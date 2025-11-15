Données de hauts responsables européens vendues sur des marchés opaques

brève actu

Une enquête montre que des données de localisation de hauts responsables européens sont vendues, exposant une vulnérabilité critique au cœur du dispositif de protection européen.

L’enquête conjointe menée par plusieurs médias européens a levé le voile sur la vente de données de localisation prétendument anonymes concernant des responsables de l’Union européenne (UE) à Bruxelles. Ces données, obtenues par des courtiers en données, incluent des informations précises sur les mouvements quotidiens de plusieurs hauts responsables européens. L’impact de cette révélation souligne les risques associés à la collecte et à la vente de données personnelles. Le fait que des informations aussi sensibles soient disponibles à l’achat pose des questions cruciales sur la sécurité des données et la vie privée des individus impliqués.

Enquête sur la vente de données de localisation en Europe

L’enquête, menée par des médias comme L’Echo, Le Monde et d’autres, a révélé que des courtiers en données vendent des informations de localisation précises, prétendument anonymes, de téléphones situés en Belgique. En se faisant passer pour des employés d’une entreprise de marketing, les journalistes ont pu accéder à des centaines de millions de points de données de localisation. Selon Politico, ces données ont permis d’identifier trois hauts responsables de l’UE. En outre, des appareils ont été localisés sur des sites de l’OTAN et des bases militaires belges, ce qui souligne la portée et la gravité de la situation. Les données, bien que prétendument anonymes, peuvent être recoupées pour révéler des informations personnelles telles que les noms, les habitudes de vie et les lieux de travail, compromettant ainsi la sécurité des individus concernés.

La Commission européenne a réagi aux conclusions inquiétantes de l’enquête en émettant de nouvelles directives à son personnel concernant les paramètres de suivi publicitaire sur les appareils professionnels et personnels. De plus, elle a alerté d’autres entités de l’Union sur ces pratiques. Cette situation met en lumière les lacunes dans la protection des données personnelles malgré l’existence du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe. Bien que ce règlement exige que les utilisateurs soient informés de la manière dont leurs données seront utilisées, il semble que certaines applications, comme le rapporte Netzpolitik, collectent encore des données sans divulguer cette pratique dans leur politique.

L’enquête a également révélé que la collecte et la vente de données de localisation ne sont pas limitées à la Belgique. Une enquête similaire menée en Irlande a conduit à la suspension des activités d’un courtier en données irlandais. Selon les autorités, deux autres entreprises de courtage de données opèrent dans d’autres pays de l’UE, ce qui indique un problème plus vaste à l’échelle européenne. Le manque de transparence et le non-respect des réglementations en matière de protection des données soulèvent des préoccupations majeures concernant la sécurité des données des citoyens européens. Pour approfondir l’analyse de cette situation, le rapport de L’Echo fournit des détails supplémentaires sur les implications de ces pratiques de collecte de données.

