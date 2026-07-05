Proxys résidentiels : Google et le FBI coupent le réseau NetNut

Une coalition menée par le FBI et Google a neutralisé NetNut, un réseau géant de proxys résidentiels qui exploitait deux millions d’équipements domestiques connectés.

TL;DR : L’essentiel L’opération internationale a permis de saisir plusieurs domaines clés de la plateforme NetNut et de bloquer les infrastructures de commande qui alimentaient ce service de relais de trafic abusif.

L’infrastructure exploitait de manière invisible près de deux millions d’appareils domestiques connectés, transformant de simples boîtiers de streaming et téléviseurs intelligents en nœuds de transmission pour masquer des cyberattaques.

Les analystes de sécurité ont repéré 316 groupes d’attaquants distincts utilisant ce réseau en une seule semaine pour mener des campagnes de piratage et de fraude publicitaire.

L’essor des objets connectés dans les foyers s’accompagne d’une menace silencieuse mais redoutable pour la sécurité informatique globale, notamment à travers le détournement de terminaux en proxys résidentiels. De simples téléviseurs intelligents et boîtiers de streaming se retrouvent ainsi enrôlés à l’insu des utilisateurs pour faire transiter du trafic internet par des connexions domestiques légitimes. Cette technique permet aux attaquants de contourner les protections traditionnelles en masquant leur véritable origine derrière des adresses IP résidentielles insoupçonnables.

Pour bâtir ce réseau gigantesque, la plateforme NetNut, également associée au botnet Popa, s’est appuyée sur la compromission massive d’appareils grand public. Selon SecurityAffairs, près de deux millions de dispositifs, notamment des téléviseurs connectés et des boîtiers multimédias, servaient de relais pour le compte de clients malveillants. Les propriétaires de ces terminaux n’avaient aucun moyen de savoir que leur propre connexion internet était détournée pour relayer des attaques.

Les méthodes d’enrôlement révèlent des pratiques particulièrement sournoises de la part des exploitants de cette infrastructure. Certains équipements arrivaient directement sur le marché avec les composants de proxy préinstallés dans leur système d’exploitation par des constructeurs peu scrupuleux. Dans d’autres cas, les utilisateurs téléchargeaient des applications promettant de l’argent en échange de bande passante inutilisée, installant sans le savoir des modules logiciels invisibles.

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⚠️ Point d’Attention Cette affaire met en lumière une tendance lourde et préoccupante : le détournement systématique des objets connectés du quotidien pour alimenter des réseaux de proxys résidentiels. En exploitant le manque de vigilance des utilisateurs et la faible sécurité des téléviseurs ou des boîtiers de streaming, les cybercriminals se dotent d’une couverture parfaite. Ce trafic internet abusif et intrusif, qui englobe le scraping massif, la fraude publicitaire et la prise de contrôle de comptes, montre que la sécurité des foyers est désormais directement liée à la cybercriminalité mondiale. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

L’opération conjointe pour démanteler l’infrastructure de NetNut

Face à l’ampleur du détournement, une action coordonnée a réuni les forces de l’ordre américaines et des acteurs privés de la technologie. Comme le rapporte KrebsOnSecurity, l’opération internationale a ciblé à la fois l’offre commerciale de NetNut et le botnet Popa associé. Le FBI et les services fiscaux de l’IRS ont saisi plusieurs domaines stratégiques, remplaçant la page d’accueil de l’entreprise par un message de saisie fédéral, tandis que Google et l’opérateur Lumen neutralisaient les serveurs de commande.

L’analyse de cette opération de neutralisation des proxys résidentiels montre la complexité de cibler précisément ces infrastructures fluctuantes. Comme le détaille Hackread, la saisie du domaine principal netnut.com a suscité des interrogations chez les analystes techniques car ce site affichait simplement une bannière publicitaire de mise en vente. Le service opérationnel transitait en réalité par l’extension .io , illustrant les tactiques utilisées pour maintenir l’activité.

Bien que ce démantèlement marque une victoire, les spécialistes s’accordent à dire que la lutte contre les proxys résidentiels abusifs nécessite une vigilance constante de la part des constructeurs d’appareils et des utilisateurs pour bloquer durablement ces réseaux de relais clandestins.

Questions fréquentes sur les réseaux de proxys résidentiels

Qu’est-ce qu’un réseau de proxys résidentiels ? Un réseau de proxys résidentiels est une infrastructure informatique qui permet de relayer du trafic internet via des connexions domestiques légitimes. Les cybercriminels l’utilisent pour masquer leur adresse IP d’origine derrière celle d’un utilisateur ordinaire, rendant leurs attaques plus difficiles à détecter par les systèmes de sécurité traditionnels.

Les appareils comme les téléviseurs connectés ou les boîtiers de streaming intègrent ce réseau de deux manières principales. Certains terminaux bon marché sont vendus avec des composants de proxy déjà préinstallés par le fabricant, tandis que d’autres sont compromis après le téléchargement d’applications contenant des kits de développement cachés.

Quels sont les risques pour les propriétaires d’appareils compromis ? Les utilisateurs d’appareils détournés risquent de voir leur connexion internet ralentie ou bloquée par des systèmes de sécurité en raison d’activités suspectes menées depuis leur ligne. De plus, la présence de ces logiciels de relais expose le réseau domestique à des intrusions directes et à un vol potentiel d’informations sensibles.