Cyberassurance au Royaume-Uni : bond de 230% des indemnisations

Les indemnisations en cyberassurance au Royaume-Uni ont atteint 197 millions de livres, un bond de 230% en un an.

Les entreprises britanniques ont vu leurs indemnisations en cyberassurance s’envoler, atteignant 197 millions de livres en 2024, un chiffre en hausse de 230% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation spectaculaire reflète l’escalade des cybermenaces, notamment les attaques par rançongiciel et malware, qui représentent désormais 51% des réclamations. Ce phénomène met en lumière la nécessité croissante pour les entreprises de se prémunir contre les risques numériques, alors que la sophistication des attaques ne cesse de croître.

La montée des cybermenaces et l’importance de l’assurance

Selon PYMNTS, l’augmentation des indemnisations en cyberassurance au Royaume-Uni est un indicateur clair de l’évolution des cybermenaces. Le nombre de polices souscrites a augmenté de 17% en 2024, reflétant une prise de conscience accrue des entreprises face à ces risques. Les attaques par rançongiciel et malware, qui représentaient 32% des réclamations en 2023, ont bondi à 51%, démontrant l’ampleur des dégâts causés par ces menaces sophistiquées. L’Association des Assureurs Britanniques (ABI) souligne que l’assurance cybernétique ne se limite pas à un filet de sécurité financier, mais joue aussi un rôle crucial dans la prévention des attaques grâce à des conseils d’experts, une surveillance des menaces et une planification des réponses aux incidents. Ce dispositif est devenu essentiel pour la gestion moderne des risques des entreprises.

La cybercriminalité ne se limite pas aux attaques numériques. Selon The Register, les criminels s’introduisent désormais dans des secteurs plus tangibles de l’économie, comme le transport de marchandises. Exploitant les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement et des outils d’accès à distance, ils détournent des cargaisons, causant des pertes estimées à 35 milliards de dollars par an aux États-Unis. Ces opérations, souvent orchestrées autour de périodes de forte activité comme les week-ends prolongés et les pics de fin d’année, montrent comment les criminels s’adaptent aux nouvelles technologies pour perpétrer des vols de grande envergure. Ce changement de stratégie souligne l’importance de renforcer la sécurité numérique des infrastructures logistiques.

Le rôle de l’assurance cybernétique s’avère donc crucial dans ce contexte de menaces croissantes. Les entreprises doivent non seulement se protéger contre les perturbations directes des cyberattaques, mais aussi contre les conséquences indirectes comme la perte de marchandises physiques. En fournissant une assistance en cas d’incident et en aidant à la mise en place de stratégies de prévention, l’assurance cybernétique devient un élément fondamental de la résilience organisationnelle. La complexité et l’ampleur des cybermenaces actuelles exigent que les entreprises intègrent pleinement ces solutions dans leur gestion des risques pour se prémunir efficacement contre les pertes potentielles.

