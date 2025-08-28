Trust Valley Day 2025 : 5 ans d’innovation en cybersécurité

💡 Ne manquez plus l’essentiel
La Trust Valley Day fêtera ses 5 ans le 2 décembre 2025 à Genève. Une journée unique pour explorer l’avenir de la cybersécurité et s’inscrire dès maintenant.

Le Trust Valley Day 2025 marquera les cinq ans d’un rendez-vous devenu central pour la confiance numérique et la cybersécurité. Organisé le 2 décembre au CICG de Genève, l’événement réunira dirigeants d’entreprises, représentants politiques, experts académiques et investisseurs. En s’appuyant sur un large partenariat incluant 53 organisations telles que l’EPFL, la HES-SO, le GCSP, Kudelski ou encore SICPA, la journée illustre la vitalité de l’écosystème suisse dédié à l’innovation et à la sécurité numérique.

La matinée sera consacrée aux grands enjeux de l’économie de la confiance, où se croisent perspectives stratégiques et initiatives publiques. La présence de responsables politiques, comme Delphine Bachmann et Isabelle Moret, met en lumière l’importance accordée par les cantons de Genève et Vaud au développement de ce secteur. Selon le programme publié par Trust Valley, les débats permettront de comprendre comment les acteurs institutionnels et privés contribuent à la résilience numérique, dans un contexte de menaces cyber toujours plus sophistiquées.

L’après-midi, l’accent sera mis sur l’innovation et l’entrepreneuriat avec la présentation de la 7e édition du programme Tech4Trust. Cette initiative soutient les startups développant des solutions en cybersécurité, protection des données ou gouvernance numérique, favorisant la mise en relation avec des investisseurs et des partenaires industriels. Des intervenants comme Andy Yen, CEO de Proton, ou Nagib Aouini, CEO de DuoKey, illustrent la diversité et la pertinence des approches suisses et européennes pour renforcer la confiance numérique. Les échanges entre experts et entrepreneurs contribueront à dessiner les tendances qui façonneront le futur de la cybersécurité.

A vos agendas !

Nom de l’événementTrust Valley Day 2025
Date2 décembre 2025, 09:15 – 18:00
Type d’événementen mode hybride (en ligne et en présentiel)
OrganisateurTrust Valley
Lieu (si en présence sur site)International Conference Center – CICG Geneva
Lien vers l’événementInfos et inscription

Pour en savoir plus

