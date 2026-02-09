Vulnérabilités : les 10 alertes critiques du 9 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une chaîne de deux vulnérabilités de sévérité moyenne, impliquant un point de terminaison d’API email non sécurisé et des messages d’erreur révélant des jetons OAuth, permet un hameçonnage authentifié contournant les protections et un accès persistant à Microsoft 365.

F5 publie une notification trimestrielle de sécurité corrigeant plusieurs failles dans son écosystème, dont trois vulnérabilités affectant BIG‑IP Advanced Web Application Firewall, classées à un score de 8,2 par le système CVSS v4, jugées à haut risque.

Une directive de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency impose aux agences fédérales civiles américaines d’inventorier sous trois mois, puis de remplacer sous un an, les pare-feux et routeurs en fin de support, jugés « substantiellement et constamment » vulnérables.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ajoute une vulnérabilité critique de type écriture arbitraire en mémoire dans VMware ESXi à son catalogue de failles déjà exploitées, un zéro‑day permettant une évasion de sandbox actuellement utilisé dans des opérations de rançongiciel.

La période met en lumière une pression continue sur les infrastructures clés, avec des vulnérabilités exploitables touchant à la fois les environnements cloud Microsoft 365, les plateformes de virtualisation VMware ESXi et les solutions F5, tandis que la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency tente de réduire l’exposition structurelle en visant les équipements réseau en fin de support, devenus un vecteur d’attaque récurrent et difficile à maîtriser pour les organisations publiques.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine