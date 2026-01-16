Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 16 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités cambodgiennes ont extradé vers la Chine un milliardaire, dirigeant du Prince Group, soupçonné d’avoir orchestré l’un des plus grands escroqueries en cryptomonnaies au monde via des « usines d’arnaques » utilisant le travail forcé.

Europol et la police espagnole ont arrêté 34 personnes en Espagne, présentées comme membres de l’organisation criminelle internationale Black Axe, dans le cadre d’une enquête sur une fraude de 5,9 millions d’euros.

Une agente du fisc français est soupçonnée d’avoir vendu à des criminels des données personnelles de détenteurs de cryptomonnaies, reconnaissant avoir fourni les informations tout en affirmant ignorer les intentions réelles des acheteurs.

Un joueur de basket russe, accusé de liens avec un groupe de rançongiciel, a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et la France documenté par un média d’État russe.

Les faits de la semaine révèlent une intensification de la réponse pénale face aux économies criminelles numériques, combinant extraditions, opérations policières coordonnées à l’échelle européenne, exploitation d’initiés dans les administrations fiscales et diplomatie de l’échange de prisonniers autour des activités de rançongiciel et de fraude crypto.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

