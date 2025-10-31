Les dernières actus des cybercriminels – 31 oct 2025

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine L’UE a adopté son 19e paquet de sanctions contre la Russie, incluant pour la première fois des désignations d’actifs crypto liés à Moscou.

SpaceX a désactivé plus de 2 500 terminaux Starlink utilisés par des escroqueries en ligne en Birmanie.

Le Canada a infligé une amende de 176 millions de dollars à Cryptomus pour avoir violé les lois anti-blanchiment.

Les sanctions de l’UE visent des entités russes impliquées dans l’énergie, la finance et l’industrie militaire.

Cette semaine, l’actualité cybersécurité est marquée par des actions significatives de régulation et de répression à l’échelle mondiale. L’Union européenne a renforcé ses mesures contre la Russie en ciblant pour la première fois des actifs cryptographiques liés à Moscou, soulignant l’importance croissante des crypto-actifs dans les conflits géopolitiques. Pendant ce temps, SpaceX a pris des mesures décisives pour couper l’accès à son réseau Starlink utilisé à des fins illicites en Asie du Sud-Est, illustrant les défis posés par la technologie satellitaire dans des zones de non-droit. Enfin, le Canada a frappé fort contre Cryptomus, une plateforme de paiements numériques impliquée dans le soutien de services cybercriminels, avec une amende record pour des violations des lois anti-blanchiment. Ces événements montrent comment les gouvernements et les entreprises technologiques s’efforcent de lutter contre l’utilisation abusive des technologies modernes.

Selon TRM Labs, l’Union européenne a adopté son 19e paquet de sanctions contre la Russie, incluant pour la première fois des désignations d’actifs cryptographiques liés à Moscou. Ce paquet cible des individus et entités des secteurs de l’énergie, de la finance et de l’industrie militaire russe. Parmi les entités visées figurent A7 LLC et Old Vector LLC, impliquées dans le développement du stablecoin A7A5. Ces entités, déjà sanctionnées par les États-Unis et le Royaume-Uni, sont accusées de soutenir l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’UE a interdit toutes les transactions impliquant le stablecoin A7A5, une mesure qui prendra effet le 12 novembre 2025.

SpaceX a récemment désactivé plus de 2 500 terminaux Starlink en Birmanie, utilisés par des réseaux criminels pour des escroqueries et des opérations de cyber-esclavage. Comme le détaille The Register, ces terminaux alimentaient des centres de fraude en ligne dans des zones frontalières peu réglementées. Cette action intervient après un raid militaire birman sur KK Park, un important centre d’opérations frauduleuses près de la frontière thaïlandaise, où plus de 2 000 personnes ont été arrêtées.

Le Canada a infligé une amende de 176 millions de dollars à Cryptomus, une plateforme de paiements numériques, pour violation des lois anti-blanchiment. D’après KrebsOnSecurity, Cryptomus a omis de signaler des transactions suspectes liées au blanchiment de fonds provenant d’activités illicites, y compris la traite de matériel d’abus sexuel d’enfants et des paiements de rançons. L’enquête de FINTRAC, l’agence canadienne de surveillance financière, a pris cette mesure après avoir découvert que Cryptomus servait de plateforme pour des échanges de crypto-monnaies et des services cybercriminels.

