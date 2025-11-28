Les conducteurs américains sous haute surveillance

brève actu

La surveillance routière aux États-Unis prend une nouvelle ampleur, touchant des millions de conducteurs via des technologies avancées.

La patrouille frontalière américaine a mis en place un programme de surveillance massive des conducteurs sur les routes américaines, visant à identifier et détenir ceux dont les habitudes de voyage sont jugées suspectes.

Ce programme utilise un réseau de caméras qui scannent les plaques d’immatriculation et un algorithme pour signaler les véhicules suspects. Initié il y a une décennie pour lutter contre les activités illégales liées aux frontières, il s’étend désormais au cœur du pays, surveillant quotidiennement les actions et les connexions des citoyens américains.

Un réseau de surveillance étendu et sophistiqué

Le programme de surveillance routière de la patrouille frontalière s’appuie sur un réseau complexe de caméras de lecture de plaques d’immatriculation, qui sont souvent dissimulées dans des équipements de sécurité routière comme des cônes ou des barils. Selon Associated Press, ces caméras sont déployées non seulement le long des frontières sud en Texas, Arizona et Californie, mais aussi loin à l’intérieur du pays, jusqu’à des villes métropolitaines comme Chicago et Detroit.

Ce système permet de surveiller les déplacements des conducteurs sur de longues distances, souvent bien au-delà de la juridiction habituelle de 100 miles des frontières terrestres ou maritimes. En plus de l’utilisation de la reconnaissance des plaques, certains organismes d’application de la loi ont demandé l’intégration de la reconnaissance faciale pour identifier les conducteurs. Cette technologie, bien que critiquée pour ses implications en matière de vie privée, est justifiée par les autorités pour identifier les menaces et perturber les réseaux criminels.

L’impact de ce programme est vaste, touchant des millions de conducteurs américains. Les données collectées permettent aux agents fédéraux de signaler les conducteurs à la police locale, souvent sous des prétextes tels que des infractions mineures. Comme le détaille Associated Press, cela peut mener à des interrogatoires (agressifs) et à des fouilles, sans que les conducteurs ne se doutent que leurs trajets les ont placés sous surveillance. Ce système, qui a commencé comme un moyen de lutter contre le trafic de drogues et de personnes, a évolué pour englober une surveillance généralisée des citoyens, soulevant des questions sur la constitutionnalité de telles pratiques.

Le programme soulève bien sûr également des préoccupations concernant les droits constitutionnels des citoyens. Certains experts juridiques estiment que l’ampleur de la surveillance pourrait être jugée inconstitutionnelle. Le programme de la patrouille frontalière est souvent comparé à des systèmes de surveillance de masse utilisés par des gouvernements autoritaires, bien qu’il soit justifié par des besoins de sécurité nationale.

