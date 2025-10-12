Hackers nord-coréens : un record de 2 milliards volés en crypto en 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Les hackers nord-coréens ont dérobé 2 milliards de dollars en crypto en 2025, une somme record utilisée pour financer des programmes militaires.

Les hackers liés à la Corée du Nord ont volé plus de 2 milliards de dollars en crypto-monnaies en 2025, établissant ainsi un record annuel historique. Cette somme colossale alimente les inquiétudes quant à l’utilisation de ces fonds pour financer des programmes d’armement nucléaire et de missiles. Selon BleepingComputer, cette année a été marquée par des attaques massives, notamment celle de février contre l’échange de crypto-monnaies Bybit, avec un vol de 1,46 milliard de dollars. La sophistication croissante des techniques de vol et de blanchiment met en lumière la nécessité pour l’industrie de la crypto-monnaie de renforcer ses mesures de sécurité.

L’évolution des techniques d’attaque et de blanchiment

Le montant record de crypto-monnaies volées en 2025 par des hackers nord-coréens dépasse de loin les années précédentes, atteignant presque le triple du total de l’année précédente. Selon Elliptic, la majorité de ces vols ont ciblé des plateformes d’échanges de crypto-monnaies. Cependant, une nouvelle tendance inquiétante émerge : les individus fortunés deviennent des cibles privilégiées. Ces individus, souvent moins protégés que les entreprises, sont vulnérables aux attaques de social engineering, où les hackers manipulent les victimes pour obtenir un accès à leurs actifs. Ce changement de stratégie montre que l’humain est désormais le maillon faible dans la sécurité des crypto-monnaies, plus que les failles techniques.

Face à l’amélioration des capacités d’analyse des blockchains par les forces de l’ordre et les équipes de conformité, les hackers nord-coréens ont adapté leurs techniques de blanchiment. Ils utilisent des transactions complexes, incluant des mélanges multiples et des transactions inter-chaînes, pour cacher l’origine des fonds volés. Ces méthodes incluent l’utilisation de blockchains peu connues et l’achat de jetons utilitaires spécifiques pour réduire les coûts. Un exemple marquant est le blanchiment des fonds volés lors du hack de Bybit, impliquant des événements de pontage blockchain entre le Bitcoin, l’Ethereum, le BTTC et le Tron, utilisant trois services inter-chaînes distincts.

Malgré les efforts des hackers pour dissimuler leurs activités, la transparence inhérente aux blockchains offre des opportunités uniques pour tracer les flux de crypto-monnaies illicites. Chaque actif volé laisse une trace indélébile qui peut être analysée et suivie, permettant aux enquêteurs de relier les activités criminelles. Les solutions d’analyse de blockchain jouent un rôle crucial en permettant aux fournisseurs de services financiers régulés de bloquer les dépôts illicites. En éclairant les activités illégales, ces technologies aident à préserver la confiance et la sécurité dans l’écosystème des crypto-monnaies. Le défi pour le secteur est de rester en avance dans cette course technologique pour protéger l’intégrité des transactions numériques.

