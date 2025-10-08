Fraude crypto record au Royaume-Uni : 61 000 Bitcoins saisis par la police

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

La police britannique saisit 61 000 Bitcoins issus d’une fraude mondiale, une opération historique évaluée à 5,5 milliards de livres sterling.

Les autorités britanniques ont récemment démantelé une fraude cryptographique d’une ampleur sans précédent, marquée par la saisie de 61 000 Bitcoins, soit environ 5,5 milliards de livres sterling. Ce coup de filet constitue la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée dans le monde. Le principal instigateur, un ressortissant chinois, a été reconnu coupable de fraude après avoir trompé plus de 128 000 victimes à l’aide de fausses promesses d’investissement. Cette affaire met en lumière non seulement l’ampleur de la fraude, mais aussi l’efficacité des forces de l’ordre dans la lutte contre le blanchiment d’argent à l’échelle internationale.

Une fraude mondiale au cœur d’une saisie record

Le démantèlement de cette fraude a débuté avec une enquête approfondie menée par l’équipe de lutte contre la criminalité économique de la police métropolitaine du Royaume-Uni. Selon Security Affairs, cette opération a permis de confondre un ressortissant chinois, impliqué dans une escroquerie de grande envergure qui a sévi entre 2014 et 2017. Les victimes, pour la plupart âgées de 50 à 75 ans, ont été dupées par de fausses promesses de dividendes quotidiens et de profits garantis. Cette fraude a abouti à la conversion des gains illégaux en Bitcoins, une monnaie numérique difficile à tracer, ce qui a compliqué le travail des enquêteurs. L’opération de saisie, qui a eu lieu à Londres, a marqué un tournant dans la lutte contre le blanchiment d’argent par cryptomonnaie, soulignant l’importance de la coopération internationale dans ce domaine.

La saisie de 61 000 Bitcoins, évaluée à plus de 5,5 milliards de livres sterling, n’est pas seulement un record mondial, mais aussi une victoire significative contre le blanchiment d’argent par cryptomonnaie. Selon Bleeping Computer, cette affaire complexe a nécessité plusieurs années d’enquête minutieuse et une collaboration sans précédent avec les autorités chinoises pour obtenir des preuves irréfutables sur l’origine criminelle des actifs cryptographiques. Le responsable, qui était en fuite en utilisant de faux documents, a tenté de blanchir les fonds en les investissant dans l’immobilier au Royaume-Uni. Cette affaire met en lumière non seulement les défis posés par la nature décentralisée et anonyme des cryptomonnaies, mais aussi les avancées technologiques et stratégiques nécessaires pour contrer de telles activités.

L’impact de cette saisie dépasse le cadre juridique et économique. Les fonds saisis sont considérés par le Royaume-Uni comme une manne financière potentielle pour ses projets budgétaires, bien que des discussions soient en cours sur la restitution des fonds aux victimes. Cette affaire illustre le rôle crucial des forces de l’ordre dans la protection des citoyens contre les escroqueries financières à grande échelle et souligne la nécessité d’une vigilance accrue et d’une coopération internationale renforcée pour lutter efficacement contre la criminalité financière transfrontalière.

