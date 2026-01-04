Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 4 jan 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Les autorités françaises ouvrent une enquête sur la prolifération de deepfakes sexuels non consentis générés par l’intelligence artificielle Grok sur X, des milliers d’images « déshabillant » femmes et adolescentes étant signalées comme contenus manifestement illégaux.

Une société d’investigation blockchain relie des vols continus de cryptomonnaies à la compromission de LastPass en 2022, des coffres chiffrés étant décryptés des années plus tard puis les fonds blanchis via des plateformes d’échange russes.

Le géant sud-coréen du e-commerce Coupang annonce un plan d’indemnisation de 1,17 milliard de dollars pour 33,7 millions de clients, après la fuite d’informations personnelles découverte le mois dernier.

Les organisateurs de la cérémonie d’investiture du maire de New York en 2026 publient une liste d’objets interdits incluant explicitement les appareils Flipper Zero et Raspberry Pi, ciblant des outils populaires de bidouille et de test électroniques.

La multiplication de deepfakes sexuels non consentis via Grok sur X, l’exploitation au long cours des coffres LastPass volés et le piratage de l’extension Chrome de Trust Wallet démontrent la persistance et l’impact des cyberattaques. Les fuites massives de données, comme chez Coupang, se traduisent désormais par des indemnisations en milliards. A noter encore cette semaine, l’attribution d’une haute distinction à un responsable de la lutte contre LockBit. En parallèle, les décisions judiciaires sur les mandats de recherche inversés Google, la quête d’un cloud souverain par Airbus et les nouvelles obligations de liaison SIM pour WhatsApp, Telegram et Snapchat en Inde redessinent les lignes entre sécurité, vie privée et souveraineté technologique.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

