Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 27 jan 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Une campagne nord-coréenne PurpleBravo liée à l’opération Contagious Interview aurait visé plus de 3000 adresses IP et 20 organisations potentielles dans l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies, la finance, les services informatiques, le marketing et le développement logiciel, sur plusieurs continents.

Le projet Saga a stoppé sa blockchain après le vol de 7 millions de dollars, l’attaquant ayant massivement créé des tokens Saga Dollar, rapidement échangés contre de l’Ether, provoquant la perte d’ancrage du token autour de 0,75 dollar.

En Corée du Sud, des procureurs auraient constaté lors d’un contrôle que pour 48 millions de dollars de Bitcoin saisis avaient disparu, ces fonds étant rapportés comme dérobés via une opération d’hameçonnage.

Une organisation a découvert la disparition silencieuse de salaires d’employés sans rançongiciel ni effacement de données : un attaquant a manipulé les personnes et exploité les failles des processus opérationnels plutôt que de contourner les défenses techniques.

La semaine révèle une forte concentration d’attaques autour des actifs financiers numériques et des chaînes de confiance organisationnelles : campagnes nord-coréennes ciblant cryptomonnaies et développeurs, exploitation massive d’un protocole DeFi, disparition de Bitcoin saisi et détournement de salaires illustrent la priorité donnée à la compromission des flux monétaires plus qu’aux seules intrusions techniques.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine