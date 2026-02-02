La France impose Visio face à Zoom et Teams dès 2027

La France bannit Zoom et Teams pour imposer Visio d’ici 2027. Ce virage vers le cloud souverain sécurise les données et crée un gain financier supplémentaire.

Le gouvernement a sifflé la fin de la récréation pour les géants américains du logiciel au sein de l’administration. Face aux risques d’espionnage et de dépendance technologique, le ministre délégué chargé de la Fonction publique a officialisé, ce lundi 26 janvier, la généralisation de Visio, la nouvelle plateforme de visioconférence de la France. Cette décision marque une rupture nette avec l’usage hétéroclite de solutions comme Microsoft Teams, Zoom ou Webex, jugées trop perméables pour les échanges stratégiques. Comme le souligne GBHackers, le maintien d’informations classifiées sur des infrastructures externes constituait un risque de sécurité nationale désormais jugé inacceptable par l’État.

Visio : Une architecture française labellisée SecNumCloud

La fragmentation actuelle des outils de visioconférence au sein des ministères ne se contente pas de compliquer la coopération : elle multiplie les surfaces d’attaque et dilue la maîtrise de l’information stratégique. Pour y remédier, la Direction interministérielle du numérique (DINUM) a conçu Visio autour d’une architecture « security-first ». Déployée avec l’appui technique direct de l’ANSSI, la solution offre des garanties de confidentialité robustes, spécifiquement calibrées pour les échanges sensibles des agents publics. Contrairement aux plateformes hébergées outre-Atlantique, souvent soumises à des juridictions extraterritoriales, Visio repose intégralement sur un cloud souverain. Opérée par Outscale, filiale de Dassault Systèmes, cette infrastructure est qualifiée SecNumCloud, le plus haut standard de sécurité exigé par l’État pour protéger ses données critiques.

Au-delà de cet hébergement « local », la couche applicative démontre que souveraineté peut rimer avec innovation en intégrant les standards les plus récents de la French Tech. La solution se distingue par une transcription automatique des réunions de haute précision, utilisant les algorithmes de séparation des locuteurs (diarisation) développés par la startup française Pyannote. Cette logique d’excellence technologique se poursuivra avec l’intégration, d’ici l’été 2026, du sous-titrage en temps réel fourni par Kyutai. Ce laboratoire de recherche en IA français permettra ainsi d’égaler les fonctionnalités des géants du secteur tout en conservant la maîtrise des algorithmes, comme le détaillent les spécifications techniques sur le portail de l’Économie.

Déploiement : Le CNRS et les Armées sur Visio

La phase d’expérimentation, lancée il y a un an, a déjà permis de valider la robustesse de l’outil auprès de 40 000 utilisateurs réguliers. Le calendrier de généralisation en France s’accélère désormais drastiquement : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) s’apprête à migrer ses 34 000 agents et environ 120 000 chercheurs associés d’ici la fin mars 2026, remplaçant intégralement ses licences Zoom par Visio.

D’autres bastions institutionnels, tels que le ministère des Armées, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et l’Assurance Maladie, emboîtent le pas pour viser une couverture totale de l’administration prévue en 2027. Ce mouvement massif témoigne d’une volonté de reprise en main des infrastructures critiques, rapporte Euronews.

Rationalisation budgétaire : L’autonomie finance la résilience

Ce basculement vers Visio s’inscrit dans une stratégie plus large, la « Suite Numérique », qui vise à réduire la dépendance de la France aux logiciels étrangers, y compris pour les messageries instantanées et les outils collaboratifs. L’argument n’est pas uniquement sécuritaire, il est aussi financier.

L’abandon des licences propriétaires onéreuses permet de dégager une économie d’un million d’euros par an pour chaque tranche de 100 000 utilisateurs basculant sur le système étatique. Cette manne financière permet de compenser directement les investissements d’infrastructure nécessaires à cette autonomie numérique, comme l’analyse Engadget.

En reprenant le contrôle total de ses canaux de communication avec Visio, la France tente d’établir un nouveau standard de résilience face aux tensions géopolitiques et aux risques de surveillance extraterritoriale, espérant inspirer d’autres nations européennes.

