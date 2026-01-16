Navigation
Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 16 jan 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Les autorités cambodgiennes ont extradé vers la Chine un milliardaire, dirigeant du Prince Group, soupçonné d’avoir orchestré l’un des plus grands escroqueries en cryptomonnaies au monde via des « usines d’arnaques » utilisant le travail forcé.
  • Europol et la police espagnole ont arrêté 34 personnes en Espagne, présentées comme membres de l’organisation criminelle internationale Black Axe, dans le cadre d’une enquête sur une fraude de 5,9 millions d’euros.
  • Une agente du fisc français est soupçonnée d’avoir vendu à des criminels des données personnelles de détenteurs de cryptomonnaies, reconnaissant avoir fourni les informations tout en affirmant ignorer les intentions réelles des acheteurs.
  • Un joueur de basket russe, accusé de liens avec un groupe de rançongiciel, a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et la France documenté par un média d’État russe.

Les faits de la semaine révèlent une intensification de la réponse pénale face aux économies criminelles numériques, combinant extraditions, opérations policières coordonnées à l’échelle européenne, exploitation d’initiés dans les administrations fiscales et diplomatie de l’échange de prisonniers autour des activités de rançongiciel et de fraude crypto.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Le Cambodge extrade le milliardaire Chen Zhi vers la Chine dans le cadre d'une escroquerie aux cryptomonnaies d'un milliard de dollars.

news.bitcoin.com

Les autorités cambodgiennes ont extradé le milliardaire et dirigeant du groupe Prince vers la Chine le 7 janvier, après son arrestation en compagnie de deux associés. Il est accusé d'avoir orchestré l'une des plus importantes escroqueries… Lire la suite

Europol arrête 34 membres de Black Axe en Espagne pour une affaire de fraude et de crime organisé s'élevant à 5,9 millions d'euros.

thehackernews.com

Europol a annoncé vendredi l'arrestation en Espagne de 34 personnes soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle internationale appelée Black Axe. Dans le cadre d'une opération menée par la police nationale espagnole, en coordination avec l'Office de police… Lire la suite

Un agent fiscal français aurait vendu des données personnelles d'utilisateurs de cryptomonnaies à des criminels.

gizmodo.com

La suspecte a reconnu avoir fourni les données, mais a insisté sur le fait qu'elle ignorait les intentions des acheteurs. Lire la suite

Un joueur de basket-ball arrêté pour des liens présumés avec des rançongiciels a été libéré lors d'un échange de prisonniers entre la Russie et la France.

databreaches.net

Un basketteur russe, accusé d'appartenir à un groupe de pirates informatiques, a été libéré lors d'un échange de prisonniers entre la Russie et la France … Lire la suite

Un homme de l'Illinois accusé d'avoir piraté des comptes Snapchat pour voler des photos de nus

www.bleepingcomputer.com

Les procureurs américains ont inculpé un homme de l'Illinois pour avoir orchestré une opération d'hameçonnage lui permettant de pirater les comptes Snapchat de près de 600 femmes afin de voler des photos privées et de les vendre… Lire la suite

Un Américain emprisonné après que le FBI a retracé 1 100 adresses IP dans une affaire de cyberharcèlement

hackread.com

Un homme de 25 ans originaire de Bigfork, dans le Montana, a utilisé plus de 50 numéros de téléphone et un VPN pour harceler une victime qu'il qualifiait de « meilleur ami », allant… Lire la suite

Fuite de données chez Desjardins : un suspect québécois arrêté en Espagne

databreaches.net

City News rapporte : Un homme recherché dans tout le Canada pour une fraude de plusieurs millions de dollars et un vol de données de clients de Desjardins a été arrêté en Espagne, selon la Sûreté du… Lire la suite

Le fondateur de pcTattletale, Bryan Fleming, plaide coupable dans une affaire fédérale de logiciels espions

hackread.com

Le fondateur de pcTattletale, a plaidé coupable dans une affaire d'espionnage fédéral historique. Découvrez comment une opération d'infiltration du HSI et une fuite de données ont mis fin à une décennie de vente illégale de logiciels… Lire la suite

Le cybercriminel à l'origine du piratage de Bitfinex en 2016 a été libéré de prison de façon anticipée grâce à la loi « First Step Act » de 2018 promulguée par Trump.

securityaffairs.com

Le cybercriminel, condamné à une peine de prison pour son rôle dans le piratage de Bitfinex en 2016, a été libéré de prison de manière anticipée. Ilya Lichtenstein (38 ans), condamné pour le piratage de la plateforme… Lire la suite

Un employé de Coinbase qui a vendu des données clients à des criminels a été arrêté en Inde.

www.bitdefender.com

La police indienne a arrêté un ancien agent du service client de Coinbase, soupçonné d'avoir été corrompu par des réseaux de cybercriminels pour accéder à des informations confidentielles sur les clients. Pour en savoir plus, consultez mon… Lire la suite

Fondateur et éditeur de DCOD

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d'illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif.

