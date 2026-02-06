Cybercriminalité : les 11 affaires et sanctions du 6 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités américaines ont saisi le forum cybercriminel RAMP, présenté comme la seule plateforme tolérant les échanges liés aux rançongiciels, mettant potentiellement les données de plus de 14 000 utilisateurs entre les mains des forces de l’ordre.

Un ancien ingénieur logiciel d’un grand acteur du numérique a été reconnu coupable par un jury fédéral américain d’avoir dérobé des données de superordinateur d’intelligence artificielle pour les transmettre secrètement à des entreprises technologiques chinoises.

Les autorités américaines ont pris le contrôle de plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies, espèces et biens liés à Helix, un important service clandestin de mélange de bitcoins utilisé par des marchés de drogue sur le dark web.

Un grand jury fédéral du Nebraska a inculpé 31 nouveaux suspects pour leur participation présumée à une opération de « jackpotting » de distributeurs automatiques de billets, attribuée au gang vénézuélien Tren de Aragua.

Les développements récents mettent en évidence un durcissement global des réponses judiciaires face aux économies souterraines numériques : démantèlement de forums de rançongiciels, saisies massives de cryptomonnaies, poursuites contre opérateurs de places de marché clandestines, fuites technologiques vers la Chine, exploitation d’outils de surveillance offensifs et détournement même de fonds saisis, dessinant une confrontation directe entre États, crime organisé et acteurs opportunistes de l’écosystème numérique.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le FBI a déconnecté le forum tristement célèbre du ransomware RAMP. Le FBI a pris le contrôle de RAMP, un forum de cybercriminalité notoire qui se vantait d'être le seul endroit autorisant les rançongiciels et comptait plus de 14 000 utilisateurs actifs. Les données personnelles de certains de ces… Lire la suite

Le cofondateur d'Empire Market, a plaidé coupable de trafic de stupéfiants à Chicago et encourt une peine de 10 ans de prison à perpétuité. Ce criminel présumé (30 ans), originaire de Virginie et co-créateur de la plateforme… Lire la suite

Un Slovaque plaide coupable d'exploitation d'une plateforme de vente sur le darknet Un ressortissant slovaque a reconnu mardi avoir participé à la gestion d'un marché noir sur le darknet qui vendait des stupéfiants, des outils et services de cybercriminalité, de faux papiers d'identité officiels et des informations personnelles volées… Lire la suite