Logitech confirme une cyberattaque de Clop avec vol de données

brève actu

Logitech, géant des accessoires, confirme une attaque de Clop ayant conduit à un vol de données via une faille d’un fournisseur tiers.

Logitech, le célèbre fabricant d’accessoires informatiques, a récemment confirmé avoir été victime d’une cyberattaque orchestrée par le groupe Clop. Cette attaque, qui a résulté en un vol de données, a mis en lumière une faille dans la sécurité d’une plateforme d’un fournisseur tiers. Bien que l’incident ait suscité des préoccupations initiales, Logitech a assuré que ses produits, ses opérations commerciales et sa production n’ont pas été affectés. L’entreprise a réagi rapidement en mandatant une société de cybersécurité externe pour enquêter et résoudre le problème.

Clop et la faille de sécurité exploitée

Selon BleepingComputer, le groupe Clop, spécialisé dans le chantage aux données, a revendiqué cette cyberattaque en ciblant le logiciel Oracle E-Business Suite utilisé par Logitech. Ce type d’attaque met en lumière les vulnérabilités potentielles au sein des systèmes de gestion d’entreprise, souvent utilisés pour traiter des informations sensibles. Clop a profité d’une faiblesse dans une plateforme d’un fournisseur tiers, permettant ainsi l’accès à certaines données internes. Bien que l’enquête soit toujours en cours, Logitech a pris des mesures pour colmater cette brèche, minimisant ainsi les risques de futures intrusions similaires.

Comme le rapporte RTS, les données compromises incluaient des informations limitées sur des collaborateurs, des consommateurs, ainsi que des clients et fournisseurs. Heureusement, aucune donnée personnelle sensible n’était stockée dans le système touché. Cette distinction est cruciale, car elle réduit considérablement les risques de préjudices individuels importants. De plus, Logitech a assuré que la cyberattaque n’aurait aucun effet négatif notable sur sa situation financière, grâce notamment à une cyberassurance complète couvrant les frais liés aux réactions et enquêtes en cas d’incidents similaires.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

La réponse rapide de Logitech, incluant l’engagement d’une société de cybersécurité externe, a permis de limiter les dommages potentiels. L’enquête en cours vise à déterminer l’étendue exacte de l’attaque et à prévenir de futurs incidents. Bien que l’impact immédiat sur l’entreprise soit limité, cet événement souligne l’importance pour les entreprises de surveiller de près leurs partenaires et fournisseurs tiers. Ces derniers peuvent représenter des points d’entrée vulnérables pour des cyberattaques sophistiquées, comme celle orchestrée par le groupe Clop. En renforçant leurs systèmes de sécurité, les entreprises peuvent mieux se protéger contre ces menaces croissantes.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail