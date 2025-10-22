Le top 5 des actus cybersécurité -22 oct 2025

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

Saisie record de 15 milliards de dollars en Bitcoin par les autorités >> Les autorités américaines et britanniques ont pris des mesures drastiques contre une des plus grandes opérations de fraude d’investissement de l’histoire, confisquant une somme historique de fonds au passage.

Plus de 266 000 instances F5 BIG-IP exposées à des attaques à distance >> La fondation Shadowserver a découvert que plus de 266 000 instances F5 BIG-IP sont exposées en ligne après une violation de sécurité. F5 a émis des correctifs pour 44 vulnérabilités et conseille une mise à jour immédiate.

Accès des agences fédérales au réseau de caméras de Flock >> Des divisions de l’ICE, du Secret Service et de la Navy ont eu accès au réseau national de caméras de Flock, suscitant des inquiétudes sur les abus potentiels et la protection de la vie privée des citoyens.

Fuites de données critiques via des satellites non sécurisés >> Des chercheurs ont découvert que des satellites transmettent des données sensibles, y compris des communications militaires et d’entreprise, sans chiffrement, rendant ces informations vulnérables à l’écoute clandestine.

Violation de données chez Prosper affectant 17,6 millions de comptes >> Des hackers ont volé les informations personnelles de plus de 17,6 millions de personnes après avoir infiltré les systèmes de Prosper, un marché de prêts entre particuliers, révélant l’ampleur de l’incident.

