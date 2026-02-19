Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Surveillance aux USA : l’IA et l’ICE brisent la sphère privée

Surveillance de masse par IA aux USA : reconnaissance faciale et caméras de sécurité dans une rue urbaine avec une population diversifiée, concept de fin de la vie privée et de contrôle numérique.
De GeoSpy à l’ICE, une surveillance systémique s’installe aux USA. L’intelligence artificielle et l’État érodent désormais chaque recoin de la vie privée.

TL;DR : L’essentiel

  • Un bureau de shérif a investi plus de 85 000 dollars pour acquérir GeoSpy, une intelligence artificielle qui supprime l’anonymat géographique en analysant l’architecture et la végétation des photos personnelles.
  • Rompant avec sa neutralité historique, la sécurité sociale américaine impose par directive verbale à ses agents de dénoncer les rendez-vous physiques des usagers à l’ICE sans aucun préavis officiel.
  • Le Département de la Sécurité intérieure contourne désormais le système judiciaire en multipliant les assignations administratives pour désanonymiser les critiques sur Google ou Reddit de manière quasi systématique.
  • Tandis que l’accès public à GeoSpy se restreint, l’entreprise prépare activement l’extension de sa technologie de surveillance au secteur privé des assurances dans un futur très proche.

L’étau se resserre sur les libertés individuelles aux États-Unis, où la convergence entre technologies de pointe et durcissement administratif dessine les contours d’une surveillance généralisée. Il ne s’agit plus d’initiatives isolées, mais d’une érosion systémique de la vie privée : l’État utilise simultanément l’IA pour traquer les mouvements physiques et de nouvelles procédures opaques pour pénétrer les sanctuaires administratifs et numériques. Cette stratégie de surveillance globale vise à supprimer les zones d’ombre où l’anonymat était encore possible.

GeoSpy : Une technologie de surveillance qui géolocalise au mètre près

Ce maillage technologique pour la surveillance débute par l’équipement massif des forces de l’ordre. Par exemple, un bureau du shérif et la police de Los Angeles (LAPD) intègrent désormais l’IA dans leurs enquêtes via l’outil GeoSpy. Le shérif a déboursé plus de 85 000 dollars pour accéder à cette technologie. Ce système analyse les indices visuels d’une image, tels que les styles architecturaux ou les caractéristiques des sols, pour déterminer le lieu de prise de vue. Selon les échanges internes obtenus par 404 Media, l’entreprise revendique une précision de un à cinq mètres dans les villes prises en charge, transformant une tâche complexe d’OSINT en un processus automatisé quasi instantané.

L’efficacité redoutable de l’outil a été démontrée lorsque le PDG de Graylark Technologies, créateur de GeoSpy, a mis en ligne une photo prise à l’intérieur même du bureau de terrain du Secret Service à Miami. L’analyse des indices visuels de l’image a permis d’identifier formellement ce lieu sensible, soulignant la puissance du logiciel. Bien que le bureau des cybercrimes du MDSO qualifie l’utilisation actuelle d’exploratoire, notamment pour des affaires d’abus pédosexuels, cette technologie souligne la fin programmée de l’anonymat visuel. Suite aux révélations médiatiques, l’accès public à l’outil a été fermé, mais l’entreprise cible déjà le marché de l’assurance.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Sécurité sociale : Une administration qui revoit sa neutralité

L’érosion de la vie privée par cette surveillance ne se limite pas à la technologie ; elle touche désormais le cœur du service public. Des employés de l’Administration de la Sécurité Sociale (SSA) ont reçu l’ordre verbal de transmettre les détails des rendez-vous en personne aux agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Cette mesure rompt avec des décennies de précédents où la SSA agissait comme un espace neutre et protégé. Comme le rapporte Wired, cette directive expose particulièrement les personnes malentendantes nécessitant un interprète en langue des signes ou celles devant modifier leurs coordonnées bancaires physiquement.

Un employé a confirmé que si l’ICE demande des informations sur un rendez-vous à venir, la date et l’heure sont communiquées. Cette pratique s’inscrit dans une collaboration accrue officialisée par une mise à jour du manuel des opérations en décembre, autorisant la divulgation d’informations non fiscales aux forces de l’ordre au cas par cas. Dans cet article, un ancien commissaire s’inquiète de voir l’agence devenir une extension de la Sécurité intérieure, estimant que cela érode la confiance du public envers une institution censée fournir des prestations sans risque de représailles migratoires.

Réseaux sociaux : Une pression qui lève l’anonymat

Enfin, le système de surveillance se referme sur l’espace numérique public via une pression juridique accrue sur les géants de la tech. Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) émet désormais des centaines d’assignations administratives, qui ne nécessitent pas l’approbation d’un juge, pour obtenir les données personnelles derrière des comptes anonymes. Ces requêtes visent spécifiquement les utilisateurs critiquant l’ICE ou révélant la localisation des agents sur le terrain. Selon TechCrunch, des plateformes comme Google, Reddit et Discord ont reçu ces demandes, Google précisant contester celles jugées trop larges.

Cette surveillance s’accompagne d’une rhétorique plus dure appelant publiquement à la création d’une base de données recensant les personnes arrêtées pour interférence. Bien que certaines assignations soient retirées lorsque les propriétaires des comptes intentent des procès, comme le souligne Mashable, la fréquence de ces demandes marque une escalade inquiétante. L’ACLU (American Civil Liberties Union) met en garde contre ce contournement du système judiciaire classique, qui place la charge de la preuve et les frais de défense sur les citoyens cherchant à protéger leur anonymat en ligne face à une autorité fédérale disposant de pouvoirs d’investigation élargis.

Cette veille vous a été utile ?
Un café = un mois de serveur. Aidez DCOD à rester gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.