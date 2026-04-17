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Rapport IC3 2025 : le FBI confirme 20,9 milliards de pertes

Montage visuel DCOD montrant un hacker au clavier en arrière-plan bleuté, superposé à la couverture officielle du rapport IC3 2025 dans lequel le FBI confirme 20,9 milliards de pertes liées à la cybercriminalité.
Le rapport IC3 2025 du FBI expose une aggravation de la cybercriminalité, recensant un volume record de 20,9 milliards de dollars de préjudices.

TL;DR : L’essentiel

  • L’Internet Crime Complaint Center a enregistré plus d’un million de plaintes l’an dernier, marquant une hausse des pertes financières de 26 % par rapport au cycle précédent.
  • Les escroqueries aux investissements dominent largement ce bilan en cumulant 8,6 milliards de dollars de dommages, un préjudice massivement soutenu par l’exploitation frauduleuse des cryptomonnaies.
  • L’intelligence artificielle s’affirme comme un puissant vecteur de fraude, provoquant 893 millions de dollars de dégâts à l’aide d’outils de clonage vocal ou de trucages ultra-réalistes.

Le rapport IC3 2025 met en exergue une nouvelle dégradation du paysage des menaces numériques, où l’Internet Crime Complaint Center comptabilise des pertes cumulées approchant les 20,9 milliards de dollars. Ce volume financier, issu de l’analyse d’un peu plus de 1 millions de signalements, illustre un environnement criminel de plus en plus agressif ciblant les infrastructures critiques, les entreprises et les utilisateurs vulnérables, selon The Record.

Graphique linéaire montrant l'évolution spectaculaire des pertes financières liées à la cybercriminalité signalées au FBI entre 2001 et 2025. La courbe illustre une hausse continue, passant de 17,8 millions de dollars en 2001 à un record de 20,877 milliards de dollars en 2025.
Graphique d’évolution des pertes liées à la cybercriminalité (2001-2025) – Source Rapport IC3 2025

Les cryptomonnaies alimentent l’escroquerie financière

Page de garde officielle du rapport IC3 2025 du FBI. Le visuel sur fond bleu foncé illustre les cybermenaces avec une silhouette humaine en code binaire, un cadenas protégeant des données confidentielles, une carte du monde numérique et le sceau du FBI.

Comme le relève le Rapport IC3 2025, la fraude liée aux investissements constitue le premier vecteur d’enrichissement illicite, captant la majeure partie des fonds détournés. Les dispositifs financiers décentralisés et les actifs virtuels représentent le principal canal de ces fraudes, totalisant 11,37 milliards de dollars de dommages, comme l’indique Bitcoin.com. L’utilisation de guichets automatiques de cryptomonnaies et l’émergence de fausses plateformes de recouvrement amplifient cette dynamique, ces dernières ayant généré à elles seules 1,4 milliard de dollars de préjudices.

En parallèle, les compromissions de courriels d’entreprise (Business Email Compromise) maintiennent une pression constante sur les organisations, générant un peu plus de 3 milliards de dollars de dommages, exécutés en majorité via des virements bancaires traditionnels. Les populations les plus âgées subissent frontalement cette vague de criminalité financière, les victimes de plus de soixante ans ayant déclaré des pertes s’élevant à 7,75 milliards de dollars.

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L’intelligence artificielle et l’extorsion redéfinissent l’attaque selon le Rapport IC3 2025

L’industrialisation des offensives s’appuie désormais sur l’intelligence artificielle pour parfaire les mécanismes d’ingénierie sociale. L’exploitation de l’audio synthétique et l’usurpation d’identité génèrent une tromperie à grande échelle pour imiter des figures de confiance et diriger les cibles vers des plateformes frauduleuses. Le phénomène de l’extorsion numérique persiste violemment, avec plus de 75 000 signalements liés à la sextorsion et une prédominance des violations de données, précise CyberScoop.

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Top 5 des fraudes cybernétiques par volume et pertes financières (source : rapport annuel IC3 2025)

Les menaces liées aux rançongiciels ont frappé quatorze des seize secteurs des infrastructures critiques américaines. Bien que les pertes déclarées directement à la plateforme s’établissent à 32,3 millions de dollars, les opérations impliquant des souches comme Akira, Qilin ou Play soulignent un ciblage continu des environnements hospitaliers, industriels et gouvernementaux.

Face à l’automatisation croissante des scénarios d’attaque par intelligence artificielle documentée dans ce rapport IC3 2025, la prévention demeure la ligne de défense principale, exigeant des décideurs une vigilance accrue sur leur empreinte numérique et une vérification indépendante de chaque sollicitation.

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