Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 22 jan 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Des services de police ont diffusé par erreur des journaux d’audit Flock non expurgés, exposant des millions de plaques d’immatriculation et de recherches, ensuite indexées sur HaveIBeenFlocked.com, tandis que Flock restreint désormais l’accès à ses propres logs.
  • Une cyberattaque contre Eurail a compromis les données d’acheteurs de billets Interrail, incluant noms, adresses, courriels, dates de naissance et numéros de passeport ou de carte d’identité, avec des clients suisses potentiellement touchés.
  • Le fournisseur d’énergie espagnol Endesa et son opérateur Energía XXI informent leurs clients qu’un accès non autorisé aux systèmes a permis à des pirates de consulter des informations contractuelles contenant des données personnelles.
  • Le forum criminel BreachForums a lui-même été victime d’une fuite massive, dévoilant les identités réelles et de nombreux détails sur 324 000 administrateurs et membres impliqués dans des activités de piratage.

L’exposition massive de données personnelles domine la séquence, avec la fuite de journaux de surveillance Flock, les compromissions ciblant Eurail et Endesa, et la dé-anonymisation de BreachForums. Elle met en lumière les failles de plateformes centralisant des informations sensibles, qu’elles relèvent de services publics, d’infrastructures critiques ou d’écosystèmes criminels, et les tensions entre exigences de transparence, confidentialité et responsabilité juridique.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

La police dévoile l'identité de millions de personnes surveillées en raison d'une erreur de rédaction chez Flock.

La police dévoile l'identité de millions de personnes surveillées en raison d'une erreur de rédaction chez Flock.

www.404media.co

Quelques services de police utilisant Flock ont involontairement divulgué des informations concernant des millions de personnes surveillées et un grand nombre d'enquêtes policières en cours à travers le pays, faute d'avoir masqué les informations relatives aux plaques… Lire la suite

Des cybercriminels volent des données d'Interrail

Des cybercriminels volent des données d'Interrail

www.swisscybersecurity.net

Des cybercriminels ont dérobé des données clients lors d'une cyberattaque contre la société néerlandaise Eurail. Les clients potentiellement concernés ayant fourni des données pour l'achat d'un billet Interrail seront contactés directement par Eurail. Lire la suite

Le géant espagnol de l'énergie Endesa révèle une fuite de données affectant ses clients

Le géant espagnol de l'énergie Endesa révèle une fuite de données affectant ses clients

www.bleepingcomputer.com

Le fournisseur d'énergie espagnol Endesa et son opérateur Energía XXI informent leurs clients que des pirates informatiques ont accédé aux systèmes de l'entreprise et à des informations contractuelles, notamment des données personnelles. […] Lire la suite

Le système BreachForums a été piraté, révélant l'existence de 324 000 cybercriminels.

Le système BreachForums a été piraté, révélant l'existence de 324 000 cybercriminels.

www.darkreading.com

Une fuite massive de données révèle les véritables identités et les informations personnelles des administrateurs et des membres du tristement célèbre forum de hackers. Lire la suite

Une fuite de données divulgue les plans de plusieurs prisons et d'une base militaire française

Une fuite de données divulgue les plans de plusieurs prisons et d’une base militaire française

www.01net.com

Une fuite de données sensibles touche la France. Des pirates sont parvenus à mettre la main sur les plans techniques de plusieurs prisons françaises, d’une base militaire et de certaines grandes entreprises… Lire la suite

L'attaque WhisperPair expose des millions d'appareils Bluetooth au suivi de localisation.

L'attaque WhisperPair expose des millions d'appareils Bluetooth au suivi de localisation.

cyberinsider.com

Des chercheurs en sécurité de l'université KU Leuven ont révélé une faille critique dans le protocole Fast Pair de Google, permettant à des attaquants de prendre le contrôle d'accessoires Bluetooth et de suivre secrètement les utilisateurs. Cette… Lire la suite

Fuite de données chez JobsGO : plus de 2,3 millions d'enregistrements d'utilisateurs exposés

Fuite de données chez JobsGO : plus de 2,3 millions d'enregistrements d'utilisateurs exposés

dailydarkweb.net

JobsGO, une importante plateforme de recrutement vietnamienne en ligne, aurait été victime d'une cyberattaque ayant entraîné la divulgation d'environ 2 325 285 dossiers d'utilisateurs. Les informations divulguées concernent les demandeurs d'emploi utilisant la plateforme pour entrer en contact avec… Lire la suite

Fuite de données chez Textitute : 2,8 millions d'enregistrements marketing et utilisateurs exposés

Fuite de données chez Textitute : 2,8 millions d'enregistrements marketing et utilisateurs exposés

dailydarkweb.net

Textitute, une plateforme d'envoi de SMS en masse, de notifications push et d'automatisation marketing, aurait été compromise, entraînant une importante fuite de données. La faille a été révélée sur un forum de hackers par un individu affirmant… Lire la suite

L'Arménie enquête sur la vente présumée de 8 millions de documents gouvernementaux sur un forum de hackers

L'Arménie enquête sur la vente présumée de 8 millions de documents gouvernementaux sur un forum de hackers

databreaches.net

Des pirates informatiques proposent à la vente ce qu’ils affirment être une importante quantité de données appartenant au gouvernement arménien, ce qui a incité les autorités d’Erevan à ouvrir une enquête pour violation potentielle… Lire la suite

Le groupe de ransomware Everest revendique une intrusion chez Nissan et affirme avoir dérobé 900 Go de données.

Le groupe de ransomware Everest revendique une intrusion chez Nissan et affirme avoir dérobé 900 Go de données.

hackread.com

Le ransomware Everest affirme avoir pénétré le système informatique de Nissan Motor Corporation, alléguant le vol de 900 Go de données internes, dont des documents et des captures d'écran. Lire la suite

Fuite de données à l'Organisme canadien de réglementation des investissements : 750 000 personnes touchées

Fuite de données à l'Organisme canadien de réglementation des investissements : 750 000 personnes touchées

securityaffairs.com

Une fuite de données chez l’Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (OCRM), l’organisme de surveillance des investissements du Canada, a touché environ 750 000 personnes… Lire la suite

La France inflige une amende de 42 millions d'euros à Free Mobile suite à une fuite de données survenue en 2024.

La France inflige une amende de 42 millions d'euros à Free Mobile suite à une fuite de données survenue en 2024.

www.bleepingcomputer.com

La CNIL a infligé des amendes cumulées de 42 millions d'euros à Free Mobile et à sa maison mère, Free, pour protection insuffisante des données clients face aux cybermenaces. […] Lire la suite

La FTC interdit à GM de vendre les données de géolocalisation de ses conducteurs pendant cinq ans.

La FTC interdit à GM de vendre les données de géolocalisation de ses conducteurs pendant cinq ans.

www.bleepingcomputer.com

La FTC a finalisé une ordonnance avec General Motors, mettant fin aux accusations selon lesquelles l'entreprise aurait collecté et vendu les données de géolocalisation et de conduite de millions d'automobilistes sans leur consentement. […] Lire la suite

Fondateur et éditeur de DCOD

💡

