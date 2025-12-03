Le top 5 des actus cybersécurité -3 déc 2025

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

Découvrez une sélection des cinq actualités les plus marquantes de la semaine en cybersécurité. Ces événements mettent en lumière des attaques significatives et des décisions importantes qui ont eu un impact notable dans le domaine.

Vol de données chez Asahi >> Asahi, le géant japonais de la bière, a subi une attaque par ransomware qui a entraîné le vol de données personnelles de près de 2 millions de clients et employés. L’attaque a gravement perturbé ses opérations au Japon, bien que les autres branches n’aient pas été affectées. Le groupe de ransomware Qilin a revendiqué l’attaque, divulguant 27 Go de données volées, incluant des documents financiers et d’employés. Asahi continue d’enquêter sur l’ampleur de l’incident et a confirmé que des informations personnelles de 1,5 million de contacts de son service client ont été compromises.

Nouvelle attaque des hackers nord-coréens sur Upbit >> La plateforme de cryptomonnaies sud-coréenne Upbit a été victime d’une cyberattaque, où 30 millions de dollars d’actifs numériques ont été dérobés. Les pirates, soupçonnés d’appartenir au groupe Lazarus, ont ciblé un portefeuille connecté à Internet, tandis que le portefeuille hors ligne est resté intact. Upbit a transféré tous les fonds des utilisateurs vers un coffre-fort sécurisé et a suspendu les retraits, promettant de rembourser les utilisateurs affectés.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

Système d’alerte CodeRED compromis par ransomware >> Aux États-Unis, plusieurs villes et régions ont perdu l’accès à leur système d’alerte d’urgence CodeRED suite à une attaque sur le fournisseur Crisis24. Ce système permet de diffuser des alertes en temps réel pour des urgences telles que des menaces météorologiques ou des disparitions d’enfants. Certaines municipalités, comme le comté de Douglas au Colorado, ont résilié leur contrat avec CodeRED et recherchent des alternatives, tandis que d’autres restent avec Crisis24, qui développe une nouvelle version de la plateforme.

FBI : des cybercriminels volent 262 millions de dollars en se faisant passer pour des supports bancaires >> Le bureau fédéral d’enquête signale une hausse marquée des fraudes de prise de contrôle de compte. Les cybercriminels usurpent l’identité d’équipes de support de banques et d’autres institutions financières. Ces attaques reposent sur des scénarios de support bancaire trompeurs. Depuis le début de l’année, plus de 262 millions de dollars ont été dérobés via ces prises de contrôle de comptes.

Iberia signale une fuite de données après le piratage d’un fournisseur >> La compagnie aérienne espagnole Iberia annonce un incident de sécurité lié à un fournisseur. Le prestataire compromis est à l’origine d’une fuite de données clients. La divulgation intervient quelques jours après la revendication d’un acteur malveillant sur des forums. Ce dernier affirme disposer de 77 Go de données prétendument dérobées à la compagnie.