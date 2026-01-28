Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine À Davos, une table ronde sur les menaces cyber place au centre la sécurisation des agents d’intelligence artificielle, avec la crainte qu’ils deviennent une nouvelle forme de menace interne particulièrement difficile à contrôler.

Le projet de l’outil en ligne de commande curl met fin à son programme de prime aux bogues sur HackerOne, submergé par un afflux de rapports de vulnérabilités de faible qualité générés par des systèmes d’intelligence artificielle.

Le service ChatGPT Health, qui affiche des promesses fortes en matière de protection des données, suscite néanmoins d’importantes interrogations sur la sécurité des utilisateurs et les garanties effectives de sûreté associées à son déploiement.

Des chercheurs détaillent une faille exploitant une injection de consignes indirecte dans Google Gemini pour contourner des mécanismes d’autorisation et utiliser Google Calendar comme canal d’extraction de données privées via des invitations malveillantes.

L’industrialisation rapide des usages d’intelligence artificielle met simultanément sous pression la sécurité des services critiques et des chaînes de développement : des agents autonomes débattus à Davos aux déploiements sensibles comme ChatGPT Health et Google Gemini, la question centrale devient la capacité réelle des fournisseurs à encadrer des systèmes potentiellement intrusifs et détournables pour l’exfiltration de données.

La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine