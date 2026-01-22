Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 22 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Des services de police ont diffusé par erreur des journaux d’audit Flock non expurgés, exposant des millions de plaques d’immatriculation et de recherches, ensuite indexées sur HaveIBeenFlocked.com, tandis que Flock restreint désormais l’accès à ses propres logs.

Une cyberattaque contre Eurail a compromis les données d’acheteurs de billets Interrail, incluant noms, adresses, courriels, dates de naissance et numéros de passeport ou de carte d’identité, avec des clients suisses potentiellement touchés.

Le fournisseur d’énergie espagnol Endesa et son opérateur Energía XXI informent leurs clients qu’un accès non autorisé aux systèmes a permis à des pirates de consulter des informations contractuelles contenant des données personnelles.

Le forum criminel BreachForums a lui-même été victime d’une fuite massive, dévoilant les identités réelles et de nombreux détails sur 324 000 administrateurs et membres impliqués dans des activités de piratage.

L’exposition massive de données personnelles domine la séquence, avec la fuite de journaux de surveillance Flock, les compromissions ciblant Eurail et Endesa, et la dé-anonymisation de BreachForums. Elle met en lumière les failles de plateformes centralisant des informations sensibles, qu’elles relèvent de services publics, d’infrastructures critiques ou d’écosystèmes criminels, et les tensions entre exigences de transparence, confidentialité et responsabilité juridique.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Des cybercriminels volent des données d'Interrail Des cybercriminels ont dérobé des données clients lors d'une cyberattaque contre la société néerlandaise Eurail. Les clients potentiellement concernés ayant fourni des données pour l'achat d'un billet Interrail seront contactés directement par Eurail. Lire la suite

L'attaque WhisperPair expose des millions d'appareils Bluetooth au suivi de localisation. Des chercheurs en sécurité de l'université KU Leuven ont révélé une faille critique dans le protocole Fast Pair de Google, permettant à des attaquants de prendre le contrôle d'accessoires Bluetooth et de suivre secrètement les utilisateurs. Cette… Lire la suite