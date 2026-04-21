DDoS-for-hire : l’opération PowerOFF frappe 53 services mondiaux

L’opération PowerOFF démantèle 53 services de DDoS à la demande et identifie 3 millions de comptes. Europol a mis en garde 75 000 utilisateurs sur les risques légaux.

TL;DR : L’essentiel Une coalition internationale de 21 pays a neutralisé 53 domaines liés aux services de déni de service distribué. Cette action coordonnée par Europol a conduit à quatre arrestations et vingt-cinq perquisitions domiciliaires.

Les autorités ont saisi des infrastructures techniques et des bases de données contenant plus de 3 millions de comptes. Ces informations permettent de suivre les activités illégales de milliers d’utilisateurs à travers le globe.

Plus de 75 000 lettres et courriels d’avertissement ont été expédiés aux clients identifiés de ces plateformes de booter. L’objectif est de dissuader les cybercriminels novices avant qu’ils ne commettent des délits graves.

La campagne cible spécifiquement les jeunes via des publicités sur les moteurs de recherche. Plus de 100 adresses malveillantes ont été supprimées pour limiter l’accès à ces outils de cyberattaque simplifiés.

Le 13 avril 2026 marque une nouvelle opération de déstabilisation des infrastructures cybercriminelles avec le déploiement d’une semaine d’action intensive sous l’égide de l’opération PowerOFF. Cette initiative globale, réunissant des forces de police d’Australie, d’Europe, d’Asie et des Amériques, s’attaque frontalement au modèle économique du déni de service distribué (DDoS) louable en quelques clics. En ciblant les infrastructures de « booter » ou de « stresser », les autorités cherchent à briser l’accessibilité d’outils qui permettent à des individus sans bagage technique de paralyser des réseaux entiers.

Bilan des interventions et stratégies de prévention de l’opération internationale PowerOFF. Source : Europol

Les booter services démocratisent la cybercriminalité mondiale

Le phénomène du DDoS-for-hire, ou déni de service distribué à la demande, repose sur des plateformes automatisées qui inondent une cible de trafic inutile pour la rendre inaccessible. Comme le souligne Europol, ces services démonté lors de l’opération PowerOFF sont devenus l’une des tendances les plus prolifiques du crime en ligne car ils proposent des tutoriels étape par étape. Les clients de ces sites, mus par la curiosité, l’idéologie ou l’appât du gain, s’en prennent aussi bien à des services de télécommunications qu’à des places de marché en ligne au sein de leur propre continent.

L’architecture de ces services repose sur des serveurs et des bases de données robustes capables de générer des flux de données massifs. En saisissant ces composants techniques, les enquêteurs ont pu entraver les opérations en cours et prévenir des dommages collatéraux importants pour les victimes. Selon les informations de CyberScoop, les forces de l’ordre ont également supprimé plus de 100 adresses Web qui faisaient la promotion de ces outils dans les résultats des moteurs de recherche, asséchant ainsi la visibilité commerciale de ces opérateurs illégaux.

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Une réponse internationale contre l’infrastructure des attaques DDoS

L’opération PowerOFF a mobilisé les expertises de nations aussi diverses que le Brésil, le Japon, la Thaïlande ou la Norvège pour traquer les administrateurs et les utilisateurs de haut vol. Les données extraites des infrastructures saisies ont révélé l’existence de plus de 3 millions de comptes d’utilisateurs criminels, offrant une cartographie sans précédent de cet écosystème. Cette traque ne se limite pas aux frontières nationales, car les attaques sont souvent ciblées régionalement pour maximiser l’impact sur les infrastructures locales de communication.

Cette offensive PowerOFF s’inscrit dans la continuité d’actions précédentes, rappelant que la pression policière est constante. Les autorités polonaises avaient déjà procédé à quatre arrestations d’administrateurs en mai 2025, tandis que le démantèlement du botnet RapperBot en août 2025 avait permis de neutraliser des capacités de frappe couvrant plus de 80 pays. SecurityAffairs précise que des plateformes populaires comme zdstresser.net ou orbitalstress.net ont été définitivement mises hors ligne, marquant une réduction concrète de la menace disponible sur le marché noir.

Infographie officielle d’Europol présentant l’opération PowerOFF

Prévention et dissuasion pour briser le cycle de l’extorsion

Au-delà de la répression pure, l’opération PowerOFF entre désormais dans une phase de prévention proactive pour décourager les futurs assaillants. Les autorités ont innové en envoyant des messages d’avertissement directement via les réseaux blockchains utilisés pour les paiements des services illégaux. Cette méthode garantit que les utilisateurs, pensant parfois agir sous le couvert de l’anonymat des crypto-actifs, réalisent que leurs transactions ont été tracées par les analystes financiers des services de police.

Avec cette opération PowerOFF, l’effort de sensibilisation s’étend jusqu’aux outils de recherche quotidiens où des publicités préventives s’affichent désormais pour les jeunes tentés par l’achat de « stressors ». En affichant des messages clairs sur l’illégalité et les conséquences judiciaires de ces actes, les forces de l’ordre espèrent détourner les profils les moins expérimentés d’une carrière criminelle. L’actualisation du site officiel de l’opération permet de maintenir une visibilité constante sur les risques encourus, transformant une infrastructure de crime en un outil d’éducation à la cybersécurité.

Le démantèlement PowerOFF de ces 53 domaines et l’envoi massif de 75 000 avertissements démontrent que l’anonymat des plateformes de DDoS-for-hire est de plus en plus une illusion.

FAQ – Comprendre la lutte contre les services de booter

Qu’est-ce qu’une attaque par déni de service distribué ou DDoS ? Une attaque DDoS consiste à saturer un serveur, un site web ou un réseau par un flux massif de trafic artificiel pour le rendre indisponible aux utilisateurs légitimes, provoquant souvent des pannes coûteuses. Qu’appelle-t-on un service de booter ou de stresser ? Il s’agit de plateformes illégales proposant des capacités de cyberattaques à la demande contre paiement, permettant à des individus sans connaissances techniques de lancer des offensives simplifiées. Quels sont les risques pour un utilisateur de ces services ? L’utilisation de ces outils est un délit pénal grave qui expose les auteurs à des amendes, des saisies de matériel et des peines de prison, même si l’attaque est motivée par la simple curiosité. Quel était l’objectif principal de l’opération PowerOFF ? L’action visait à désactiver les infrastructures techniques de DDoS-for-hire, à identifier les comptes criminels et à dissuader les utilisateurs par des avertissements directs et ciblés.

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