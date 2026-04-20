Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 20 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Des acteurs malveillants exploitent trois failles récemment divulguées dans Microsoft Defender, nommées BlueHammer, RedSun et UnDefend, pour obtenir des privilèges élevés sur les systèmes compromis, alors que deux de ces vulnérabilités restent encore non corrigées.

Microsoft a publié des correctifs pour un total record de 169 vulnérabilités couvrant l’ensemble de son portefeuille, dont une déjà exploitée, avec une majorité de failles classées comme importantes et huit considérées comme critiques.

Adobe déploie une mise à jour de sécurité d’urgence pour Acrobat Reader afin de corriger une vulnérabilité identifiée sous l’alias CVE-2026-34621, déjà exploitée en attaques de type « zero day » depuis au moins le mois de décembre.

Le National Institute of Standards and Technology modifie la gestion des vulnérabilités dans la National Vulnerability Database, en n’enrichissant plus que les entrées répondant à certains critères, les autres restant listées sans informations complémentaires détaillées.

Une série concentrée de vulnérabilités activement exploitées touche des composants massivement déployés, de Microsoft Defender à Acrobat Reader, tandis que Microsoft publie un volume inédit de correctifs. Parallèlement, la décision du National Institute of Standards and Technology de restreindre l’enrichissement des entrées de la National Vulnerability Database illustre la saturation des mécanismes de suivi face à l’explosion des signalements.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Trois failles zero-day de Microsoft Defender activement exploitées ; deux restent non corrigées. Huntress alerte sur le fait que des acteurs malveillants exploitent trois failles de sécurité récemment découvertes dans Microsoft Defender pour obtenir des privilèges élevés sur les systèmes compromis. Cette activité repose sur l'exploitation de trois vulnérabilités nommées… Lire la suite