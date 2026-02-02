Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 2 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité critique dans WinRAR, découverte et corrigée en juillet 2025, est activement exploitée par plusieurs groupes, dont des acteurs soutenus par des États liés à la Russie et à la Chine, pour obtenir un accès initial et déposer divers logiciels malveillants.

Une erreur de configuration chez Cloudflare a provoqué une fuite de routes du protocole BGP (Border Gateway Protocol) durant 25 minutes, affectant le trafic IPv6 avec congestion et pertes de paquets.

Une vulnérabilité côté serveur dans l’interface web mobile d’Instagram aurait permis d’accéder sans authentification aux publications de comptes privés, sans relation d’abonnement, soulevant des interrogations sur la gestion des divulgations de failles et la protection effective de la confidentialité.

L’organisme Shadowserver observe près de 800 000 adresses IP présentant une empreinte Telnet, dans un contexte d’attaques continues exploitant une vulnérabilité critique de contournement d’authentification dans le serveur telnetd de GNU InetUtils.

La semaine est marquée par une série de vulnérabilités critiques activement exploitées, combinant exécution de code à distance et contournement d’authentification dans des produits variés, des outils grand public aux solutions d’infrastructure. De SmarterMail, FortiOS, n8n, SolarWinds Web Help Desk et Ivanti EPMM à VMware vCenter Server et Microsoft Office, les éditeurs et autorités imposent des correctifs d’urgence face à des attaques déjà en cours.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Google met en garde contre l'exploitation active d'une vulnérabilité de WinRAR Google a révélé que plusieurs acteurs malveillants, dont des États et des groupes à motivation financière, exploitaient une faille de sécurité critique, désormais corrigée, dans RARLAB WinRAR pour établir un accès initial et déployer divers types… Lire la suite

Instagram enquête sur une faille de sécurité signalée permettant l'accès à du contenu privé Une faille de sécurité côté serveur sur Instagram aurait permis un accès totalement non authentifié aux publications de comptes privés. Cela soulève des inquiétudes quant à la gestion des divulgations de vulnérabilités par Meta et à l'efficacité… Lire la suite

Près de 800 000 serveurs Telnet exposés à des attaques à distance Le service de surveillance de la sécurité Internet Shadowserver suit près de 800 000 adresses IP grâce à des empreintes Telnet, dans le contexte d'attaques en cours exploitant une vulnérabilité critique de contournement d'authentification du serveur telnetd de… Lire la suite

Deux failles critiques dans n8n permettent l'exécution de code à distance authentifiée. Des chercheurs en cybersécurité ont révélé deux nouvelles failles de sécurité dans la plateforme d'automatisation des flux de travail n8n, dont une vulnérabilité critique permettant l'exécution de code à distance. Ces failles, découvertes par l'équipe de recherche… Lire la suite