Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 29 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un vaste ensemble de données lié à Under Armour, revendiqué par le groupe Everest, semble circuler sur le dark web, avec plus de 191 millions d’enregistrements et plus de 72 millions d’adresses email uniques contenant données clients détaillées.

Une base de données non sécurisée a exposé 149 millions de combinaisons identifiant‑mot de passe, incluant des accès Gmail, Facebook et bancaires, probablement agrégés à partir de campagnes de logiciels voleurs d’informations.

L’Agence spatiale européenne, déjà frappée par une cyberattaque à Noël, ferait face à une nouvelle compromission aggravant la situation et exposant des données de missions et de vaisseaux spatiaux.

Luxshare, partenaire clé d’Apple, serait victime d’un rançongiciel RansomHub, avec des pirates affirmant détenir des modèles 3D, plans de circuits imprimés, documents d’ingénierie et informations personnelles d’employés couvrant des projets de 2019 à 2025.

Les incidents décrits illustrent une montée en puissance des opérations combinant rançongiciel et vol massif de données, qui ne se limitent plus aux simples fichiers clients mais touchent aussi les identifiants d’accès, les données de missions spatiales et la propriété intellectuelle critique de la chaîne industrielle, avec un impact potentiel sur la concurrence, la sûreté technique et la confiance dans les grandes marques mondiales.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Les chasseurs français victimes d'une fuite de données Les fuites de données se poursuivent en France et pour diverses fédérations. La Fédération nationale de chasseurs en fait aussi les frais pour ses adhérents. Lire la suite