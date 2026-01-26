Vulnérabilités : les 13 alertes critiques du 26 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Fortinet confirme une vulnérabilité de contournement de l’authentification SSO FortiCloud, activement exploitée sur des pare-feux FortiGate pourtant intégralement à jour, et indique travailler à colmater complètement cette faille sur les appareils concernés.

Une vulnérabilité critique de GNU, introduite en 2015 et restée 11 ans inaperçue , permet d’obtenir un accès administrateur sans authentification ; des tentatives d’exploitation sont déjà observées.

, permet d’obtenir un accès administrateur sans authentification ; des tentatives d’exploitation sont déjà observées. Une faille de type injection indirecte de requêtes dans Google Gemini permet de transformer de simples invitations de calendrier en vecteur d’attaque, contournant les contrôles de confidentialité de Google pour accéder à des données privées.

Lors du deuxième jour du concours Pwn2Own Automotive 2026, les participants ont exploité 29 vulnérabilités de type « zero-day » inédites et empoché 439 250 dollars, révélant une surface d’attaque importante dans les technologies automobiles.

Les incidents recensés illustrent la combinaison de failles critiques, parfois anciennes, et de vulnérabilités inédites rapidement exploitées, allant des services réseau historiques comme telnetd aux systèmes avancés d’intelligence artificielle et aux plateformes automobiles, soulignant la dépendance d’infrastructures variées à des composants logiciels exposés à des usages détournés ou offensifs.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Microsoft publie une mise à jour d'urgence OOB pour corriger les blocages d'Outlook Microsoft a publié samedi des mises à jour d'urgence hors cycle pour Windows 10, Windows 11 et Windows Server afin de corriger un problème qui empêchait l'ouverture de Microsoft Outlook classique lors de l'utilisation de fichiers PST… Lire la suite

Cisco corrige la vulnérabilité zero-day CVE-2026-20045 activement exploitée dans Unified CM et Webex Cisco a publié de nouveaux correctifs pour remédier à une faille de sécurité critique affectant plusieurs produits de communications unifiées (CM) et l'instance dédiée Webex Calling, et qui a été activement exploitée comme une vulnérabilité zero-day. Cette… Lire la suite