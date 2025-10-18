Londres démantèle un réseau exportant 40 000 téléphones volés vers la Chine

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

La police londonienne a démantelé un vaste réseau international accusé d’avoir volé et exporté 40 000 téléphones, principalement vers la Chine, en un an.

La police métropolitaine de Londres a récemment mené une opération d’envergure contre un réseau international de trafiquants de téléphones volés. Cette action, qualifiée de plus grande opération de lutte contre le vol de téléphones dans la capitale britannique, a permis de mettre fin aux activités d’une organisation criminelle soupçonnée d’avoir exporté jusqu’à 40 000 téléphones volés vers la Chine au cours des douze derniers mois. Ce chiffre représente près de 40 % de tous les téléphones volés à Londres durant cette période, soulignant l’ampleur du problème abordé par les forces de l’ordre.

Un réseau international de contrebande démantelé

Selon The Guardian, cette opération a permis de perturber un réseau sophistiqué spécialisé dans la contrebande de téléphones volés. La police a découvert que les téléphones étaient collectés au Royaume-Uni avant d’être expédiés vers la Chine, où leur vente était très lucrative. Le démantèlement de ce réseau a permis de réduire le nombre de vols de téléphones à Londres de 14 % cette année. L’opération a été déclenchée après qu’une victime ait pu localiser son téléphone volé dans un entrepôt près de l’aéroport d’Heathrow, menant à la saisie d’un millier d’iPhones prêts à être expédiés à Hong Kong. Les autorités ont procédé à plusieurs arrestations significatives, perturbant ainsi les activités du réseau.

Comme le rapporte The Verge, ce réseau ciblait spécifiquement les produits Apple en raison de leur forte valeur sur le marché asiatique. Les voleurs de rue étaient rémunérés jusqu’à 300 £ (environ 403 $) par appareil volé, tandis que certains de ces téléphones étaient revendus jusqu’à 5 000 $ en Chine. Cette différence de prix souligne l’attractivité de ce commerce illicite pour les criminels. L’opération a permis non seulement de récupérer une grande quantité de téléphones volés, mais aussi de perturber un marché noir international bien établi, réduisant ainsi la rentabilité des vols de téléphones à Londres.

Cette opération démontre l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. En perturbant ce réseau, les autorités ont non seulement récupéré des milliers de téléphones volés, mais ont également envoyé un message fort aux organisations criminelles opérant à travers les frontières. Ce succès met en lumière la nécessité d’une vigilance constante et d’une collaboration internationale pour lutter efficacement contre la contrebande et le vol de biens précieux. La police métropolitaine continue de travailler avec des partenaires internationaux pour empêcher de tels réseaux de reprendre leurs activités et pour protéger les citoyens de Londres contre le vol de téléphones.

