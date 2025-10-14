Microsoft lance son Security Store pour renforcer Sentinel avec l’AI et le SaaS

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Microsoft lance un Security Store pour offrir des solutions SaaS et des agents AI. Cette initiative vise à renforcer sa plateforme Sentinel auprès des entreprises.

Microsoft a récemment dévoilé son Security Store, une plateforme dédiée aux professionnels de la sécurité, permettant l’achat et le déploiement de solutions SaaS et d’agents AI. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large visant à promouvoir la plateforme de sécurité Sentinel de Microsoft auprès des entreprises. En intégrant des partenaires tels que Darktrace et Netskope, le store offre des solutions couvrant la protection contre les menaces, la gestion des identités et des appareils. Ce développement promet d’accélérer les processus de mise en œuvre pour les entreprises déjà engagées avec les solutions de sécurité Microsoft.

Un écosystème sécurisé et intégré pour les entreprises

Le lancement du Microsoft Security Store s’accompagne de l’intégration de solutions de partenaires clés comme Perfomanta et Tanium. Ces solutions se connectent facilement avec les outils de sécurité existants de Microsoft tels que Defender et Entra. L’objectif est de réduire le temps nécessaire à l’acquisition et à l’intégration des nouvelles technologies de sécurité. Selon The Verge, cela permet aux entreprises de renforcer rapidement leur posture de sécurité sans perturber leurs opérations quotidiennes. De plus, les utilisateurs peuvent désormais créer leurs propres agents AI grâce à des outils similaires à Copilot Studio, élargissant ainsi leur capacité à répondre aux menaces émergentes de manière plus personnalisée.

Parallèlement à ces développements, Google Drive a également fait un pas en avant dans la sécurité des données avec l’introduction d’une fonctionnalité de détection de ransomware. Comme le rapporte The Verge, ce système utilise un modèle AI entraîné sur des millions d’échantillons de ransomware réels pour identifier les activités malveillantes. Lorsqu’une menace est détectée, le système interrompt automatiquement la synchronisation des fichiers, protégeant ainsi les données contre la corruption massive. Cette avancée souligne l’importance croissante de l’AI dans la détection proactive des cybermenaces.

En 2024, les attaques par ransomware ont augmenté de 15 % par rapport à 2023, atteignant 5 289 incidents dans le monde, selon l’Office of the Director of National Intelligence. Cette statistique alarmante met en lumière la nécessité d’outils de sécurité avancés comme ceux proposés par Microsoft et Google. Le Security Store de Microsoft, avec ses solutions intégrées et ses agents AI personnalisables, offre une réponse robuste aux défis de sécurité actuels. En parallèle, la solution de Google Drive démontre comment des modèles AI spécialisés peuvent prévenir les attaques avant qu’elles ne causent des dommages significatifs aux données des entreprises.

Pour en savoir plus

Qu’est-ce que le Security Store ? – Microsoft Security Store Issu du Centre de Partenaires et de la Place de Marché Azure, Security Store est une place de marché optimisée pour la sécurité, conçue pour optimiser la détection des menaces, la réponse aux incidents et les déploiements Zero Trust. Elle permet l’acquisition rapide d’agents basés sur l’IA et de solutions SaaS pré-intégrées pour la protection des identités, la prévention des pertes de données, la gestion de la posture et l’automatisation de la sécurité, accélérant ainsi la rentabilisation des Defenders. Lire la suite sur learn.microsoft.com

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail