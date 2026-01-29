Navigation
Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 29 jan 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Un vaste ensemble de données lié à Under Armour, revendiqué par le groupe Everest, semble circuler sur le dark web, avec plus de 191 millions d’enregistrements et plus de 72 millions d’adresses email uniques contenant données clients détaillées.
  • Une base de données non sécurisée a exposé 149 millions de combinaisons identifiant‑mot de passe, incluant des accès Gmail, Facebook et bancaires, probablement agrégés à partir de campagnes de logiciels voleurs d’informations.
  • L’Agence spatiale européenne, déjà frappée par une cyberattaque à Noël, ferait face à une nouvelle compromission aggravant la situation et exposant des données de missions et de vaisseaux spatiaux.
  • Luxshare, partenaire clé d’Apple, serait victime d’un rançongiciel RansomHub, avec des pirates affirmant détenir des modèles 3D, plans de circuits imprimés, documents d’ingénierie et informations personnelles d’employés couvrant des projets de 2019 à 2025.

Les incidents décrits illustrent une montée en puissance des opérations combinant rançongiciel et vol massif de données, qui ne se limitent plus aux simples fichiers clients mais touchent aussi les identifiants d’accès, les données de missions spatiales et la propriété intellectuelle critique de la chaîne industrielle, avec un impact potentiel sur la concurrence, la sûreté technique et la confiance dans les grandes marques mondiales.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Fuite de données par ransomware chez Under Armour : les données de 72 millions de clients apparaissent sur le dark web

Fuite de données par ransomware chez Under Armour : les données de 72 millions de clients apparaissent sur le dark web

www.malwarebytes.com

Lorsque les premières informations ont circulé en novembre 2025 selon lesquelles le géant des vêtements de sport Under Armour avait été victime du groupe de ransomware Everest, l'histoire semblait tristement familière : une grande marque, une immense quantité… Lire la suite

149 millions de noms d'utilisateur et de mots de passe exposés par une base de données non sécurisée

149 millions de noms d'utilisateur et de mots de passe exposés par une base de données non sécurisée

www.wired.com

Cette « liste de souhaits rêvée pour les criminels » comprend des millions d'identifiants Gmail, Facebook, bancaires et autres. Le chercheur qui l'a découverte soupçonne qu'ils ont été collectés à l'aide d'un logiciel malveillant de vol de données. Lire la suite

La cybersécurité de l'Agence spatiale européenne s'effondre après une nouvelle faille de sécurité exposant des données de vaisseaux spatiaux et de missions.

La cybersécurité de l'Agence spatiale européenne s'effondre après une nouvelle faille de sécurité exposant des données de vaisseaux spatiaux et de missions.

www.bitdefender.com

Quelques semaines seulement après les premières informations concernant la cyberattaque subie par l'Agence spatiale européenne (ESA) pendant les fêtes de Noël, la situation s'est déjà aggravée. Pour en savoir plus, consultez mon article sur le blog Hot… Lire la suite

Schémas Vision Pro et iPhone menacés : des pirates affirment avoir eu accès aux plans de Luxshare.

Schémas Vision Pro et iPhone menacés : des pirates affirment avoir eu accès aux plans de Luxshare.

cybernews.com

Luxshare, l'un des principaux partenaires d'Apple pour l'assemblage des iPhones, AirPods, Apple Watches et Vision Pro, aurait été victime d'une fuite de données orchestrée par un groupe de pirates informatiques spécialisés dans les ransomwares. Les auteurs de… Lire la suite

Les chasseurs français victimes d'une fuite de données

Les chasseurs français victimes d'une fuite de données

www.generation-nt.com

Les fuites de données se poursuivent en France et pour diverses fédérations. La Fédération nationale de chasseurs en fait aussi les frais pour ses adhérents. Lire la suite

Fuite de données chez Unicancer : la base de données des employés divulguée sur un forum de piratage.

Fuite de données chez Unicancer : la base de données des employés divulguée sur un forum de piratage.

dailydarkweb.net

Unicancer, le seul réseau hospitalier français entièrement dédié à la lutte contre le cancer, aurait été victime d'une piratage. Une base de données, supposément issue des forums de l'organisation, a été diffusée sur une plateforme de cybercriminalité… Lire la suite

Attaque du ransomware Qilin : Vietnam Airlines, Casadei et des cabinets d'avocats touchés

Attaque du ransomware Qilin : Vietnam Airlines, Casadei et des cabinets d'avocats touchés

dailydarkweb.net

Le groupe de ransomware Qilin affirme avoir piraté plusieurs organisations. La dernière liste des victimes présumées publiée par le groupe comprend : Casadei (Italie 🇮🇹) : un fabricant de chaussures de luxe renommé pour son savoir-faire italien haut de… Lire la suite

NL : La police a été mise en garde contre une faille de sécurité exploitée par des pirates informatiques russes lors d'un important vol de données policières.

NL : La police a été mise en garde contre une faille de sécurité exploitée par des pirates informatiques russes lors d'un important vol de données policières.

databreaches.net

Le NL Times rapporte : La police néerlandaise était au courant des failles de sa cybersécurité avant qu’un groupe de pirates informatiques russe ne dérobe une grande quantité de données policières en septembre 2024, selon une enquête de Follow… Lire la suite

Le Français Waltio fait face à une menace de rançon de la part d'un collectif de hackers notoire.

Le Français Waltio fait face à une menace de rançon de la part d'un collectif de hackers notoire.

databreaches.net

Waltio, une plateforme française de déclaration fiscale pour les cryptomonnaies, est la cible d’une attaque de ShinyHunters, un groupe de ransomware notoire qui affirme détenir les données personnelles de près de 50 000 utilisateurs… Lire la suite

Call-On-Doc aurait subi une faille de sécurité affectant plus d'un million de patients. L'entreprise n'a pas encore réagi.

Call-On-Doc aurait subi une faille de sécurité affectant plus d'un million de patients. L'entreprise n'a pas encore réagi.

databreaches.net

Le fournisseur de télémédecine Call-On-Doc, Inc., exerçant ses activités sous le nom de Call-On-Doc.com, affirme compter 2 millions de patients actifs et traiter plus de 150 pathologies. Il se présente comme le service de télémédecine le mieux… Lire la suite

ShinyHunters affirme que des violations de données chez un client d'Okta ont entraîné des fuites de données appartenant à 3 organisations.

ShinyHunters affirme que des violations de données chez un client d'Okta ont entraîné des fuites de données appartenant à 3 organisations.

go.theregister.com

« Beaucoup d'autres » victimes à venir, nous dit-on. ShinyHunters a revendiqué la responsabilité d'une campagne d'hameçonnage vocal via Okta au cours de laquelle l'équipe d'extorqueurs aurait obtenu l'accès à Crunchbase et Betterment. Lire la suite

Le ransomware Everest affirme que McDonald's Inde a été victime d'une violation de données clients.

Le ransomware Everest affirme que McDonald's Inde a été victime d'une violation de données clients.

hackread.com

Le groupe de ransomware Everest, tristement célèbre, affirme avoir piraté le système informatique de McDonald’s India, la filiale indienne du groupe américain… Lire la suite

Nike enquête sur un possible incident de sécurité suite à des menaces de fuite de données par des pirates informatiques.

Nike enquête sur un possible incident de sécurité suite à des menaces de fuite de données par des pirates informatiques.

www.securityweek.com

Le groupe de cybercriminels WorldLeaks affirme avoir dérobé des informations aux systèmes informatiques du géant de la chaussure et du vêtement. Cet article, intitulé « Nike enquête sur un potentiel incident de sécurité alors que des pirates… Lire la suite

Fondateur et éditeur de DCOD

