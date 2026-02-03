Cyberattaques : les 13 incidents majeurs du 3 fév 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Google affirme avoir démantelé IPIDEA, présenté comme l’un des plus grands réseaux mondiaux de proxys résidentiels, en engageant des actions en justice pour faire fermer des dizaines de domaines de contrôle. Le site principal du service est désormais inaccessible.

CERT Polska révèle des cyberattaques coordonnées contre plus de 30 parcs éoliens et solaires, une entreprise industrielle et une grande centrale de cogénération chauffant près d’un demi‑million de personnes en Pologne, lors d’un incident survenu fin décembre 2025.

Une campagne baptisée RedKitten, attribuée à un acteur aligné sur les intérêts iraniens, vise des organisations non gouvernementales et des individus documentant de récents abus en matière de droits humains, dans un contexte de troubles intérieurs en Iran.

L’éditeur d’antivirus eScan confirme la compromission de l’un de ses serveurs de mise à jour, tandis qu’un différend avec une société de cybersécurité entretient l’incertitude sur l’ampleur réelle d’une possible attaque sur sa chaîne d’approvisionnement logicielle.

Les incidents récents dessinent une montée en complexité des opérations ciblant à la fois les infrastructures critiques, la société civile et les chaînes logicielles : des attaques coordonnées frappent le secteur énergétique polonais, tandis que des campagnes étatiques ou assimilées visent ONG, industriels de la défense, développeurs blockchain et outils de développement, sur fond de compromission potentielle d’un serveur de mise à jour antivirus.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Un serveur de mise à jour d'un antivirus a été compromis L'éditeur d'antivirus eScan a confirmé qu'un de ses serveurs de mise à jour a été compromis. La situation est toutefois confuse en raison d'un conflit avec une société de cybersécurité qui revendique la découverte d'une compromission critique…