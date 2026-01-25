Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 25 jan 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine La Commission européenne propose une nouvelle législation imposant le retrait des fournisseurs jugés « à haut risque » des réseaux de télécommunications, afin de mieux protéger les infrastructures critiques des attaques soutenues par des États et des groupes criminels organisés.

En raison de son omniprésence dans le monde professionnel, Microsoft arrive en tête du classement des marques les plus copiées, les cybercriminels misant sur la confiance des utilisateurs envers des outils quotidiens comme Outlook ou Teams.

En Iran, des activistes ont brièvement pris le contrôle du satellite Badr pour diffuser pendant environ dix minutes des messages de protestation sur plusieurs chaînes de la télévision d’État, avant qu’un nouvel effondrement du trafic internet national ne soit constaté.

Aux États-Unis, le ministère de la Justice reconnaît des abus possibles de données de sécurité sociale liés à DOGE, tandis que Microsoft admet fournir aux forces de l’ordre les clés de chiffrement BitLocker, sur fond de nouvelles restrictions de drones autour d’opérations du département de la Sécurité intérieure.

L’Union européenne engage un tournant stratégique avec un projet de loi imposant l’exclusion de fournisseurs technologiques jugés risqués de secteurs critiques, dans un contexte de tensions géopolitiques, d’attaques hybrides et de pressions croissantes pour sécuriser durablement les infrastructures numériques et les chaînes d’approvisionnement.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

L'UE prévoit une refonte de sa cybersécurité pour bloquer les fournisseurs étrangers à haut risque La Commission européenne a proposé une nouvelle législation sur la cybersécurité imposant le retrait des fournisseurs à haut risque pour sécuriser les réseaux de télécommunications et renforçant les défenses contre les groupes étatiques et les groupes de… Lire la suite

GCVE est lancé en tant que système décentralisé de suivi des vulnérabilités logicielles Une organisation européenne de cybersécurité a lancé un système décentralisé d'identification et de numérotation des vulnérabilités logicielles, introduisant un changement fondamental dans la manière dont la communauté technologique mondiale peut suivre et gérer les failles de sécurité…. Lire la suite

Des agents de l'ICE se « doxent » eux-mêmes Les risques présumés d’être identifiés publiquement n’ont pas empêché les employés du DHS et de l’ICE de créer des profils sur LinkedIn, même si l'Administration américaine menace de considérer la révélation de l’identité des agents comme un… Lire la suite