Pourquoi l’offensive contre les VPN fragilise la cybersécurité globale

En voulant bloquer le contournement des contrôles d’âge, plusieurs législateurs ciblent les VPN, au risque d’affaiblir gravement confidentialité, cybersécurité et usages professionnels légitimes.

TL;DR : L’essentiel Les législateurs du Wisconsin et du Michigan envisagent des lois obligeant les sites web à bloquer tout utilisateur connecté via un réseau privé virtuel pour protéger les mineurs.

Au Royaume-Uni, l’application de l’Online Safety Act a provoqué une explosion des achats de VPN, avec des hausses allant de 1000 % à 1800 % chez certains fournisseurs majeurs.

Le gouvernement danois a récemment fait marche arrière sur un projet de loi visant à restreindre l’usage des VPN pour le streaming, suite à un tollé des défenseurs des libertés.

Les experts alertent que ces interdictions affecteraient gravement les entreprises, les journalistes et les victimes d’abus, qui dépendent de ces outils pour sécuriser leurs communications et données.

L’étau se resserre autour de l’anonymat en ligne. Alors que les lois imposant la vérification de l’âge et le blocage géographique se multiplient à travers le monde, les autorités constatent que les internautes utilisent massivement des réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner ces barrières. Face à ce phénomène, la réponse politique glisse dangereusement de la régulation des contenus vers une attaque directe contre les outils de sécurisation eux-mêmes, créant une tension inédite entre protection de l’enfance et sécurité numérique fondamentale.

Une croisade législative techniquement incohérente

Aux États-Unis, la lutte contre l’accès des mineurs aux contenus « sensibles » prend une tournure radicale. Dans le Wisconsin, un projet de loi (A.B. 105/S.B. 130) entend forcer les sites diffusant du matériel potentiellement « sexuel » à bloquer purement et simplement les utilisateurs de VPN. Comme l’analyse l’Electronic Frontier Foundation, cette approche élargit considérablement la définition de « nuisible aux mineurs » et exige l’impossible : un site web ne peut techniquement pas distinguer si une connexion VPN provient du Wisconsin ou d’un autre continent. Si cette loi passe, les entreprises se retrouveraient face à un dilemme : bloquer tous les VPN mondiaux ou quitter le marché local. De plus, le Michigan envisage même de contraindre les fournisseurs d’accès à bloquer ces connexions à la source.

Cette tendance ne se limite pas à l’Amérique du Nord. Au Royaume-Uni, l’entrée en vigueur de l’Online Safety Act a transformé le paysage numérique en un jeu du chat et de la souris. D’après The Verge, l’implémentation de contrôles d’âge stricts a provoqué une ruée vers les outils d’anonymisation, certaines entreprises rapportant une explosion des inscriptions à leurs services VPN. Bien que le gouvernement britannique affirme ne pas prévoir d’interdiction totale pour l’instant, des responsables, dont la Commissaire à l’enfance, qualifient désormais ces logiciels de « faille à combler », laissant planer la menace de restrictions futures malgré l’inefficacité technique de telles mesures.

Dommages collatéraux et reculs politiques

L’Europe n’est pas en reste, bien que la résistance citoyenne commence à porter ses fruits. Le Danemark a récemment tenté d’introduire une législation limitant l’usage des VPN pour lutter contre le piratage et l’accès à des contenus géobloqués. Cependant, face à une opposition virulente soulignant les risques pour la liberté numérique, le ministre de la Culture a dû retirer cette disposition spécifique. Selon les informations rapportées par TechRadar, ce revirement prouve que la mobilisation publique peut encore freiner des régulations mal conçues “techniquement”, le gouvernement ayant admis que le texte initial manquait de précision et ne visait pas à criminaliser les usages légitimes de sécurité.

Il est crucial de rappeler que ces technologies VPN ne servent pas (uniquement) à contourner les lois. Elles sont la colonne vertébrale de la sécurité informatique moderne. Les entreprises les utilisent pour protéger les données de leurs employés en télétravail, et les universités pour sécuriser l’accès à la recherche. Comme le souligne The Register, limiter ces outils reviendrait à affaiblir la cybersécurité globale sans pour autant empêcher les utilisateurs déterminés de trouver des alternatives, souvent moins sécurisées. Les experts s’accordent à dire que la fermeture d’une « faille » logicielle entraîne systématiquement l’ouverture d’une autre, rendant toute tentative d’interdiction aussi futile que dangereuse pour l’économie numérique.

Comme le montre ces articles, cette tendance législative révèle toutefois une méconnaissance du fonctionnement d’Internet par les décideurs politiques. En ciblant des outils de chiffrement essentiels sous prétexte de protection, ces lois risquent paradoxalement d’exposer les données personnelles des citoyens à davantage de vulnérabilités, tout en échouant à filtrer efficacement les contenus visés.

