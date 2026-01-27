Événements cybersécurité en Suisse : la liste exclusive des 15 dates à ne pas manquer

Vous cherchez le prochain événement cybersécurité en Suisse pour booster votre veille et votre réseau ? Voici la liste exclusive consolidant les 15 événements majeurs du premier trimestre 2026.

TL;DR : L’essentiel Cet article exclusif couvre la période du 27 janvier au 31 mars 2026. Il offre aux professionnels et passionnés une visibilité totale sur l’agenda suisse, filtrant le bruit médiatique pour ne retenir que les opportunités stratégiques, techniques et politiques validées.

L’analyse décode en profondeur deux sommets majeurs, les Swiss Cyber Security Days et Insomni’hack, tout en intégrant les meetups essentiels de Zurich à Genève pour une large couverture de l’écosystème de la sécurité informatique.

Bien que consolidées avec rigueur, ces informations doivent être vérifiées sur les sites officiels des organisateurs.

L’écosystème de la cybersécurité en Suisse confirme son dynamisme en ce début 2026. L’analyse de l’agenda du premier trimestre révèle une évolution des discussions : la sensibilisation laisse place à des sujets concrets tels que la souveraineté numérique, l’arrivée des agents IA autonomes et la gestion du facteur humain.

Le choix des conférences dépend des objectifs visés, la géographie suisse répartissant les rôles de manière distincte :

Berne (Stratégie) : Centre des discussions sur la défense nationale, notamment lors des Swiss Cyber Security Days, point de rencontre entre le politique et l’économique.

Centre des discussions sur la défense nationale, notamment lors des Swiss Cyber Security Days, point de rencontre entre le politique et l’économique. Lausanne/Arc lémanique (Innovation) : Pôle technique et universitaire, accueillant les hackers éthiques (Insomni’hack) et les chercheurs en confiance numérique (AMLD).

Pôle technique et universitaire, accueillant les hackers éthiques (Insomni’hack) et les chercheurs en confiance numérique (AMLD). Zurich (Opérationnel) : Axe du pragmatisme, focalisé sur la conformité bancaire, la sécurité du code et la gestion des risques d’entreprise.

Ce guide permet de naviguer à travers ces événements et de comprendre les enjeux des prochains mois.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

Swiss Cyber Security Days (SCSD) : le sommet stratégique à Berne

Dates : 17 et 18 février 2026

17 et 18 février 2026 Lieu : BERNEXPO, Berne

BERNEXPO, Berne Thème central : « Digital Sovereignty – The New Frontier »

Les Swiss Cyber Security Days (SCSD) à Berne constituent un baromètre essentiel des priorités nationales en matière de sécurité. L’événement se positionne comme le rendez-vous politique et économique majeur de l’agenda suisse 2026.

La souveraineté numérique comme thème central

Le thème « Digital Sovereignty » reflète directement le contexte géopolitique actuel. La dépendance technologique est désormais traitée comme un sujet de sécurité nationale et de défense, illustrant la volonté de protéger la neutralité numérique de la Suisse face aux risques systémiques.

L’événement s’articule autour de deux plateformes distinctes :

La Main Stage : Destinée aux décideurs (CISO, CEO) et aux politiques, cette scène aborde les infrastructures critiques, avec la participation régulière d’intervenants de l’Armée ou d’organisations internationales.

Destinée aux décideurs (CISO, CEO) et aux politiques, cette scène aborde les infrastructures critiques, avec la participation régulière d’intervenants de l’Armée ou d’organisations internationales. La Tech Stage : Cette scène s’adresse aux ingénieurs et techniciens, traduisant les concepts stratégiques en solutions techniques concrètes pour la résilience.

Panorama des exposants et solutions

Avec près de 90 exposants, le salon offre une vue d’ensemble du marché de la cyberdéfense.

Public cible

Cet événement souhaite rassembler principalement des décideurs, des grands comptes et des représentants de l’administration fédérale, venus pour le développement commercial et la veille stratégique.

Insomni’hack 2026 : la référence du hacking éthique à Lausanne

Dates : 16 au 20 mars 2026

16 au 20 mars 2026 Lieu : SwissTech Convention Center (STCC), Lausanne (Ecublens)

SwissTech Convention Center (STCC), Lausanne (Ecublens) Organisateur : Orange Cyberdefense Switzerland

Si Berne attire les décideurs, Lausanne rassemble la communauté technique et offensive. Insomni’hack jouit d’une réputation européenne pour son niveau d’expertise en pentesting et recherche, ancré au cœur de l’innovation sur le campus de l’EPFL.

Formation technique et compétition

La force de cet événement réside dans sa structure en deux temps, favorisant la montée en compétences.

Phase de workshops (16-18 mars)

Les trois premiers jours sont consacrés aux formations intensives. Le programme 2026 met en lumière les priorités des équipes opérationnelles (Blue/Red Teams) :

Sécurité de l’identité Microsoft : Un workshop sur la sécurité d’Entra ID (anciennement Azure AD) souligne la persistance des vulnérabilités sur ce vecteur critique.

Un workshop sur la sécurité d’Entra ID (anciennement Azure AD) souligne la persistance des vulnérabilités sur ce vecteur critique. Durcissement (Hardening) des systèmes : Des formations sur la défense Windows marquent un retour aux fondamentaux face à des attaques de plus en plus furtives.

Conférence et CTF (19-20 mars)

Les deux derniers jours accueillent la conférence et le célèbre Capture The Flag (CTF). Ce concours de hacking, se déroulant en partie de nuit, constitue un canal de recrutement privilégié pour identifier les talents en reverse engineering ou cryptographie. L’atmosphère y est propice aux échanges techniques entre chercheurs en vulnérabilités et RSSI.

Insomniahack 2026 Insomni'hack est une conférence suisse sur la cybersécurité et un concours de piratage informatique fondé et organisé par Orange Cyberdefense Switzerland (anciennement SCRT SA) depuis 2008. Lire la suite sur insomnihack.ch

Intelligence artificielle et sécurité : les conférences à suivre

Le premier trimestre 2026 est marqué par l’intelligence artificielle (IA), passée du statut de curiosité à celui d’outil de défense et de vecteur de menace cyber.

Applied Machine Learning Days (AMLD)

Dates : 10 au 12 février 2026

10 au 12 février 2026 Lieu : Lausanne

Bien que l’AMLD soit une conférence généraliste sur l’IA, l’EPFL intègre désormais des sessions dédiées à la sécurité numérique. Le 10 février, une session clé abordera les agents IA.

La transition s’opère des chatbots vers des agents agissant de manière autonome. La question de la manipulation de ces agents à des fins frauduleuses représente un sujet d’avant-garde exploré lors de cet événement. La désinformation et les deepfakes seront également traités, enjeux majeurs pour l’image des entreprises.

Formation et sensibilisation à l’IA

La demande de compétences en sécurité de l’IA incite d’autres acteurs à se positionner. Le Swiss Cyber Institute organise une soirée à Zurich le 10 février pour présenter des cursus de formation, soulignant l’urgence de la montée en compétences dans ce domaine spécifique.

Zurich : Conformité, RegTech et gestion des risques

À Zurich, centre financier, la sécurité est abordée sous l’angle du risque, de la fraude et de la régulation bancaire.

Cybersécurité pour le secteur bancaire

Le NextGen Payments & RegTech Forum du 5 mars fait figure de conférence cyber de référence pour le secteur bancaire. L’ouverture des API et les régulations européennes (DORA) placent la sécurité au centre des débats, notamment l’utilisation de l’IA pour la détection de la fraude (AML) en temps réel.

