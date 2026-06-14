Cybersécurité : les 14 actualités majeures du 14 juin 2026

Faits marquants de la semaine
- Anthropic suspend brutalement l’accès à ses modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 pour les citoyens étrangers, suite à une directive de sécurité nationale du gouvernement américain. Ce blocage fait suite à des craintes de « jailbreak » permettant de militariser les capacités cyber du modèle.
- La Commission européenne s’apprête à saisir la Cour de justice de l’Union européenne contre la France et l’Espagne pour ne pas avoir transposé à temps la directive NIS2 et la directive sur la résilience des entités critiques, avec à la clé d’éventuelles amendes massives.
- Au large de Shanghai, le projet de datacentre sous-marin Shanghai Lingang, alimenté par l’énergie éolienne, est entré en service en mai avec une capacité de 24 mégawatts pour soutenir la montée en puissance de l’intelligence artificielle.
- Le régulateur britannique Ofcom a écrit aux plateformes de réseaux sociaux pour leur rappeler leurs obligations de lutte contre les contenus de haine illégaux et surveillera leurs mesures face aux pics d’abus attendus pendant la Coupe du monde.
Les États intensifient simultanément la régulation des infrastructures numériques critiques, des plateformes et des terminaux, depuis l’action contentieuse de la Commission européenne sur NIS2 jusqu’aux nouvelles exigences britanniques de filtrage d’images sur les appareils. Ces mesures, combinées à la surveillance renforcée des contenus de haine en ligne, redessinent l’équilibre entre sécurité, innovation et droits fondamentaux dans l’espace numérique.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Les États-Unis ordonnent à Anthropic de suspendre l'accès des ressortissants étrangers à Fable 5 et Mythos 5.
Anthropic a suspendu l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers suite à une directive américaine concernant la sécurité nationale et des problèmes de piratage. Lire la suite
L'UE va poursuivre la France et l'Espagne en justice en raison du retard pris dans la réforme de la cybersécurité.
La Commission européenne se prépare à saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre la France et l'Espagne pour leur incapacité à adopter une législation en matière de cybersécurité. La France et l'Espagne n'ont pas respecté… Lire la suite
Le premier centre de données sous-marin au monde alimenté par l'énergie éolienne entre en service en Chine.
Un centre de données au large de Shanghai consomme moins d'énergie et d'eau que son équivalent terrestre. Le premier centre de données sous-marin au monde alimenté par l'énergie éolienne est entré en service au large de Shanghai,… Lire la suite
L'Ofcom met en garde les entreprises de médias sociaux contre les abus en ligne pendant la Coupe du monde.
L'autorité de régulation surveillera les mesures prises par les entreprises. « Les attaques ont souvent ciblé les joueurs noirs et issus de minorités ethniques. » L'Ofcom a écrit aux entreprises de médias sociaux pour leur rappeler leurs… Lire la suite
Le Royaume-Uni donne trois mois aux géants de la tech pour créer des contrôles sur leurs appareils afin de bloquer les images d'enfants nus.
Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les entreprises « doivent activer des fonctionnalités intégrées ou mettre en œuvre des solutions techniques sur les smartphones et les tablettes afin de détecter et de bloquer les images de… Lire la suite
La CISA repense sa manière de hiérarchiser les risques et les vulnérabilités pour le gouvernement fédéral et le secteur privé.
L'Agence de cybersécurité et d'infrastructure souhaite réévaluer en profondeur sa manière de hiérarchiser les risques et les vulnérabilités, tant pour les infrastructures critiques privées qu'au sein du gouvernement fédéral, a déclaré mardi son directeur par intérim, Nick… Lire la suite
Signal affirme que le projet britannique de scanner les appareils à la recherche d'images de nudité « nous met tous en danger ».
Signal insiste sur le fait que les mesures annoncées lundi par le Premier ministre britannique lors de la London Tech Week, visant à contraindre les entreprises technologiques à scanner les appareils à la recherche d'images… Lire la suite
L'IA va-t-elle tuer le secteur des primes aux bogues ?
Mythos d'Anthropic accélère la découverte des vulnérabilités à la vitesse des machines, obligeant le secteur des chasses aux bugs et les équipes de sécurité offensive à s'adapter à un avenir où la détection des failles ne sera… Lire la suite
Palantir va poursuivre le maire de Londres en justice concernant le blocage d'un contrat de 50 millions de livres sterling avec la police métropolitaine.
La société américaine de technologies d'espionnage Palantir conteste l'intervention du maire de Londres suite à ses inquiétudes concernant une violation des règles de passation de marchés. Palantir entend poursuivre le maire de Londres après que… Lire la suite
Une nouvelle fonctionnalité d'Apple modifie automatiquement vos mots de passe compromis.
Lors de la WWDC 26, Apple a annoncé une fonctionnalité basée sur Apple Intelligence capable de corriger automatiquement les mots de passe faibles et compromis. Cette fonctionnalité est disponible dans Safari et sera déployée avec iOS 27…. Lire la suite
Le volume des attaques de phishing a diminué de 20 %, mais le risque continue d'augmenter.
Les pirates informatiques privilégient la qualité à la quantité, utilisant l'IA pour améliorer leurs attaques de phishing plutôt que de les multiplier. Lire la suite
Les pirates informatiques utilisent des réseaux de proxys résidentiels pour échapper à la détection.
L'impact des proxys résidentiels sur notre clientèle, analysé à travers des milliards de résolutions DNS et les données de télémétrie réseau associées. Le botnet Kimwolf au sein des réseaux de nos clients entreprises. Une analyse complémentaire de… Lire la suite
La France enquête sur une faille de sécurité dans sa plateforme de messagerie gouvernementale suite à un piratage de compte.
Les autorités françaises enquêtent sur une faille de sécurité dans le service de messagerie cryptée du gouvernement, Tchap, après qu'un pirate informatique a pris le contrôle d'un compte et accédé à des salons de discussion publics. L'incident… Lire la suite
Plus de 250 fausses offres d'emploi à des développeurs en six semaines pour tenter de leur soutirer des crédits et des cryptomonnaies.
Une autre escroquerie, probablement liée à la Corée du Nord, cible les développeurs et leurs employeurs, leur dérobant identifiants et cryptomonnaies. Cette arnaque ne nécessite même pas l'infiltration d'informateurs chez les géants de la tech. Un groupe… Lire la suite
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