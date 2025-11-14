Faux CAPTCHA : tests A/B et tutoriels pour diffuser ClickFix

brève actu

Les cybercriminels derrière ClickFix perfectionnent leurs faux CAPTCHA via des tests A/B et des vidéos qui apprennent aux victimes à exécuter du code malveillant.

L’utilisation de faux sites CAPTCHA pour diffuser des malwares a pris une nouvelle tournure, rendant ces attaques plus sophistiquées et dangereuses. Ces sites, connus sous le nom de ClickFix, exploitent la crédulité des utilisateurs en intégrant des vidéos tutoriels qui expliquent comment exécuter du code malveillant. Cette méthode, qui vise principalement les utilisateurs de Mac, est conçue pour simplifier l’infection des systèmes en fournissant des instructions claires et adaptées à l’OS de l’utilisateur. En outre, un minuteur crée un sentiment d’urgence, incitant les utilisateurs à agir rapidement sans réfléchir. Cette approche de social engineering, où la rapidité prime sur la réflexion, exploite la tendance des utilisateurs à suivre des instructions sous pression, augmentant ainsi les risques d’infection.

Les cybercriminels derrière ClickFix ont perfectionné leur stratégie avec des tests A/B pour déterminer les méthodes les plus efficaces. Ils ont ainsi opté pour une campagne sophistiquée ciblant les utilisateurs Mac avec le redoutable Atomic Stealer. Les vidéos tutoriels intégrées dans les sites CAPTCHA frauduleux simplifient l’exécution des commandes malveillantes, réduisant les erreurs de saisie et augmentant les chances de succès de l’attaque. Selon Malwarebytes, ces sites détectent automatiquement le système d’exploitation du visiteur et adaptent les instructions en conséquence, facilitant ainsi l’exécution du code malveillant. De plus, ces sites utilisent des techniques de SEO pour apparaître dans les résultats de recherche, mais se propagent également par email, réseaux sociaux et publicités in-app, élargissant ainsi leur portée et augmentant le nombre potentiel de victimes.

Pour se prémunir contre ces menaces, il est crucial de ne pas se précipiter lorsqu’on est confronté à des instructions en ligne, surtout celles demandant d’exécuter des commandes sur un appareil personnel. Les cybercriminels comptent sur l’urgence pour contourner la pensée critique des utilisateurs, ce qui rend essentiel de prendre le temps de vérifier les instructions avant de les suivre. Il est également recommandé de limiter l’utilisation du copier-coller pour les commandes, car cela peut masquer des charges utiles malveillantes. En tapant manuellement les commandes, on réduit le risque d’exécution involontaire de code dangereux.

En outre, maintenir ses appareils sécurisés avec des solutions anti-malware à jour, dotées de protections web, est une mesure de précaution essentielle. Les utilisateurs doivent également se tenir informés des techniques d’attaque évolutives pour rester vigilants face aux nouvelles menaces. Le Malwarebytes Browser Guard est un outil gratuit qui alerte les utilisateurs lorsque des sites web tentent de copier du contenu dans leur presse-papiers, offrant une couche de protection supplémentaire contre ces attaques insidieuses.

