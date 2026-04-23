Fuites de données : les 8 incidents majeurs au 23 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Booking.com signale qu’un accès non autorisé à des données de réservation a exposé noms, coordonnées et détails de séjours, après compromission de chaînes hôtelières via la technique de hameçonnage ClickFix, attribuée au groupe Storm-1865 utilisant les malwares XWorm et VenomRAT.

Rockstar Games a subi une fuite massive de plus de 78,6 millions d’enregistrements internes, après une attaque en chaîne d’approvisionnement menée via une plateforme d’analytique tierce, revendiquée par le groupe ShinyHunters.

Un hacker isolé a exploité les outils Claude Code et GPT-4.1 pour exfiltrer des centaines de millions d’enregistrements de citoyens mexicains, issus de neuf agences gouvernementales, démontrant l’usage offensif d’assistants d’intelligence artificielle pour automatiser le vol de données.

La chaîne de salles de sport Basic-Fit, basée aux Pays-Bas, a annoncé qu’une intrusion avait permis à des pirates d’accéder aux informations d’un million de clients, révélant l’ampleur des données sensibles stockées par un acteur majeur du fitness européen.

Une série de fuites massives révèle la fragilité des données dans des secteurs très variés, des voyages au jeu vidéo, en passant par le sport et les administrations publiques. Les attaques exploitent systématiquement des tiers – hôtels partenaires, plateformes d’analytique, serveurs externalisés – ou des outils d’intelligence artificielle, tandis que des groupes comme ShinyHunters monétisent ces intrusions via extorsion et publication de jeux de données géants.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine