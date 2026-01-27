Événements cybersécurité en Suisse : la liste exclusive des 15 dates à ne pas manquer

TL;DR : L’essentiel
- Cet article exclusif couvre la période du 27 janvier au 31 mars 2026. Il offre aux professionnels et passionnés une visibilité totale sur l’agenda suisse, filtrant le bruit médiatique pour ne retenir que les opportunités stratégiques, techniques et politiques validées.
- L’analyse décode en profondeur deux sommets majeurs, les Swiss Cyber Security Days et Insomni’hack, tout en intégrant les meetups essentiels de Zurich à Genève pour une large couverture de l’écosystème de la sécurité informatique.
- Bien que consolidées avec rigueur, ces informations doivent être vérifiées sur les sites officiels des organisateurs.
L’écosystème de la cybersécurité en Suisse confirme son dynamisme en ce début 2026. L’analyse de l’agenda du premier trimestre révèle une évolution des discussions : la sensibilisation laisse place à des sujets concrets tels que la souveraineté numérique, l’arrivée des agents IA autonomes et la gestion du facteur humain.
Le choix des conférences dépend des objectifs visés, la géographie suisse répartissant les rôles de manière distincte :
- Berne (Stratégie) : Centre des discussions sur la défense nationale, notamment lors des Swiss Cyber Security Days, point de rencontre entre le politique et l’économique.
- Lausanne/Arc lémanique (Innovation) : Pôle technique et universitaire, accueillant les hackers éthiques (Insomni’hack) et les chercheurs en confiance numérique (AMLD).
- Zurich (Opérationnel) : Axe du pragmatisme, focalisé sur la conformité bancaire, la sécurité du code et la gestion des risques d’entreprise.
Ce guide permet de naviguer à travers ces événements et de comprendre les enjeux des prochains mois.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Swiss Cyber Security Days (SCSD) : le sommet stratégique à Berne
- Dates : 17 et 18 février 2026
- Lieu : BERNEXPO, Berne
- Thème central : « Digital Sovereignty – The New Frontier »
Les Swiss Cyber Security Days (SCSD) à Berne constituent un baromètre essentiel des priorités nationales en matière de sécurité. L’événement se positionne comme le rendez-vous politique et économique majeur de l’agenda suisse 2026.
La souveraineté numérique comme thème central
Le thème « Digital Sovereignty » reflète directement le contexte géopolitique actuel. La dépendance technologique est désormais traitée comme un sujet de sécurité nationale et de défense, illustrant la volonté de protéger la neutralité numérique de la Suisse face aux risques systémiques.
L’événement s’articule autour de deux plateformes distinctes :
- La Main Stage : Destinée aux décideurs (CISO, CEO) et aux politiques, cette scène aborde les infrastructures critiques, avec la participation régulière d’intervenants de l’Armée ou d’organisations internationales.
- La Tech Stage : Cette scène s’adresse aux ingénieurs et techniciens, traduisant les concepts stratégiques en solutions techniques concrètes pour la résilience.
Panorama des exposants et solutions
Avec près de 90 exposants, le salon offre une vue d’ensemble du marché de la cyberdéfense.
Public cible
Cet événement souhaite rassembler principalement des décideurs, des grands comptes et des représentants de l’administration fédérale, venus pour le développement commercial et la veille stratégique.
Insomni’hack 2026 : la référence du hacking éthique à Lausanne
- Dates : 16 au 20 mars 2026
- Lieu : SwissTech Convention Center (STCC), Lausanne (Ecublens)
- Organisateur : Orange Cyberdefense Switzerland
Si Berne attire les décideurs, Lausanne rassemble la communauté technique et offensive. Insomni’hack jouit d’une réputation européenne pour son niveau d’expertise en pentesting et recherche, ancré au cœur de l’innovation sur le campus de l’EPFL.
Formation technique et compétition
La force de cet événement réside dans sa structure en deux temps, favorisant la montée en compétences.
Phase de workshops (16-18 mars)
Les trois premiers jours sont consacrés aux formations intensives. Le programme 2026 met en lumière les priorités des équipes opérationnelles (Blue/Red Teams) :
- Sécurité de l’identité Microsoft : Un workshop sur la sécurité d’Entra ID (anciennement Azure AD) souligne la persistance des vulnérabilités sur ce vecteur critique.
- Durcissement (Hardening) des systèmes : Des formations sur la défense Windows marquent un retour aux fondamentaux face à des attaques de plus en plus furtives.
Conférence et CTF (19-20 mars)
Les deux derniers jours accueillent la conférence et le célèbre Capture The Flag (CTF). Ce concours de hacking, se déroulant en partie de nuit, constitue un canal de recrutement privilégié pour identifier les talents en reverse engineering ou cryptographie. L’atmosphère y est propice aux échanges techniques entre chercheurs en vulnérabilités et RSSI.
Intelligence artificielle et sécurité : les conférences à suivre
Le premier trimestre 2026 est marqué par l’intelligence artificielle (IA), passée du statut de curiosité à celui d’outil de défense et de vecteur de menace cyber.
Applied Machine Learning Days (AMLD)
- Dates : 10 au 12 février 2026
- Lieu : Lausanne
Bien que l’AMLD soit une conférence généraliste sur l’IA, l’EPFL intègre désormais des sessions dédiées à la sécurité numérique. Le 10 février, une session clé abordera les agents IA.
