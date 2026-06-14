Cybersécurité : les 14 actualités majeures du 14 juin 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Anthropic suspend brutalement l’accès à ses modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 pour les citoyens étrangers, suite à une directive de sécurité nationale du gouvernement américain. Ce blocage fait suite à des craintes de « jailbreak » permettant de militariser les capacités cyber du modèle.

La Commission européenne s’apprête à saisir la Cour de justice de l’Union européenne contre la France et l’Espagne pour ne pas avoir transposé à temps la directive NIS2 et la directive sur la résilience des entités critiques, avec à la clé d’éventuelles amendes massives.

Au large de Shanghai, le projet de datacentre sous-marin Shanghai Lingang, alimenté par l’énergie éolienne, est entré en service en mai avec une capacité de 24 mégawatts pour soutenir la montée en puissance de l’intelligence artificielle.

Le régulateur britannique Ofcom a écrit aux plateformes de réseaux sociaux pour leur rappeler leurs obligations de lutte contre les contenus de haine illégaux et surveillera leurs mesures face aux pics d’abus attendus pendant la Coupe du monde.

Les États intensifient simultanément la régulation des infrastructures numériques critiques, des plateformes et des terminaux, depuis l’action contentieuse de la Commission européenne sur NIS2 jusqu’aux nouvelles exigences britanniques de filtrage d’images sur les appareils. Ces mesures, combinées à la surveillance renforcée des contenus de haine en ligne, redessinent l’équilibre entre sécurité, innovation et droits fondamentaux dans l’espace numérique.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

L'IA va-t-elle tuer le secteur des primes aux bogues ? Mythos d'Anthropic accélère la découverte des vulnérabilités à la vitesse des machines, obligeant le secteur des chasses aux bugs et les équipes de sécurité offensive à s'adapter à un avenir où la détection des failles ne sera… Lire la suite

Une nouvelle fonctionnalité d'Apple modifie automatiquement vos mots de passe compromis. Lors de la WWDC 26, Apple a annoncé une fonctionnalité basée sur Apple Intelligence capable de corriger automatiquement les mots de passe faibles et compromis. Cette fonctionnalité est disponible dans Safari et sera déployée avec iOS 27…. Lire la suite