin 2026 Lieu : Grimaldi Forum, Monaco

: Grimaldi Forum, Monaco Format : Rencontres one-to-one

La machine à business ultra-efficace pour les décideurs pressés.

Format : Un modèle éprouvé de rendez-vous pré-organisés et qualifiés, garantissant un ROI immédiat.

: Un modèle éprouvé de rendez-vous pré-organisés et qualifiés, garantissant un ROI immédiat. Tendance : Les RSSI viendront chercher massivement des solutions d’automatisation de la conformité (Compliance-as-Code). L’objectif est d’automatiser la collecte de preuves pour les audits NIS 2, libérant ainsi les équipes humaines des tâches administratives pour se concentrer sur la défense active.

17. SSTIC : Le sanctuaire de l’expertise

Dates : 3 – 5 juin 2026

: 3 – 5 juin 2026 Lieu : Couvent des Jacobins, Rennes

: Couvent des Jacobins, Rennes Format : Symposium technique (Francophone)

L’âme technique de la cyber française, reconnue pour son exigence académique.

Niveau : Le processus de sélection des conférences est l’un des plus drastiques d’Europe. On y assiste à des présentations de l’ANSSI, de la DGA-MI et des meilleurs chercheurs indépendants. Les sujets couvrent la sécurité matérielle (hardware hacking), la cryptographie post-quantique et l’analyse offensive de pointe.

: Le processus de sélection des conférences est l’un des plus drastiques d’Europe. On y assiste à des présentations de l’ANSSI, de la DGA-MI et des meilleurs chercheurs indépendants. Les sujets couvrent la sécurité matérielle (hardware hacking), la cryptographie post-quantique et l’analyse offensive de pointe. Ambiance : C’est aussi un événement communautaire fort, célèbre pour son « Rump Session » (présentations éclairs décalées) et ses défis sociaux, soudant la communauté francophone de la sécurité.

18. Préventica (Lyon & Rennes)



Dates et lieux : Rennes : 16 – 18 juin 2026 Lyon : 06 – 08 octobre 2026



Pour les Directeurs Sûreté et la convergence bien-être au travail / sécurité.

Focus : Référence pour la maîtrise des risques, ce salon décloisonne la sécurité physique et la cybersécurité. En 2026, l’accent sera mis sur la protection globale des collaborateurs et des actifs : sécurisation des accès physiques connectés, vidéosurveillance sur IP et gestion de crise cyber-physique. C’est le lieu où les responsables HSE et Sûreté intègrent la dimension numérique à leur culture de prévention.

19. Eurosatory : La cyber-guerre

Dates : 15 – 19 juin 2026

: 15 – 19 juin 2026 Lieu : Paris-Nord Villepinte

: Paris-Nord Villepinte Format : Salon mondial défense & sécurité

La cyberdéfense totalement intégrée à la doctrine militaire moderne.

Focus : L’édition 2026 mettra en lumière la convergence absolue entre la Guerre Électronique (brouillage, leurrage GNSS) et la Cyber sur le champ de bataille (LIO/LID). Les retours d’expérience des conflits de haute intensité récents montrent que la domination du spectre électromagnétique est le prérequis à toute opération cyber tactique.

20. leHack : L’esprit communautaire

Dates : 27 – 28 juin 2026

: 27 – 28 juin 2026 Lieu : Cité des Sciences, Paris

: Cité des Sciences, Paris Format : Convention hacker & CTF

La grande fête de la cybersécurité pour clore le semestre dans une ambiance électrique.

Ambiance : C’est l’événement qui réconcilie l’underground (White Hats, Grey Hats) et le monde institutionnel. C’est le meilleur lieu pour recruter des talents atypiques et passionnés lors de la fameuse nuit du CTF (Capture The Flag), où les équipes s’affrontent jusqu’à l’aube sur des épreuves techniques, loin des diplômes académiques classiques.

Analyse transversale : Les 4 piliers de 2026

L’analyse de ces événements permet de dégager les tendances lourdes du semestre :

Pilier Description Événements clés 1. L’IA agentique Passage à l’IA décisionnelle autonome. Nécessité d’auditabilité des décisions machines. Paris Cyber Summit, Cyber-IA Expo 2. La verticalisation Cyber métier adaptée aux contraintes physiques (Espace, Mer, Santé, Industrie). CYSAT, Cyber On Board, SantExpo 3. La souveraineté Maîtrise pragmatique des dépendances et sécurisation de la supply chain logicielle. Forum InCyber, JSSI, SSTIC 4. La territorialisation Ancrage régional fort pour diffuser la culture de défense au plus près du tissu économique. AccesSecurity (Sud), SSTIC (Ouest), FIC (Nord)

Tableau récapitulatif des 20 événements majeurs

Voici la liste consolidée et cliquable pour votre agenda :

FAQ : Questions fréquentes sur l’agenda Cyber 2026

Quel est le plus grand événement cybersécurité en France en 2026 ? Il s’agit du Forum InCyber (FIC) à Lille (31 mars – 2 avril 2026), qui rassemble plus de 20 000 participants et tout l’écosystème public/privé, civil et militaire. Quels événements sont dédiés aux décideurs (CISO/RSSI) ? Les décideurs privilégient Ready For IT à Monaco (pour le format One-to-One efficace), le Paris Cyber Summit (pour la dimension stratégique et politique) et les IT & Cybersecurity Meetings à Cannes. Où trouver des événements cyber techniques en France ? Les événements les plus pointus techniquement sont le SSTIC à Rennes (Recherche académique et appliquée), Botconf (Analyse de Malware), le FIRST Technical Colloquium (Réponse à Incident) et leHack (Hacking éthique et CTF). Quels sont les salons cyber gratuits ou grand public ? leHack est l’événement le plus ouvert au grand public, aux étudiants et aux passionnés. La plupart des autres salons (FIC, AccesSecurity) sont réservés aux professionnels mais l’accréditation peut être gratuite sous conditions (invitation exposant, statut public).