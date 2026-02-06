Cybercriminalité : les 11 affaires et sanctions du 6 fév 2026

Faits marquants de la semaine
- Les autorités américaines ont saisi le forum cybercriminel RAMP, présenté comme la seule plateforme tolérant les échanges liés aux rançongiciels, mettant potentiellement les données de plus de 14 000 utilisateurs entre les mains des forces de l’ordre.
- Un ancien ingénieur logiciel d’un grand acteur du numérique a été reconnu coupable par un jury fédéral américain d’avoir dérobé des données de superordinateur d’intelligence artificielle pour les transmettre secrètement à des entreprises technologiques chinoises.
- Les autorités américaines ont pris le contrôle de plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies, espèces et biens liés à Helix, un important service clandestin de mélange de bitcoins utilisé par des marchés de drogue sur le dark web.
- Un grand jury fédéral du Nebraska a inculpé 31 nouveaux suspects pour leur participation présumée à une opération de « jackpotting » de distributeurs automatiques de billets, attribuée au gang vénézuélien Tren de Aragua.
Les développements récents mettent en évidence un durcissement global des réponses judiciaires face aux économies souterraines numériques : démantèlement de forums de rançongiciels, saisies massives de cryptomonnaies, poursuites contre opérateurs de places de marché clandestines, fuites technologiques vers la Chine, exploitation d’outils de surveillance offensifs et détournement même de fonds saisis, dessinant une confrontation directe entre États, crime organisé et acteurs opportunistes de l’écosystème numérique.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
Le FBI a déconnecté le forum tristement célèbre du ransomware RAMP.
Les États-Unis condamnent un ancien ingénieur de Google pour avoir envoyé des données technologiques sur l'IA à la Chine.
Les États-Unis saisissent 400 millions de dollars liés au service de mixage de cryptomonnaies Helix sur le dark web.
Les États-Unis inculpent 31 suspects supplémentaires liés aux attaques de logiciels malveillants contre les distributeurs automatiques de billets.
Le ministère de la Justice publie des détails sur un pirate informatique talentueux qui aurait travaillé pour Jeffrey Epstein.
Un portefeuille lié à un vol présumé survenu lors d'une saisie aux États-Unis lance une cryptomonnaie appelée memecoin, qui s'effondre de 97 %.
Le ministère de la Justice américain saisit des sites de piratage, la police italienne démantèle un réseau de télévision par IP illégal.
Le cofondateur d'Empire Market risque une peine de 10 ans à la perpétuité après avoir plaidé coupable.
Un Slovaque plaide coupable d'exploitation d'une plateforme de vente sur le darknet
Quatre personnes arrêtées lors d'une opération de répression contre le swatting et le doxing via Discord.
Les US Marshals enquêtent sur des allégations selon lesquelles le fils d'un entrepreneur du gouvernement aurait volé 40 millions de dollars de cryptomonnaies saisies.