La transition s’opère des chatbots vers des agents agissant de manière autonome. La question de la manipulation de ces agents à des fins frauduleuses représente un sujet d’avant-garde exploré lors de cet événement. La désinformation et les deepfakes seront également traités, enjeux majeurs pour l’image des entreprises.
Formation et sensibilisation à l’IA
La demande de compétences en sécurité de l’IA incite d’autres acteurs à se positionner. Le Swiss Cyber Institute organise une soirée à Zurich le 10 février pour présenter des cursus de formation, soulignant l’urgence de la montée en compétences dans ce domaine spécifique.
Zurich : Conformité, RegTech et gestion des risques
À Zurich, centre financier, la sécurité est abordée sous l’angle du risque, de la fraude et de la régulation bancaire.
Cybersécurité pour le secteur bancaire
Le NextGen Payments & RegTech Forum du 5 mars fait figure de conférence cyber de référence pour le secteur bancaire. L’ouverture des API et les régulations européennes (DORA) placent la sécurité au centre des débats, notamment l’utilisation de l’IA pour la détection de la fraude (AML) en temps réel.
Audit et gouvernance
L’association ISACA, très active à Zurich, organise un séminaire le 3 février sur la menace interne. Au-delà de la technique, la gestion du risque lié à la malveillance ou la négligence des employés y est abordée sous un angle procédural et psychologique, essentiel pour les auditeurs et responsables de conformité.
Meetups et réseaux locaux : l’agenda communautaire
Les événements de taille plus modeste jouent un rôle crucial dans la circulation rapide de la Threat Intelligence et le réseautage local.
L’esprit hacker avec Defcon (DC4131)
Le chapitre suisse de Defcon organise ses « Beer on Tuesday » de manière décentralisée, permettant de maintenir le contact avec la réalité du terrain dans plusieurs villes.
Calendrier et ambiances du trimestre (dates restantes) :
|Ville
|Dates (Mardi)
|Ambiance
|Zurich
|10 fév, 10 mar
|Technique et dense
|Genève
|3 fév, 3 mar
|Internationale
|Berne
|17 fév, 17 mar
|Institutionnelle
|Lausanne
|17 fév, 17 mar
|Estudiantine et académique
|Bâle/Lucerne
|17 fév, 17 mar
|Industrielle
|Zug
|27 jan, 24 fév, 24 mar
|Focus Crypto
La sécurité applicative avec l’OWASP
Référence pour les développeurs, l’OWASP organise un événement le 18 mars à Schlieren sur deux sujets critiques : les vulnérabilités dans le code généré par IA et les défis de la future identité numérique suisse (e-ID).
La communauté à Genève
Swiss-CyberSecurity assure le lien entre techniciens et utilisateurs finaux. Le 5 février, le thème de la gestion des accès privilégiés (PAM) sera à l’honneur, sujet clé pour les multinationales de l’Arc lémanique gérant des équipes à distance.
DevOps et Cloud Native
La sécurité intègre également les cercles de développement cloud (« Shift Left »). Le DevOps Meetup du 25 février et le Cloud Native Computing du 10 mars à Zurich traiteront de la sécurisation des conteneurs et des infrastructures modernes.
Les 15 événements cybersécurité du T1 2026 (Agenda complet)
Cette liste consolidée présente les 15 rendez-vous majeurs classés par ordre chronologique pour ce premier trimestre. Elle offre une vue d’ensemble immédiate pour planifier vos déplacements et identifier les audiences pertinentes.
|Dates
|Événement
|Ville
|Public cible
|29 jan
|Cloud Native Meetup
|Berne
|Ingénieurs Cloud
|03 fév
|ISACA Seminar: Insider Risks
|Zurich
|Auditeurs, CISO
|03 fév
|Defcon BoT (DC4131)
|Genève
|Hackers, Curieux
|05 fév
|Swiss-CyberSecurity (PAM)
|Genève
|Admin Sys, Managers
|10 fév
|AI Education Info Event
|Zurich
|En reconversion
|10 fév
|Defcon BoT (DC4131)
|Zurich
|Hackers
|10-12 fév
|AMLD Intelligence Summit
|Lausanne
|Chercheurs IA
|17-18 fév
|Swiss Cyber Security Days (SCSD)
|Berne
|Décideurs, Politique
|25 fév
|DevOps Meetup
|Zurich
|Développeurs
|05 mar
|NextGen Payments & RegTech
|Zurich
|Banquiers
|10 mar
|Cloud Native Computing
|Zurich
|Architectes Cloud
|13 mar
|ISACA AGM
|Zurich
|Membres ISACA
|16-18 mar
|Insomni’hack Workshops
|Lausanne
|Pentesters
|18 mar
|OWASP Community Event
|Schlieren
|Développeurs
|19-20 mar
|Insomni’hack Conference
|Lausanne
|Technique, CISO
En résumé
Trois dynamiques structurantes définissent le paysage de la cybersécurité en ce début d’année 2026 :
- Berne s’affirme comme le bastion de la stratégie nationale et de la souveraineté.
- Lausanne confirme son statut de laboratoire d’innovation technique et IA.
- Zurich incarne le pragmatisme opérationnel pour le secteur financier.
Au-delà de ces pôles régionaux, la valeur du réseau de proximité demeure inestimable. Les échanges informels, comme lors de meetups locaux, constituent souvent le véritable prélude aux collaborations officielles, permettant de valider les compétences et de partager la perception des cybermenaces actuelles en Suisse.
Expertise Cyber en accès libre.
