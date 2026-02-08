Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 8 fév 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Les agences de sécurité allemandes BfV et BSI alertent sur une campagne malveillante, probablement soutenue par un État, exploitant l’application Signal pour mener des opérations de hameçonnage ciblant des personnalités politiques, militaires et des journalistes de haut niveau.

Des responsables européens estiment que deux engins spatiaux russes ont intercepté les communications d’au moins une douzaine de satellites clés, avec un risque de compromission d’informations sensibles mais aussi de manipulation de trajectoires, voire de mise en danger physique de ces satellites.

Le gouvernement norvégien accuse le groupe de pirates Salt Typhoon, lié à la Chine, d’une campagne de cyberespionnage visant des entreprises du pays, illustrant la pression persistante des opérations de renseignement économique étatiques en Europe du Nord.

OpenAI déploie Trusted Access for Cyber, basé sur GPT-5.3-Codex, un cadre d’accès vérifié permettant d’exploiter la découverte automatisée de plus de 500 vulnérabilités critiques tout en restreignant l’usage offensif via des vérifications d’identité et des contrôles en temps réel.

L’essor parallèle de l’espionnage étatique et de l’automatisation offensive redéfinit l’équilibre cyber. Tandis que des acteurs liés à des États multiplient interceptions satellitaires, campagnes de hameçonnage ciblé et intrusions de renseignement économique, l’arrivée de cadres comme Trusted Access for Cyber cherche à canaliser des modèles capables d’identifier massivement des failles critiques, en tentant de réserver cette puissance aux seuls défenseurs.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Des satellites espions russes ont intercepté des satellites de communication de l'UE. Les responsables européens de la sécurité estiment que deux véhicules spatiaux russes ont intercepté les communications d'au moins une douzaine de satellites stratégiques au-dessus du continent. Ces responsables pensent que ces interceptions, qui n'avaient pas été signalées… Lire la suite

Utilisateurs de Notepad++, vous avez peut-être été piratés par la Chine. Des pirates informatiques soupçonnés d'être soutenus par l'État chinois ont détourné l'infrastructure de mise à jour de Notepad++ pour diffuser une version compromise de cet éditeur de code source et application de prise de notes gratuit et… Lire la suite

29 millions de dollars volés dans les caisses de Step Finance Step Finance, plateforme de suivi de portefeuilles DeFi basée à Solana, a perdu 261 854 SOL (environ 28,7 millions de dollars) suite à un piratage de ses portefeuilles de trésorerie et de frais. Les méthodes employées par le… Lire la suite