💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories
DCOD top5 - Image réaliste d'une personne encapuchonnée, assise devant un ordinateur portable dans un environnement sombre, illustrant les menaces liées au cybercrime, aux attaques informatiques et à la cybersécurité.

Le top 5 des actus cybersécurité -22 oct 2025

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

Saisie record de 15 milliards de dollars en Bitcoin par les autorités >> Les autorités américaines et britanniques ont pris des mesures drastiques contre une des plus grandes opérations de fraude d’investissement de l’histoire, confisquant une somme historique de fonds au passage.

Plus de 266 000 instances F5 BIG-IP exposées à des attaques à distance >> La fondation Shadowserver a découvert que plus de 266 000 instances F5 BIG-IP sont exposées en ligne après une violation de sécurité. F5 a émis des correctifs pour 44 vulnérabilités et conseille une mise à jour immédiate.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD

Accès des agences fédérales au réseau de caméras de Flock >> Des divisions de l’ICE, du Secret Service et de la Navy ont eu accès au réseau national de caméras de Flock, suscitant des inquiétudes sur les abus potentiels et la protection de la vie privée des citoyens.

Fuites de données critiques via des satellites non sécurisés >> Des chercheurs ont découvert que des satellites transmettent des données sensibles, y compris des communications militaires et d’entreprise, sans chiffrement, rendant ces informations vulnérables à l’écoute clandestine.

Violation de données chez Prosper affectant 17,6 millions de comptes >> Des hackers ont volé les informations personnelles de plus de 17,6 millions de personnes après avoir infiltré les systèmes de Prosper, un marché de prêts entre particuliers, révélant l’ampleur de l’incident.

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