Audit et gouvernance

L’association ISACA, très active à Zurich, organise un séminaire le 3 février sur la menace interne. Au-delà de la technique, la gestion du risque lié à la malveillance ou la négligence des employés y est abordée sous un angle procédural et psychologique, essentiel pour les auditeurs et responsables de conformité.

Meetups et réseaux locaux : l’agenda communautaire

Les événements de taille plus modeste jouent un rôle crucial dans la circulation rapide de la Threat Intelligence et le réseautage local.

L’esprit hacker avec Defcon (DC4131)

Le chapitre suisse de Defcon organise ses « Beer on Tuesday » de manière décentralisée, permettant de maintenir le contact avec la réalité du terrain dans plusieurs villes.

Calendrier et ambiances du trimestre (dates restantes) :

Ville Dates (Mardi) Ambiance Zurich 10 fév, 10 mar Technique et dense Genève 3 fév, 3 mar Internationale Berne 17 fév, 17 mar Institutionnelle Lausanne 17 fév, 17 mar Estudiantine et académique Bâle/Lucerne 17 fév, 17 mar Industrielle Zug 27 jan, 24 fév, 24 mar Focus Crypto

La sécurité applicative avec l’OWASP

Référence pour les développeurs, l’OWASP organise un événement le 18 mars à Schlieren sur deux sujets critiques : les vulnérabilités dans le code généré par IA et les défis de la future identité numérique suisse (e-ID).

La communauté à Genève

Swiss-CyberSecurity assure le lien entre techniciens et utilisateurs finaux. Le 5 février, le thème de la gestion des accès privilégiés (PAM) sera à l’honneur, sujet clé pour les multinationales de l’Arc lémanique gérant des équipes à distance.

DevOps et Cloud Native

La sécurité intègre également les cercles de développement cloud (« Shift Left »). Le DevOps Meetup du 25 février et le Cloud Native Computing du 10 mars à Zurich traiteront de la sécurisation des conteneurs et des infrastructures modernes.

Les 15 événements cybersécurité du T1 2026 (Agenda complet)

Cette liste consolidée présente les 15 rendez-vous majeurs classés par ordre chronologique pour ce premier trimestre. Elle offre une vue d’ensemble immédiate pour planifier vos déplacements et identifier les audiences pertinentes.

Dates Événement Ville Public cible 29 jan Cloud Native Meetup Berne Ingénieurs Cloud 03 fév ISACA Seminar: Insider Risks Zurich Auditeurs, CISO 03 fév Defcon BoT (DC4131) Genève Hackers, Curieux 05 fév Swiss-CyberSecurity (PAM) Genève Admin Sys, Managers 10 fév AI Education Info Event Zurich En reconversion 10 fév Defcon BoT (DC4131) Zurich Hackers 10-12 fév AMLD Intelligence Summit Lausanne Chercheurs IA 17-18 fév Swiss Cyber Security Days (SCSD) Berne Décideurs, Politique 25 fév DevOps Meetup Zurich Développeurs 05 mar NextGen Payments & RegTech Zurich Banquiers 10 mar Cloud Native Computing Zurich Architectes Cloud 13 mar ISACA AGM Zurich Membres ISACA 16-18 mar Insomni’hack Workshops Lausanne Pentesters 18 mar OWASP Community Event Schlieren Développeurs 19-20 mar Insomni’hack Conference Lausanne Technique, CISO

En résumé

Trois dynamiques structurantes définissent le paysage de la cybersécurité en ce début d’année 2026 :

Berne s’affirme comme le bastion de la stratégie nationale et de la souveraineté. Lausanne confirme son statut de laboratoire d’innovation technique et IA. Zurich incarne le pragmatisme opérationnel pour le secteur financier.

Au-delà de ces pôles régionaux, la valeur du réseau de proximité demeure inestimable. Les échanges informels, comme lors de meetups locaux, constituent souvent le véritable prélude aux collaborations officielles, permettant de valider les compétences et de partager la perception des cybermenaces actuelles en Suisse.